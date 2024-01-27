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القوات الروسية تحبط هجومين للجيش الأوكراني على محور دونيتسك وتكبده نحو 250 جنديا- عاجل
Военнослужащие инженерных войск ВС РФ во время маскировки полноразмерного пневмокаркасного макета танка Т-80 - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240127/القوات-الأوكرانية-تخسر-250-جنديا-في-هجومين-فاشلين-على-محور-دونيتسك--عاجل-1085471335.html
القوات الروسية تحبط هجومين للجيش الأوكراني على محور دونيتسك وتكبده نحو 250 جنديا- عاجل
القوات الروسية تحبط هجومين للجيش الأوكراني على محور دونيتسك وتكبده نحو 250 جنديا- عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم السبت، أن القوات الروسية أحبطت في دونيتسك هجومين للقوات المسلحة الأوكرانية، وخسرت أوكرانيا ما يصل إلى 250 جنديا... 27.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-27T11:21+0000
2024-01-27T11:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع في بيانها: "في اتجاه دونيتسك، أحبطت مجموعة "الجنوب"، بدعم من نيران المدفعية، هجومين للعدو في شومي وبوغدانوفكا، ودمرت المعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في كراسنوي، وكليشيفكا، وأندريفكا، وغيورغيفكا، ونوفوميخيلوفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية".أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية ضربت نظام الدفاع الجوي "إس-300" في منطقة تشيركاسي، بالإضافة إلى مستودعات الوقود وأسلحة الطيران التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي كيروفوغراد ودنيبروبيتروفسك، خلال الـ24 ساعة الماضية، في إطار العملية العسكرية الخاصة.وفي وقت سابق من اليوم، نُشر مقطع فيديو لانفجار مدفع بريطاني ذاتي الحركة من طراز "أس-90" أثناء إطلاق القوات الأوكرانية النار، حيث انفجرت سبطانة المدفع الهاوتزر من عيار 155 ملم.وذكرت صحيفة "روسكويه أوروجيه" أنه من الممكن أن يكون سبب هذه الحادثة، هو تآكل السبطانة وسوء صيانة المدفع واستخدام ذخيرة منخفضة الجودة.
https://sputnikarabic.ae/20240127/لانسيت-الروسية-تحول-مدفعا-فرنسيا-تابعا-للقوات-الأوكرانية-إلى-كومة-خردة-فيديو-1085468769.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

القوات الروسية تحبط هجومين للجيش الأوكراني على محور دونيتسك وتكبده نحو 250 جنديا- عاجل

11:21 GMT 27.01.2024 (تم التحديث: 11:54 GMT 27.01.2024)
© Sputnikقاذفة اللهب الروسية "سولنتسيبيك" تقصف معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك
قاذفة اللهب الروسية سولنتسيبيك تقصف معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2024
© Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم السبت، أن القوات الروسية أحبطت في دونيتسك هجومين للقوات المسلحة الأوكرانية، وخسرت أوكرانيا ما يصل إلى 250 جنديا وعربتين مدرعتين ومدفع أكاسيا ذاتي الدفع.
وأوضحت الدفاع في بيانها: "في اتجاه دونيتسك، أحبطت مجموعة "الجنوب"، بدعم من نيران المدفعية، هجومين للعدو في شومي وبوغدانوفكا، ودمرت المعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في كراسنوي، وكليشيفكا، وأندريفكا، وغيورغيفكا، ونوفوميخيلوفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأكدت الدفاع أن القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 250 جنديا بين قتيل وجريح، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، بالإضافة إلى مدفع ذاتي الدفع "أكاسيا".
المدفع الفرنسي ذاتي الحركة سيزار - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"لانتسيت" الروسية تحول مدفعا فرنسيا تابعا للقوات الأوكرانية إلى كومة خردة... فيديو
09:58 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية ضربت نظام الدفاع الجوي "إس-300" في منطقة تشيركاسي، بالإضافة إلى مستودعات الوقود وأسلحة الطيران التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي كيروفوغراد ودنيبروبيتروفسك، خلال الـ24 ساعة الماضية، في إطار العملية العسكرية الخاصة.
وأكدت الوزارة أن القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 125 شخصًا في اتجاهي كوبيانسك وكراسني ليمان خلال الـ24 ساعة الماضية، وصدت القوات الروسية سبع هجمات للعدو.
وفي وقت سابق من اليوم، نُشر مقطع فيديو لانفجار مدفع بريطاني ذاتي الحركة من طراز "أس-90" أثناء إطلاق القوات الأوكرانية النار، حيث انفجرت سبطانة المدفع الهاوتزر من عيار 155 ملم.
وذكرت صحيفة "روسكويه أوروجيه" أنه من الممكن أن يكون سبب هذه الحادثة، هو تآكل السبطانة وسوء صيانة المدفع واستخدام ذخيرة منخفضة الجودة.
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