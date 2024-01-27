https://sputnikarabic.ae/20240127/القوات-الأوكرانية-تخسر-250-جنديا-في-هجومين-فاشلين-على-محور-دونيتسك--عاجل-1085471335.html
القوات الروسية تحبط هجومين للجيش الأوكراني على محور دونيتسك وتكبده نحو 250 جنديا- عاجل
القوات الروسية تحبط هجومين للجيش الأوكراني على محور دونيتسك وتكبده نحو 250 جنديا- عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم السبت، أن القوات الروسية أحبطت في دونيتسك هجومين للقوات المسلحة الأوكرانية، وخسرت أوكرانيا ما يصل إلى 250 جنديا... 27.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-27T11:21+0000
2024-01-27T11:21+0000
2024-01-27T11:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع في بيانها: "في اتجاه دونيتسك، أحبطت مجموعة "الجنوب"، بدعم من نيران المدفعية، هجومين للعدو في شومي وبوغدانوفكا، ودمرت المعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في كراسنوي، وكليشيفكا، وأندريفكا، وغيورغيفكا، ونوفوميخيلوفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية".أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية ضربت نظام الدفاع الجوي "إس-300" في منطقة تشيركاسي، بالإضافة إلى مستودعات الوقود وأسلحة الطيران التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي كيروفوغراد ودنيبروبيتروفسك، خلال الـ24 ساعة الماضية، في إطار العملية العسكرية الخاصة.وفي وقت سابق من اليوم، نُشر مقطع فيديو لانفجار مدفع بريطاني ذاتي الحركة من طراز "أس-90" أثناء إطلاق القوات الأوكرانية النار، حيث انفجرت سبطانة المدفع الهاوتزر من عيار 155 ملم.وذكرت صحيفة "روسكويه أوروجيه" أنه من الممكن أن يكون سبب هذه الحادثة، هو تآكل السبطانة وسوء صيانة المدفع واستخدام ذخيرة منخفضة الجودة.
https://sputnikarabic.ae/20240127/لانسيت-الروسية-تحول-مدفعا-فرنسيا-تابعا-للقوات-الأوكرانية-إلى-كومة-خردة-فيديو-1085468769.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
القوات الروسية تحبط هجومين للجيش الأوكراني على محور دونيتسك وتكبده نحو 250 جنديا- عاجل
11:21 GMT 27.01.2024 (تم التحديث: 11:54 GMT 27.01.2024)
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم السبت، أن القوات الروسية أحبطت في دونيتسك هجومين للقوات المسلحة الأوكرانية، وخسرت أوكرانيا ما يصل إلى 250 جنديا وعربتين مدرعتين ومدفع أكاسيا ذاتي الدفع.
وأوضحت الدفاع في بيانها: "في اتجاه دونيتسك، أحبطت مجموعة "الجنوب"، بدعم من نيران المدفعية، هجومين للعدو في شومي وبوغدانوفكا، ودمرت المعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في كراسنوي، وكليشيفكا، وأندريفكا، وغيورغيفكا، ونوفوميخيلوفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأكدت الدفاع أن القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 250 جنديا بين قتيل وجريح، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، بالإضافة إلى مدفع ذاتي الدفع "أكاسيا".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية ضربت نظام الدفاع الجوي "إس-300" في منطقة تشيركاسي
، بالإضافة إلى مستودعات الوقود وأسلحة الطيران التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي كيروفوغراد ودنيبروبيتروفسك، خلال الـ24 ساعة الماضية، في إطار العملية العسكرية الخاصة.
وأكدت الوزارة أن القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 125 شخصًا في اتجاهي كوبيانسك وكراسني ليمان خلال الـ24 ساعة الماضية، وصدت القوات الروسية سبع هجمات للعدو.
وفي وقت سابق من اليوم، نُشر مقطع فيديو لانفجار مدفع بريطاني ذاتي الحركة من طراز "أس-90" أثناء إطلاق القوات الأوكرانية النار
، حيث انفجرت سبطانة المدفع الهاوتزر من عيار 155 ملم.
وذكرت صحيفة
"روسكويه أوروجيه" أنه من الممكن أن يكون سبب هذه الحادثة، هو تآكل السبطانة وسوء صيانة المدفع واستخدام ذخيرة منخفضة الجودة.