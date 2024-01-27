https://sputnikarabic.ae/20240127/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-صاروخا-أوكرانيا-من-طراز-أوراغان-فوق-منطقة-بيلغورود-1085486120.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط صاروخا أوكرانيا فوق مقاطعة بيلغورود
الدفاعات الجوية الروسية تسقط صاروخا أوكرانيا فوق مقاطعة بيلغورود
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت قذيفة من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) فوق مقاطعة بيلغورود. 27.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-27T19:35+0000
2024-01-27T19:35+0000
2024-01-27T19:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع: "في السابع والعشرين من يناير/ كانون الثاني، في حوالي الساعة 20:30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف داخل الأراضي الروسية باستخدام نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان"، حيث تم تدمير الصاروخ بواسطة أنظمة الدفاع الجوي فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية أسقطت 7 صواريخ من طراز "هيمارس" خلال الساعات الـ24 الماضية.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف."تي-80" الروسية تتزود بترقية "كاسر الأمواج"...فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240127/برلمانية-ألمانية-حتى-جنرالات-أوكرانيا-لم-يعودوا-يؤمنون-بتحقيق-النصر-1085479042.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
الدفاعات الجوية الروسية تسقط صاروخا أوكرانيا فوق مقاطعة بيلغورود
19:35 GMT 27.01.2024 (تم التحديث: 19:38 GMT 27.01.2024)
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت قذيفة من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) فوق مقاطعة بيلغورود.
وأوضحت الدفاع: "في السابع والعشرين من يناير/ كانون الثاني، في حوالي الساعة 20:30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف داخل الأراضي الروسية باستخدام نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان"، حيث تم تدمير الصاروخ بواسطة أنظمة الدفاع الجوي فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
وأضافت الدفاع أن الصواريخ التي أطلقتها قوات نظام كييف كانت تستهد عددا من مباني البنى التحتية والمرافق العامة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية أسقطت 7 صواريخ من طراز "هيمارس" خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها أن "القوات الروسية تمكنت من إسقاط 7 صواريخ من طراز "هيمارس"، بالإضافة إلى 28 مسيرة تابعة لقوات كييف في مناطق مختلفة من جمهورتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعة خيرسون".
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.