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العدل الليبية: قرار المحكمة الدولية بشأن إسرائيل عادل لكنه قد يكون عديم الفائدة
العدل الليبية: قرار المحكمة الدولية بشأن إسرائيل عادل لكنه قد يكون عديم الفائدة
قال وزير العدل في الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان (شرقي البلاد)، خالد مسعود، لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل عادل، لكنه... 27.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-27T20:01+0000
2024-01-27T20:01+0000
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وقال مسعود: "نحن لا نعارض قرار المحكمة، الذي نعتبره عادلا بما فيه الكفاية للشعب الفلسطيني، ولكن ما فائدة هذه الأحكام إذا لم تدخل حيز التنفيذ، أو لا تُحترم من قبل الأطراف وبدعم من المجتمع الدولي".وأشار مسعود إلى أن ليبيا التي انضمت إلى الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، "اتخذت موقفا مشرفا".وأصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، يوم الجمعة، قرارا مؤقتا بشأن دعوى قضائية في جنوب أفريقيا تطلب اتخاذ إجراءات مؤقتة ضد إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية المزعومة في قطاع غزة. وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ جميع التدابير لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومحاربة التحريض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لسكان المنطقة، وكذلك الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالاتهامات بارتكاب أعمال ضد الشعب الفلسطيني الموصوفة في اتفاقية الإبادة الجماعية. وفي الوقت نفسه، لم تلزم المحكمة إسرائيل بوقف العملية العسكرية في قطاع غزة كما طلبت جنوب أفريقيا في دعواها. ورحبت إسرائيل بدورها بالمطلب "الواضح" لمحكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بإطلاق سراح جميع الرهائن.
https://sputnikarabic.ae/20240127/نتنياهو-قطر-تستضيف-قادة-حماس-ويمكنها-ممارسة-ضغط-بشأن-المحتجزين-1085485853.html
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الجنائية الدولية, العالم, اسرائيل, العالم العربي
الجنائية الدولية, العالم, اسرائيل, العالم العربي

العدل الليبية: قرار المحكمة الدولية بشأن إسرائيل عادل لكنه قد يكون عديم الفائدة

20:01 GMT 27.01.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERYعلم ليبيا
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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قال وزير العدل في الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان (شرقي البلاد)، خالد مسعود، لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل عادل، لكنه قد يكون عديم الفائدة إذا لم تلتزم الأطراف المشاركة في النزاع به ولم يؤيده المجتمع الدولي.
وقال مسعود: "نحن لا نعارض قرار المحكمة، الذي نعتبره عادلا بما فيه الكفاية للشعب الفلسطيني، ولكن ما فائدة هذه الأحكام إذا لم تدخل حيز التنفيذ، أو لا تُحترم من قبل الأطراف وبدعم من المجتمع الدولي".
وأشار مسعود إلى أن ليبيا التي انضمت إلى الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، "اتخذت موقفا مشرفا".
وأضاف مسعود أن "الحقيقة، التي لا تحتاج إلى دليل، ليست الكشف، بل اتخاذ موقف صادق وقوي من جانب الدول العربية، والذي يمكن أن يكون ردا مناسبا على العدوان".
وأصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، يوم الجمعة، قرارا مؤقتا بشأن دعوى قضائية في جنوب أفريقيا تطلب اتخاذ إجراءات مؤقتة ضد إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية المزعومة في قطاع غزة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع مع أعضاء من حكومته - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2024
نتنياهو: قطر تستضيف قادة "حماس" ويمكنها ممارسة ضغط بشأن المحتجزين
19:14 GMT
وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ جميع التدابير لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومحاربة التحريض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لسكان المنطقة، وكذلك الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالاتهامات بارتكاب أعمال ضد الشعب الفلسطيني الموصوفة في اتفاقية الإبادة الجماعية.
وفي الوقت نفسه، لم تلزم المحكمة إسرائيل بوقف العملية العسكرية في قطاع غزة كما طلبت جنوب أفريقيا في دعواها. ورحبت إسرائيل بدورها بالمطلب "الواضح" لمحكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بإطلاق سراح جميع الرهائن.
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