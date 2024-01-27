https://sputnikarabic.ae/20240127/العدل-الليبية-قرار-المحكمة-الدولية-بشأن-إسرائيل-عادل-لكنه-قد-يكون-عديم-الفائدة-1085486539.html

العدل الليبية: قرار المحكمة الدولية بشأن إسرائيل عادل لكنه قد يكون عديم الفائدة

العدل الليبية: قرار المحكمة الدولية بشأن إسرائيل عادل لكنه قد يكون عديم الفائدة

قال وزير العدل في الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان (شرقي البلاد)، خالد مسعود، لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل عادل، لكنه... 27.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-27T20:01+0000

2024-01-27T20:01+0000

2024-01-27T20:01+0000

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وقال مسعود: "نحن لا نعارض قرار المحكمة، الذي نعتبره عادلا بما فيه الكفاية للشعب الفلسطيني، ولكن ما فائدة هذه الأحكام إذا لم تدخل حيز التنفيذ، أو لا تُحترم من قبل الأطراف وبدعم من المجتمع الدولي".وأشار مسعود إلى أن ليبيا التي انضمت إلى الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، "اتخذت موقفا مشرفا".وأصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، يوم الجمعة، قرارا مؤقتا بشأن دعوى قضائية في جنوب أفريقيا تطلب اتخاذ إجراءات مؤقتة ضد إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية المزعومة في قطاع غزة. وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ جميع التدابير لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومحاربة التحريض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لسكان المنطقة، وكذلك الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالاتهامات بارتكاب أعمال ضد الشعب الفلسطيني الموصوفة في اتفاقية الإبادة الجماعية. وفي الوقت نفسه، لم تلزم المحكمة إسرائيل بوقف العملية العسكرية في قطاع غزة كما طلبت جنوب أفريقيا في دعواها. ورحبت إسرائيل بدورها بالمطلب "الواضح" لمحكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بإطلاق سراح جميع الرهائن.

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