https://sputnikarabic.ae/20240127/القوات-الروسية-تستهدف-نظام-الدفاع-الجوي-إس-300-ومستودعات-أسلحة-أوكرانية-1085471551.html
القوات الروسية تدمر نظام الدفاع الجوي "إس-300" ومستودعات أسلحة أوكرانية
القوات الروسية تدمر نظام الدفاع الجوي "إس-300" ومستودعات أسلحة أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية استهدفت نظام الدفاع الجوي "إس-300" في منطقة تشيركاسي، بالإضافة إلى مستودعات الوقود وأسلحة الطيران التابعة... 27.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-27T11:41+0000
2024-01-27T11:41+0000
2024-01-27T11:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان، اليوم السبت: "أصاب الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية نظام الصواريخ "إس-300" في منطقة تشيركاسي ومستودعات الوقود وأسلحة الطيران في كيروفوغراد ودنيبروبيتروفسك".وأكدت الوزارة أن القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 125 شخصًا في اتجاهي كوبيانسك وكراسني ليمان خلال الـ24 ساعة الماضية، وصدت القوات الروسية سبع هجمات للعدو.ففي اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" خمس هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 32 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع العسكري 103 في مناطق سينكوفكا في مقاطعة خاركوف وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية.المشاهد الأولى لاستخدام مدفع الهاون "نونا-إم1" في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديووقالت الوزارة: "لقد فقد العدو ما يصل إلى 25 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات".وفي اتجاه كراسني ليمان، صدت وحدات من مجموعة "المركز" هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 63 وكتيبة البندقية 44 في مناطق يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية. بالإضافة إلى ذلك، تم ضرب القوى البشرية والمعدات التابعة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك غابات سيريبريان.وأضافت الوزارة أن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 100 عسكري ومركبتين ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20"."لانتسيت" الروسية تحول مدفعا فرنسيا تابعا للقوات الأوكرانية إلى كومة خردة... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240127/القوات-الأوكرانية-تخسر-250-جنديا-في-هجومين-فاشلين-على-محور-دونيتسك--عاجل-1085471335.html
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رصد عسكري
القوات الروسية تدمر نظام الدفاع الجوي "إس-300" ومستودعات أسلحة أوكرانية
11:41 GMT 27.01.2024 (تم التحديث: 11:55 GMT 27.01.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية استهدفت نظام الدفاع الجوي "إس-300" في منطقة تشيركاسي، بالإضافة إلى مستودعات الوقود وأسلحة الطيران التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي كيروفوغراد ودنيبروبيتروفسك، خلال الـ24 ساعة الماضية، في إطار العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم السبت: "أصاب الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية نظام الصواريخ "إس-300" في منطقة تشيركاسي ومستودعات الوقود وأسلحة الطيران في كيروفوغراد ودنيبروبيتروفسك".
وأكدت الوزارة أن القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 125 شخصًا في اتجاهي كوبيانسك وكراسني ليمان خلال الـ24 ساعة الماضية، وصدت القوات الروسية سبع هجمات للعدو.
ففي اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" خمس هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 32 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع العسكري 103 في مناطق سينكوفكا في مقاطعة خاركوف وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الوزارة: "لقد فقد العدو ما يصل إلى 25 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات".
وفي اتجاه كراسني ليمان، صدت وحدات من مجموعة "المركز" هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 63 وكتيبة البندقية 44 في مناطق يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية. بالإضافة إلى ذلك، تم ضرب القوى البشرية والمعدات التابعة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك غابات سيريبريان.
وأضافت الوزارة أن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 100 عسكري ومركبتين ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20".