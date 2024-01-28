https://sputnikarabic.ae/20240128/عبد-اللهيان-يتحدث-عن-أعداء-يستهدفون-سياسة-الجوار-الإيرانية-بالإرهاب-1085510853.html

عبد اللهيان يتحدث عن "أعداء" يستهدفون سياسة الجوار الإيرانية بالإرهاب

عبد اللهيان يتحدث عن "أعداء" يستهدفون سياسة الجوار الإيرانية بالإرهاب

تحدث وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، عمن وصفهم بـ"الأعداء الذين يحاولون استهداف سياسة الجوار للجمهورية الإسلامية الإيرانية،... 28.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-28T17:08+0000

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ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن عبد اللهيان، تصريحاته في المؤتمر السابع حول التعددية في تاريخ علاقات إيران الخارجية، حيث قال عبد اللهيان: "لن نسمح أبدا للأعداء الذين يحاولون استهداف سياسة الجوار الإيرانية باستهداف الصداقة والسلام والأمن في المنطقة".تأتي تصريحات وزير الخارجية الإيراني، في أعقاب قيام مسلحين بإطلاق النار على 9 مواطنين باكستانيين، يوم أمس السبت، ما أدى إلى مقتلهم وإصابة 3 آخرين في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، وذلك بعد أسبوع، على تبادل ضربات بين البلدين عبر الحدود في هذه المنطقة المضطربة.وصرح نائب حاكم المحافظة لشؤون الأمن وإنفاذ القانون، علي رضا مرحماتي، بعد الهجوم، أمس السبت، بأن "3 مسلحين نفذوا الهجوم الوحشي، حيث هاجموا مسكن الضحايا، ولاذوا بالفرار".وأشار المسؤول الإيراني إلى أن "الشرطة وصلت إلى مكان الهجوم في أعقابه مباشرة"، مؤكدًا أن "الأجهزة القضائية والأمنية والاستخبارية في سيستان وبلوشستان، ستواجه بلا شك العناصر المسببة لزعزعة الأمن بشكل حاسم".بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "إيران وباكستان، لن تسمحا للأعداء بإلحاق الضرر بالعلاقات الأخوية بين البلدين"، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية.ويشهد البلدان المتجاوران تصاعدا في التوترات عبر الحدود بشأن عمليات إيران لمكافحة الإرهاب، حيث أعلنت إيران، في الـ16 من يناير/ كانون الثاني 2023، أنها "قصفت القاعدة الرئيسية لجماعة "جيش العدل" (التي تصنفها إيران جماعة إرهابية) في إقليم بلوشستان الباكستاني".وفي اليوم التالي، أعلنت باكستان، استدعاء سفيرها لدى إيران ومنع السفير الإيراني من العودة إليها، مؤكدةً أنها تحتفظ بحق الرد.

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