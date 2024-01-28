https://sputnikarabic.ae/20240128/مشاهد-توثق-لحظة-الهجوم-المسلح-على-كنيسة-سانتا-ماريا-في-إسطنبول-فيديو-1085505268.html

مشاهد توثق لحظة الهجوم المسلح على كنيسة "سانتا ماريا" في إسطنبول... فيديو

مشاهد توثق لحظة الهجوم المسلح على كنيسة "سانتا ماريا" في إسطنبول... فيديو

تناقلت شبكات مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مشاهد توثق لحظة الهجوم المسلح على كنيسة "سانتا ماريا" في إسطنبول. 28.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-28T13:57+0000

2024-01-28T13:57+0000

2024-01-28T13:57+0000

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وتبيّن المشاهد اللحظات الأولى لدخول شخصين ملثمين ومسلحين الكنيسة، ووثقت المشاهد عملية إطلاق النار من قبل الملثمين.وأعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن تعازيه في الهجوم الذي وقع على كنيسة كاثوليكية إيطالية في إسطنبول، اليوم الأحد، وأسفر عن مقتل رجل.ونقلت وسائل إعلامية تركية عن مكتب أردوغان، أنه تم اتخاذ "الخطوات اللازمة" لملاحقة القتلة.وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، اليوم الأحد، أن هجوما مسلحا وقع على كنيسة كاثوليكية في إسطنبول، أثناء الصلاة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.وذكرت وسائل الإعلام التركية، في البداية، أن شخصا أصيب في الهجوم.وأضاف الوزير أن الهجوم نفذه شخصان، وأن المهاجمين كانا يرتديان أقنعة وكانا "يشاركان" في صلاة الأحد في الكنيسة، وأعلن يرليكايا أنه تم فتح تحقيق شامل في الهجوم وأن البحث جار عن المهاجمين.في سياق متصل، أدان وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، الهجوم المسلح على كنيسة إيطالية في إسطنبول، اليوم الأحد، والذي أسفر عن مقتل شخص، وفقا لمجلة "نابولي" الإيطالية.وقال تاجاني إنه أعرب عن "تعازيه وإدانته الشديدة" للهجوم، ودعم السلطات التركية في العثور على مرتكبي الهجوم.

https://sputnikarabic.ae/20240128/أردوغان-سنتخذ-الخطوات-الضرورية-للقبض-على-منفذي-هجوم-إسطنبول-1085504490.html

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