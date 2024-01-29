https://sputnikarabic.ae/20240129/أردوغان-يصف-نتنياهو-بأنه-ملعون-1085553714.html
أردوغان يصف نتنياهو بأنه "ملعون"
أردوغان يصف نتنياهو بأنه "ملعون"
صرّح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تركيا تعتبر قرار محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل غير كافٍ، ويجب مواصلة العملية، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصبح... 29.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-29T19:39+0000
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وقال أردوغان، خلال لقاء مع الشباب في مدينة "إسكي شهير" شمال غربي البلاد: "كان هذا قرارا لم تتوقعه إسرائيل. لقد حصلنا بطريقة أو بأخرى على النتيجة المرجوة. هل هذا يكفي؟ لا".وأضاف: "اعترفت 121 دولة بالإبادة الجماعية لإسرائيل، وصوتت 9 إلى 10 دول فقط لصالح أمريكا. وامتنعت 40 دولة عن التصويت، وبدؤوا تدريجيا في الوقوف إلى جانبنا. وسنواصل هذه العملية".وسبق أن وصف أردوغان نتنياهو مرارًا بأنه "جلاد" و"قاتل"، وذكر أنه ارتكب إبادة جماعية في قطاع غزة من أجل إطالة أمد مسيرته السياسية والتهرب من المحاكمة التي بدأت ضده في إسرائيل، وترفض أنقرة أيضًا الاعتراف بـ"حماس" كمنظمة إرهابية.وأصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، يوم الجمعة الماضي، قرارًا مؤقتا بشأن دعوى قضائية في جنوب أفريقيا تطلب اتخاذ إجراءات مؤقتة ضد إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية المزعومة في قطاع غزة.وأمرت المحكمة، إسرائيل باتخاذ جميع التدابير لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومحاربة التحريض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لسكان المنطقة، وكذلك الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالاتهامات بارتكاب أعمال ضد الشعب الفلسطيني الموصوفة في اتفاقية الإبادة الجماعية.وفي الوقت نفسه، لم تلزم المحكمة إسرائيل بوقف العملية العسكرية في قطاع غزة كما طلبت جنوب أفريقيا في دعواها. ورحبت إسرائيل بدورها بالمطلب "الواضح" لمحكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بإطلاق سراح جميع الرهائن.
https://sputnikarabic.ae/20240127/العدل-الليبية-قرار-المحكمة-الدولية-بشأن-إسرائيل-عادل-لكنه-قد-يكون-عديم-الفائدة-1085486539.html
https://sputnikarabic.ae/20240127/لبنان-يرحب-بقرار-محكمة-العدل-الدولية-في-دعوى-جنوب-أفريقيا-ضد-إسرائيل-1085488206.html
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اسرائيل, العالم, طوفان الأقصى, أخبار تركيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
اسرائيل, العالم, طوفان الأقصى, أخبار تركيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أردوغان يصف نتنياهو بأنه "ملعون"
صرّح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تركيا تعتبر قرار محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل غير كافٍ، ويجب مواصلة العملية، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصبح "ملعونًا" في بلاده.
وقال أردوغان، خلال لقاء مع الشباب في مدينة "إسكي شهير" شمال غربي البلاد: "كان هذا قرارا لم تتوقعه إسرائيل. لقد حصلنا بطريقة أو بأخرى على النتيجة المرجوة. هل هذا يكفي؟ لا".
وتابع: "نحن نحاول توسيع العملية. شكرتُ رئيس جنوب أفريقيا، وقلنا دعونا نواصل هذا. وكانت النتيجة في الجمعية العامة للأمم المتحدة مهمة للغاية".
وأضاف: "اعترفت 121 دولة بالإبادة الجماعية لإسرائيل، وصوتت 9 إلى 10 دول فقط لصالح أمريكا. وامتنعت 40 دولة عن التصويت، وبدؤوا تدريجيا في الوقوف إلى جانبنا. وسنواصل هذه العملية".
وأشار أردوغان إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصبح "ملعونا في بلاده".
وسبق أن وصف أردوغان نتنياهو مرارًا بأنه "جلاد" و"قاتل"، وذكر أنه ارتكب إبادة جماعية في قطاع غزة من أجل إطالة أمد مسيرته السياسية والتهرب من المحاكمة التي بدأت ضده في إسرائيل، وترفض أنقرة أيضًا الاعتراف بـ"حماس" كمنظمة إرهابية.
وأصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، يوم الجمعة الماضي، قرارًا مؤقتا بشأن دعوى قضائية في جنوب أفريقيا
تطلب اتخاذ إجراءات مؤقتة ضد إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية المزعومة في قطاع غزة.
وأمرت المحكمة، إسرائيل باتخاذ جميع التدابير لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة،
ومحاربة التحريض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لسكان المنطقة، وكذلك الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالاتهامات بارتكاب أعمال ضد الشعب الفلسطيني الموصوفة في اتفاقية الإبادة الجماعية.
وفي الوقت نفسه، لم تلزم المحكمة إسرائيل بوقف العملية العسكرية في قطاع غزة كما طلبت جنوب أفريقيا في دعواها. ورحبت إسرائيل بدورها بالمطلب "الواضح" لمحكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بإطلاق سراح جميع الرهائن.