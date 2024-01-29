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الأمم المتحدة تعلن عدم جواز تغيير حدود قطاع غزة
الأمم المتحدة تعلن عدم جواز تغيير حدود قطاع غزة
صرّح المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأنه لا ينبغي أن تكون هناك تغييرات على حدود قطاع غزة. 29.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-29T19:07+0000
2024-01-29T19:07+0000
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وقال دوجاريك، ردًا على سؤال حول موقف الأمم المتحدة من التقليص المحتمل لأراضي قطاع غزة: "نعتقد أنه لا ينبغي أن يكون هناك أي تغييرات على حدود قطاع غزة".ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز"، فإن مسألة إنشاء منطقة عازلة بين الأراضي الإسرائيلية وقطاع غزة هي نقطة خلاف بين إسرائيل وأمريكا، الذين أعلنوا مرارًا أنهم سيعارضون أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى تقليص مساحة القطاع الفلسطيني.ولا تعلق إسرائيل رسميًا على تفاصيل خطة إنشاء المنطقة العازلة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 65 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.
https://sputnikarabic.ae/20240129/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يؤكد-أن-العمليات-في-غزة-أوقعت-نصف-مسلحي-حماس-بين-قتيل-ومصاب-1085549440.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, طوفان الأقصى
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, طوفان الأقصى

الأمم المتحدة تعلن عدم جواز تغيير حدود قطاع غزة

19:07 GMT 29.01.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZالدمار في شمال غزة
الدمار في شمال غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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صرّح المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأنه لا ينبغي أن تكون هناك تغييرات على حدود قطاع غزة.
وقال دوجاريك، ردًا على سؤال حول موقف الأمم المتحدة من التقليص المحتمل لأراضي قطاع غزة: "نعتقد أنه لا ينبغي أن يكون هناك أي تغييرات على حدود قطاع غزة".
ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز"، فإن مسألة إنشاء منطقة عازلة بين الأراضي الإسرائيلية وقطاع غزة هي نقطة خلاف بين إسرائيل وأمريكا، الذين أعلنوا مرارًا أنهم سيعارضون أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى تقليص مساحة القطاع الفلسطيني.
ولا تعلق إسرائيل رسميًا على تفاصيل خطة إنشاء المنطقة العازلة.
وزير الدفاع الإسرايلي يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2024
وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد أن العمليات في غزة أوقعت "نصف مسلحي حماس" بين قتيل ومصاب
16:50 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 65 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مظاهرات في مدن أوروبية وعربية تضامنا مع فلسطين18:41 GMTРабота разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:52 GMT
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