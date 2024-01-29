https://sputnikarabic.ae/20240129/خبير-إيكواس-على-وشك-الانهيار-والصين-وروسيا-تحصدان-التعاون-مع-الشعوب-الأفريقية-1085541352.html
خبير: "إيكواس" على وشك الانهيار والصين وروسيا تحصدان التعاون مع الشعوب الأفريقية
خبير: "إيكواس" على وشك الانهيار والصين وروسيا تحصدان التعاون مع الشعوب الأفريقية
أعلنت النيجر ومالي وبوركينا فاسو، الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، مشيرة إلى أنه "بعد 49 عاما من وجودها، تلاحظ شعوب بوركينا ومالي... 29.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-29T12:56+0000
2024-01-29T12:56+0000
2024-01-29T12:57+0000
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تقارير سبوتنيك
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إيكواس
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عن آثار هذا الموضوع، قال الباحث في الشأن الأفريقي الدكتور رامي زهدي، لـ"سبوتنيك": "هذا سيفقد المجموعة قوامها الأساسي، وكان طبيعيا جدا بعد هذا العداء بين هذه الدول وإدارة المجموعة. أن تخرج في هذا التوقيت لأنها لم تستشعر أن المجموعة كانت تعمل لصالح الدول الأعضاء فيها بل كانت توجه من الخارج وتعمل لمصالح حلفاء غربيين".وتابع زهدي: "يوما بعد يوم تدرك فرنسا أن كل خياراتها أصبحت غير مجدية والأزمة لن تؤثر على فرنسا لوحدها بل على كل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الذين بدؤوا يفقدون أهم لاعبيهم في المنطقة"."إيكواس" تعلن عدم تلقيها إخطارا رسميا حول انسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعةوحول نفوذ الصين وروسيا في أفريقيا، قال زهدي: "وضع المعسكر الشرقي أفضل حاليا في القارة السمراء عما كان عليه سابقا خاصة وأن الصين وروسيا يحصدان التعاون مع شعوب هذه المنطقة التي بنيت على المودة والاحترام والمصالح المشتركة بدلا من مصادقة الأنظمة، ويجب ان يعو الدرس جيدا ويتداركوا أخطاء الأنظمة السابقة ويدركوا أن الشعوب أصبحت أكثر وعيا".النيجر ومالي وبوركينا فاسو تقرر الانسحاب فورا من تكتل "إيكواس"أعلنت النيجر ومالي وبوركينا فاسو، أمس الأحد، الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".وأكد البيان أن "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، أصبحت تشكل تهديدا لدولها الأعضاء وشعوبها الذين من المفترض أن تضمن سعادتهم، وذلك تحت تأثير القوى الأجنبية".
https://sputnikarabic.ae/20240123/عملاق-إيكواس-الأفريقي-يريد-الانضمام-إلى-بريكس-1085312976.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, إيكواس
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, إيكواس
خبير: "إيكواس" على وشك الانهيار والصين وروسيا تحصدان التعاون مع الشعوب الأفريقية
12:56 GMT 29.01.2024 (تم التحديث: 12:57 GMT 29.01.2024)
حصري
أعلنت النيجر ومالي وبوركينا فاسو، الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، مشيرة إلى أنه "بعد 49 عاما من وجودها، تلاحظ شعوب بوركينا ومالي والنيجر الباسلة بأسف شديد ومرارة وخيبة أمل كبيرة أن منظمتهم ابتعدت عن مُثُل آبائها المؤسسين وعن الوحدة الأفريقية".
عن آثار هذا الموضوع، قال الباحث في الشأن الأفريقي الدكتور رامي زهدي، لـ"سبوتنيك": "هذا سيفقد المجموعة قوامها الأساسي، وكان طبيعيا جدا بعد هذا العداء بين هذه الدول وإدارة المجموعة. أن تخرج في هذا التوقيت لأنها لم تستشعر أن المجموعة كانت تعمل لصالح الدول الأعضاء فيها بل كانت توجه من الخارج وتعمل لمصالح حلفاء غربيين".
وأضاف زهدي: "يوجد عدد من دول المجموعة تعاني من مشكلات فشلت المجموعة في تحسين الأوضاع الاقتصادية ومكافحة الإرهاب وإذا لم يحدث إقناع لهذه الدول الثلاث بالعدول عن القرار أفترض أن إيكواس ستفقد ميزاتها في أنها أهم تجمع في منطقة غرب أفريقيا، وهذه الدول اختارت التحرر السياسي والاقتصادي في إطار الحرية وإدارة مقدرات شعوبها واختيار حلفائها بما يتوافق مع مصالحها".
وتابع زهدي: "يوما بعد يوم تدرك فرنسا أن كل خياراتها أصبحت غير مجدية والأزمة لن تؤثر على فرنسا لوحدها بل على كل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الذين بدؤوا يفقدون أهم لاعبيهم في المنطقة".
واستبعد زهدي "أن يحدث انهيار كلي للمنظومة الغربية في وقت قريب لأن ذلك يجتاج لسنوات طويلة، بل اهتزاز لهذا النظام وظهور آخر موازي أكثر عدلا وتعددية يحرص على المصالح المشتركة لكن ذلك يحتاج لعدة سنوات لأنه تأصل في عادات وثقافة واقتصاديات هذه الشعوب لأكثر من خمسين سنة مع أنهم الآن يحاولون تصحيح أوضاع استغلالهم من طرف واحد والتحرر الأفريقي الثاني من الاستعمار قد بدأ ووحدة القرار السياسي والاقتصادي والبحث عن علاقات أكثر توازنا".
وحول نفوذ الصين وروسيا في أفريقيا، قال زهدي: "وضع المعسكر الشرقي أفضل حاليا في القارة السمراء عما كان عليه سابقا خاصة وأن الصين وروسيا يحصدان التعاون مع شعوب هذه المنطقة التي بنيت على المودة والاحترام والمصالح المشتركة بدلا من مصادقة الأنظمة، ويجب ان يعو الدرس جيدا ويتداركوا أخطاء الأنظمة السابقة ويدركوا أن الشعوب أصبحت أكثر وعيا".
أعلنت النيجر ومالي وبوركينا فاسو، أمس الأحد، الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".
وأشارت الدول المذكورة، في بيان مشترك، إلى أنه "بعد 49 عاما من وجودها، تلاحظ شعوب بوركينا ومالي والنيجر الباسلة بأسف شديد ومرارة وخيبة أمل كبيرة أن منظمتهم ابتعدت عن مُثُل آبائها المؤسسين وعن الوحدة الأفريقية".
وأكد البيان أن "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، أصبحت تشكل تهديدا لدولها الأعضاء وشعوبها الذين من المفترض أن تضمن سعادتهم، وذلك تحت تأثير القوى الأجنبية".