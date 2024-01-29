https://sputnikarabic.ae/20240129/خبير-إيكواس-على-وشك-الانهيار-والصين-وروسيا-تحصدان-التعاون-مع-الشعوب-الأفريقية-1085541352.html

خبير: "إيكواس" على وشك الانهيار والصين وروسيا تحصدان التعاون مع الشعوب الأفريقية

خبير: "إيكواس" على وشك الانهيار والصين وروسيا تحصدان التعاون مع الشعوب الأفريقية

أعلنت النيجر ومالي وبوركينا فاسو، الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، مشيرة إلى أنه "بعد 49 عاما من وجودها، تلاحظ شعوب بوركينا ومالي... 29.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-29T12:56+0000

2024-01-29T12:56+0000

2024-01-29T12:57+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

العالم

إيكواس

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/02/1079725858_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_7278947144d0af74064b74125e1cf427.jpg

عن آثار هذا الموضوع، قال الباحث في الشأن الأفريقي الدكتور رامي زهدي، لـ"سبوتنيك": "هذا سيفقد المجموعة قوامها الأساسي، وكان طبيعيا جدا بعد هذا العداء بين هذه الدول وإدارة المجموعة. أن تخرج في هذا التوقيت لأنها لم تستشعر أن المجموعة كانت تعمل لصالح الدول الأعضاء فيها بل كانت توجه من الخارج وتعمل لمصالح حلفاء غربيين".وتابع زهدي: "يوما بعد يوم تدرك فرنسا أن كل خياراتها أصبحت غير مجدية والأزمة لن تؤثر على فرنسا لوحدها بل على كل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الذين بدؤوا يفقدون أهم لاعبيهم في المنطقة"."إيكواس" تعلن عدم تلقيها إخطارا رسميا حول انسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعةوحول نفوذ الصين وروسيا في أفريقيا، قال زهدي: "وضع المعسكر الشرقي أفضل حاليا في القارة السمراء عما كان عليه سابقا خاصة وأن الصين وروسيا يحصدان التعاون مع شعوب هذه المنطقة التي بنيت على المودة والاحترام والمصالح المشتركة بدلا من مصادقة الأنظمة، ويجب ان يعو الدرس جيدا ويتداركوا أخطاء الأنظمة السابقة ويدركوا أن الشعوب أصبحت أكثر وعيا".النيجر ومالي وبوركينا فاسو تقرر الانسحاب فورا من تكتل "إيكواس"أعلنت النيجر ومالي وبوركينا فاسو، أمس الأحد، الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".وأكد البيان أن "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، أصبحت تشكل تهديدا لدولها الأعضاء وشعوبها الذين من المفترض أن تضمن سعادتهم، وذلك تحت تأثير القوى الأجنبية".

https://sputnikarabic.ae/20240123/عملاق-إيكواس-الأفريقي-يريد-الانضمام-إلى-بريكس-1085312976.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, إيكواس