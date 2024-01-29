عربي
https://sputnikarabic.ae/20240129/شركة-مصرية-تفوز-بعقد-استكشافات-نفطية-في-ليبيا-لمدة-3-سنوات-1085543236.html
شركة مصرية تفوز بعقد استكشافات نفطية في ليبيا لمدة 3 سنوات
شركة مصرية تفوز بعقد استكشافات نفطية في ليبيا لمدة 3 سنوات
أعلنت شركة الخدمات الملاحية والنفطية المصرية "ماريدايف"، إسناد عقد استكشافات نفطية في ليبيا لشركة "الميز" لخدمات النفط والغاز المشتركة، وهي شركة تابعة لها في... 29.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-29T13:57+0000
2024-01-29T13:57+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
مصر
أخبار مصر الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103586/52/1035865283_0:78:3001:1766_1920x0_80_0_0_cd23cf9e83ff99f24c7622cc4e4fff98.jpg
ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن شركة "ماريدايف" ما ذكرته، اليوم الاثنين، في إفصاح للبورصة المصرية، حيث أوضحت أن "الميز" أسندت إليها أعمال دعم استكشاف وإنتاج البترول بحقل البوري وبحر السلام في ليبيا.وأضافت الشركة المصرية أن إسناد عقد الاستكشافات النفطية مدته ثلاث سنوات بقيمة 29.72 مليون يورو، وهو لصالح شركة "مليتة" الليبية للنفط والغاز، ومن المقرر بدء سريان عقد الاستكشافات خلال الربع الأول من العام الحالي، وفق البيان.يذكر أن "ماريدايف" هي شركة مصرية عامة تأسست في مارس/ آذار عام 1978، تم إدراجها في البورصة المصرية منذ أبريل/ نيسان 1992، ولها نشاط في قطاع النقل مع التركيز على الموانئ والخدمات البحرية.أشاد فرحات بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، بحالة الاستقرار في إنتاج النفط في البلاد، خلال اجتماعات الجمعية العمومية للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها، أمس الثلاثاء، في مدينة بنغازي.وأكد بن قدارة على أن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يولي اهتمامًا كبيرًا هذه الفترة باستقرار إنتاج النفط، بغية الوصول إلى الإنتاج المستهدف.وقال بن قدارة أن "المؤسسة تعمل على خلق بيئة عمل آمنة للعاملين في الشركات النفطية"، مشددًا على ضرورة المحافظة على البيئة من التلوث في مناطق عمليات المؤسسة وما حولها، مثمنًا دور العاملين في قطاع النفط على حسن تعاملهم مع الظروف الصعبة لمواصلة الإنتاج.وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي، بسبب توقف الإنتاج في الحقل يوم الأحد الماضي، نتيجة إغلاق الحقل من قبل المعتصمين، ما أدى إلى توقف إمدادات النفط الخام من الحقل إلى ميناء الزاوية غربي البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20240112/ليبيا-إنتاج-النفط-يتجاوز-432-مليون-برميل-خلال-2023-1084918629.html
https://sputnikarabic.ae/20240110/رئيس-المؤسسة-الوطنية-للنفط-في-ليبيا-يشيد-باستقرار-إنتاج-النفط-بعد-حالة-القوة-القاهرة-1084844123.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103586/52/1035865283_89:0:2756:2000_1920x0_80_0_0_990d3d0249e3f31c05dd4ad8e722e1d7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

شركة مصرية تفوز بعقد استكشافات نفطية في ليبيا لمدة 3 سنوات

13:57 GMT 29.01.2024
© AFP 2023 / MAHMUD TURKIAمحطة مليته للنفط والغاز في ضواحي زوارة في غرب ليبيا
محطة مليته للنفط والغاز في ضواحي زوارة في غرب ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2024
© AFP 2023 / MAHMUD TURKIA
تابعنا عبر
أعلنت شركة الخدمات الملاحية والنفطية المصرية "ماريدايف"، إسناد عقد استكشافات نفطية في ليبيا لشركة "الميز" لخدمات النفط والغاز المشتركة، وهي شركة تابعة لها في ليبيا بنسبة 49% وجارٍ تأسيسها.
ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن شركة "ماريدايف" ما ذكرته، اليوم الاثنين، في إفصاح للبورصة المصرية، حيث أوضحت أن "الميز" أسندت إليها أعمال دعم استكشاف وإنتاج البترول بحقل البوري وبحر السلام في ليبيا.
وأضافت الشركة المصرية أن إسناد عقد الاستكشافات النفطية مدته ثلاث سنوات بقيمة 29.72 مليون يورو، وهو لصالح شركة "مليتة" الليبية للنفط والغاز، ومن المقرر بدء سريان عقد الاستكشافات خلال الربع الأول من العام الحالي، وفق البيان.
النفط في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
ليبيا... إنتاج النفط يتجاوز 432 مليون برميل خلال 2023
12 يناير, 13:23 GMT
يذكر أن "ماريدايف" هي شركة مصرية عامة تأسست في مارس/ آذار عام 1978، تم إدراجها في البورصة المصرية منذ أبريل/ نيسان 1992، ولها نشاط في قطاع النقل مع التركيز على الموانئ والخدمات البحرية.
أشاد فرحات بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، بحالة الاستقرار في إنتاج النفط في البلاد، خلال اجتماعات الجمعية العمومية للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها، أمس الثلاثاء، في مدينة بنغازي.
وأكد بن قدارة على أن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يولي اهتمامًا كبيرًا هذه الفترة باستقرار إنتاج النفط، بغية الوصول إلى الإنتاج المستهدف.
النفط الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2024
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يشيد باستقرار إنتاج النفط بعد حالة "القوة القاهرة"
10 يناير, 05:40 GMT
وقال بن قدارة أن "المؤسسة تعمل على خلق بيئة عمل آمنة للعاملين في الشركات النفطية"، مشددًا على ضرورة المحافظة على البيئة من التلوث في مناطق عمليات المؤسسة وما حولها، مثمنًا دور العاملين في قطاع النفط على حسن تعاملهم مع الظروف الصعبة لمواصلة الإنتاج.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي، بسبب توقف الإنتاج في الحقل يوم الأحد الماضي، نتيجة إغلاق الحقل من قبل المعتصمين، ما أدى إلى توقف إمدادات النفط الخام من الحقل إلى ميناء الزاوية غربي البلاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مظاهرات في مدن أوروبية وعربية تضامنا مع فلسطين14:01 GMTРабота разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала