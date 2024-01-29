https://sputnikarabic.ae/20240129/شركة-مصرية-تفوز-بعقد-استكشافات-نفطية-في-ليبيا-لمدة-3-سنوات-1085543236.html

شركة مصرية تفوز بعقد استكشافات نفطية في ليبيا لمدة 3 سنوات

شركة مصرية تفوز بعقد استكشافات نفطية في ليبيا لمدة 3 سنوات

أعلنت شركة الخدمات الملاحية والنفطية المصرية "ماريدايف"، إسناد عقد استكشافات نفطية في ليبيا لشركة "الميز" لخدمات النفط والغاز المشتركة، وهي شركة تابعة لها في... 29.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-29T13:57+0000

2024-01-29T13:57+0000

2024-01-29T13:57+0000

العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

مصر

أخبار مصر الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103586/52/1035865283_0:78:3001:1766_1920x0_80_0_0_cd23cf9e83ff99f24c7622cc4e4fff98.jpg

ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن شركة "ماريدايف" ما ذكرته، اليوم الاثنين، في إفصاح للبورصة المصرية، حيث أوضحت أن "الميز" أسندت إليها أعمال دعم استكشاف وإنتاج البترول بحقل البوري وبحر السلام في ليبيا.وأضافت الشركة المصرية أن إسناد عقد الاستكشافات النفطية مدته ثلاث سنوات بقيمة 29.72 مليون يورو، وهو لصالح شركة "مليتة" الليبية للنفط والغاز، ومن المقرر بدء سريان عقد الاستكشافات خلال الربع الأول من العام الحالي، وفق البيان.يذكر أن "ماريدايف" هي شركة مصرية عامة تأسست في مارس/ آذار عام 1978، تم إدراجها في البورصة المصرية منذ أبريل/ نيسان 1992، ولها نشاط في قطاع النقل مع التركيز على الموانئ والخدمات البحرية.أشاد فرحات بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، بحالة الاستقرار في إنتاج النفط في البلاد، خلال اجتماعات الجمعية العمومية للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها، أمس الثلاثاء، في مدينة بنغازي.وأكد بن قدارة على أن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يولي اهتمامًا كبيرًا هذه الفترة باستقرار إنتاج النفط، بغية الوصول إلى الإنتاج المستهدف.وقال بن قدارة أن "المؤسسة تعمل على خلق بيئة عمل آمنة للعاملين في الشركات النفطية"، مشددًا على ضرورة المحافظة على البيئة من التلوث في مناطق عمليات المؤسسة وما حولها، مثمنًا دور العاملين في قطاع النفط على حسن تعاملهم مع الظروف الصعبة لمواصلة الإنتاج.وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي، بسبب توقف الإنتاج في الحقل يوم الأحد الماضي، نتيجة إغلاق الحقل من قبل المعتصمين، ما أدى إلى توقف إمدادات النفط الخام من الحقل إلى ميناء الزاوية غربي البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20240112/ليبيا-إنتاج-النفط-يتجاوز-432-مليون-برميل-خلال-2023-1084918629.html

https://sputnikarabic.ae/20240110/رئيس-المؤسسة-الوطنية-للنفط-في-ليبيا-يشيد-باستقرار-إنتاج-النفط-بعد-حالة-القوة-القاهرة-1084844123.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار