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https://sputnikarabic.ae/20240129/موعد-لقاء-العمالقة-ميسي-في-مواجهة-رونالدو----1085540791.html
موعد لقاء العمالقة... ميسي في مواجهة رونالدو
موعد لقاء العمالقة... ميسي في مواجهة رونالدو
تستعد العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الاثنين، لسهرة كروية ممتعة، حيث سيتواجه الهلال السعودي مع إنتر ميامي الأمريكي في أولى مباريات كأس موسم الرياض. 29.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-29T12:52+0000
2024-01-29T12:52+0000
مجتمع
رياضة
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وستكون المباراة هي الأولى التي تقام على أرضية ملعب "المملكة أرينا" الذي أعلن عن استضافته رسميا مباريات الهلال أواخر سبتمبر/ أيلول 2023.وستشهد بطولة كأس موسم الرياض مشاركة 3 أندية وهم إنتر ميامي الأمريكي الذي وصل إلى الرياض استعدادا للبطولة بتواجد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى جانب ناديي الهلال والنصر السعوديين.وستقام البطولة بنظام النقاط إذ سيتواجه الهلال مع إنتر ميامي، اليوم، على أن يلعب النصر أمام الفريق الأمريكي في لقاء سمي بـ"الرقصة الأخيرة" التي ستجمع ميسي مع رونالدو مجددا، في الأول من فبراير/ شباط، على أن يشهد يوم 8 فبراير ديربي الرياض بين النصر والهلال.وكانت النسخة الأولى من بطولة كأس موسم الرياض التي أقيمت في يناير/ كانون الثاني 2023، شهدت مشاركة فريق مكون من نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وحينها انتهت المواجهة بنتيجة 5 – 4 للفريق الفرنسي.صوّت أيضا: تصويت... هل أخطأ محمد صلاح بقراره مغادرة منتخب بلاده في "لحظات حرجة"؟صوّت أيضا: تصويت... هل يستحق نجوم الكرة والمدربون أجرا "خياليا" في كوكب مأزوم؟
https://sputnikarabic.ae/20240129/كرة-القدم-الليبية-تواجه-تحديات-في-ظل-اضطرابات-تشهدها-البلاد--1085532074.html
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رياضة
رياضة

موعد لقاء العمالقة... ميسي في مواجهة رونالدو

12:52 GMT 29.01.2024
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACEرونالدو وميسي
رونالدو وميسي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2024
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACE
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تستعد العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الاثنين، لسهرة كروية ممتعة، حيث سيتواجه الهلال السعودي مع إنتر ميامي الأمريكي في أولى مباريات كأس موسم الرياض.
وستكون المباراة هي الأولى التي تقام على أرضية ملعب "المملكة أرينا" الذي أعلن عن استضافته رسميا مباريات الهلال أواخر سبتمبر/ أيلول 2023.
وستشهد بطولة كأس موسم الرياض مشاركة 3 أندية وهم إنتر ميامي الأمريكي الذي وصل إلى الرياض استعدادا للبطولة بتواجد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى جانب ناديي الهلال والنصر السعوديين.
تدريبات للاعبي المنتخب الليبي على ملعب شهداء فبراير في مدينة بنغازي، في 18 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2024
مجتمع
كرة القدم الليبية تواجه تحديات في ظل اضطرابات تشهدها البلاد
09:29 GMT
وستقام البطولة بنظام النقاط إذ سيتواجه الهلال مع إنتر ميامي، اليوم، على أن يلعب النصر أمام الفريق الأمريكي في لقاء سمي بـ"الرقصة الأخيرة" التي ستجمع ميسي مع رونالدو مجددا، في الأول من فبراير/ شباط، على أن يشهد يوم 8 فبراير ديربي الرياض بين النصر والهلال.
وكانت النسخة الأولى من بطولة كأس موسم الرياض التي أقيمت في يناير/ كانون الثاني 2023، شهدت مشاركة فريق مكون من نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وحينها انتهت المواجهة بنتيجة 5 – 4 للفريق الفرنسي.
صوّت أيضا: تصويت... هل أخطأ محمد صلاح بقراره مغادرة منتخب بلاده في "لحظات حرجة"؟
صوّت أيضا: تصويت... هل يستحق نجوم الكرة والمدربون أجرا "خياليا" في كوكب مأزوم؟
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