https://sputnikarabic.ae/20240129/واقعة-حامية-الوطيس-بين-النشامى-وأسود-الرافدين-والأخير-يخرج-من-كأس-آسيا-1085544873.html
واقعة حامية الوطيس بين "النشامى" و"أسود الرافدين" والأخير يخرج من كأس آسيا
واقعة حامية الوطيس بين "النشامى" و"أسود الرافدين" والأخير يخرج من كأس آسيا
فاز المنتخب الأردني، اليوم الاثنين، على المنتخب العراقي، ضمن ثمن نهائي كأس آسيا لكرة القدم، في مباراة "حامية الوطيس" على استاد خليفة الدولي في الدوحة. 29.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-29T14:35+0000
2024-01-29T14:35+0000
2024-01-29T15:06+0000
مجتمع
رياضة
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وسجل اللاعب يزن النعيمات الهدف للمنتخب الأردني في الدقيقة الـ 46، ليرد العراق بهدفين عبر اللاعب سعد ناطق، في الدقيقة الـ68 واللاعب أيمن حسين في الدقيقة الـ76.ولكن في الدقيقة الـ77 طرد الحكم الإيراني، متصدر ترتيب هدافي البطولة اللاعب أيمن حسين، بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية، لتشكل نقطة تحول دفع ثمنها المنتخب العراقي في الوقت البديل، حيث شهد تسجيل المنتخب الأردني هدفين قاتلين، عبر اللاعبين يزن العرب، في الدقيقة الـ95، ونزار الرشدان في الدقيقة الـ97.وبهذه النتيجة يكون قد أطاح المنتخب الأردني نظيره العراقي بـ 3-2، وسيلتقي الأردن في الدور ربع النهائي مع طاجيكستان.وانطلقت بطولة كأس آسيا 2023، في 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، بمواجهة منتخبي قطر ولبنان، على أن تقام المباراة النهائية في 10 فبراير/ شباط 2024، على ملعب لوسيل في قطر.تصويت... هل تعتبر قرار الحكم الإيراني بطرد نجم حركة "المنسف" العراقي صحيحا؟
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رياضة
واقعة حامية الوطيس بين "النشامى" و"أسود الرافدين" والأخير يخرج من كأس آسيا
14:35 GMT 29.01.2024 (تم التحديث: 15:06 GMT 29.01.2024)
فاز المنتخب الأردني، اليوم الاثنين، على المنتخب العراقي، ضمن ثمن نهائي كأس آسيا لكرة القدم، في مباراة "حامية الوطيس" على استاد خليفة الدولي في الدوحة.
وسجل اللاعب يزن النعيمات الهدف للمنتخب الأردني في الدقيقة الـ 46، ليرد العراق بهدفين عبر اللاعب سعد ناطق، في الدقيقة الـ68 واللاعب أيمن حسين في الدقيقة الـ76.
ولكن في الدقيقة الـ77 طرد الحكم الإيراني، متصدر ترتيب هدافي البطولة اللاعب أيمن حسين، بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية، لتشكل نقطة تحول دفع ثمنها المنتخب العراقي في الوقت البديل، حيث شهد تسجيل المنتخب الأردني هدفين قاتلين، عبر اللاعبين يزن العرب، في الدقيقة الـ95، ونزار الرشدان في الدقيقة الـ97.
وبهذه النتيجة يكون قد أطاح المنتخب الأردني نظيره العراقي بـ 3-2، وسيلتقي الأردن في الدور ربع النهائي مع طاجيكستان.
وانطلقت بطولة كأس آسيا 2023، في 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، بمواجهة منتخبي قطر ولبنان، على أن تقام المباراة النهائية في 10 فبراير/ شباط 2024، على ملعب لوسيل في قطر.