https://sputnikarabic.ae/20240130/أنصار-الله-اليمنية-تؤكد-تلقيها-رسالة-تهديد-من-واشنطن-عبر-سلطنة-عُمان--1085588968.html

"أنصار الله" اليمنية تؤكد تلقيها رسالة تهديد من واشنطن عبر سلطنة عُمان

"أنصار الله" اليمنية تؤكد تلقيها رسالة تهديد من واشنطن عبر سلطنة عُمان

حذرت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، أمريكا من فتح معارك جديدة في اليمن رداً على هجماتها في البحرين الأحمر والعربي، مؤكدة تلقيها رسالة تهديد من... 30.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-30T20:09+0000

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وقال عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، عبر منصة "إكس": "فتح المعارك وتحريك الجبهات هي إحدى التهديدات الأمريكية التي تم إيصالها كرسالة أمريكية عبر عُمان، رداً على موقف الشعب اليمني المجاهد الرافض لإبادة أبناء غزة وحصارهم".وتابع الحوثي: "لن يثنيه (الشعب اليمني) أي تحرك للأعداء عن مهمته لنصرة غزة".وفي وقت سابق من اليوم، اتهمت "أنصار الله" واشنطن ولندن، بالسعي لتنفيذ تحركات عسكرية برية في اليمن، عبر مرتزقة وقوات من الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، بتغطية جوية وبحرية أمريكية وبريطانية لتحقيق تقدمات ميدانية في مناطق سيطرة الجماعة، رداً على هجمات الأخيرة في البحرين الأحمر والعربي."أنصار الله" توجه رسالة إلى الدول الأوروبية: أي تصعيد إضافي لن يشكل حلا لأزمة البحر الأحمروتأتي التطورات غداة إعلان "أنصار الله"، استهداف سفينة تابعة للبحرية الأمريكية بصاروخ بحري مناسب، أثناء إبحارها في خليج عدن.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، صباح أمس الإثنين، استهداف سفينة الدعم اللوجستي التابعة للبحرية الأمريكية "لويس بي بولر" في خليج عدن.وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240130/أنصار-الله-تتهم-واشنطن-ولندن-بالإعداد-لتنفيذ-عملية-عسكرية-برية-بمشاركة-مرتزقة-وقوات-يمنية-1085557423.html

https://sputnikarabic.ae/20240130/قطر-تنفي-القيام-بوساطة-مع-أنصار-الله-وتؤكد-انخراطها-في-نقاش-مع-إيران-1085570852.html

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