https://sputnikarabic.ae/20240130/الأردن-والعراق-يحذران-من-التهديدات-العسكرية-1085587139.html
الأردن والعراق يحذران من "التهديدات العسكرية"
الأردن والعراق يحذران من "التهديدات العسكرية"
بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره العراقي فؤاد حسين تطورات الأوضاع عقب القصف الأخير الذي طال الأراضي الأردنية وموقعا عسكريا أمريكيا. 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T18:33+0000
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جاء ذلك خلال محادثات هاتفية بينهما، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، التي أشارت إلى أن الجانبين شددا على أهمية إبعاد المنطقة بصورة عامة والعراق والأردن بصورة خاصة، عن التهديدات العسكرية.وأمس الإثنين، قالت وزارة الخارجية العراقية إن بغداد ترفض التصعيد الأمني الذي حدث في شمال شرقي الأردن، على الحدود السورية، ودعت لإفساح المجال للمفاوضات التي تجري مع الأمريكيين للوصول إلى تفاهمات إيجابية.وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أمس الإثنين، ارتفاع عدد الإصابات بين القوات الأمريكية إثر الهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة عسكرية شمال شرقي الأردن، إلى 34، مشيرةً إلى أن هناك ما يقرب من 350 من أفراد الجيش والقوات الجوية الأمريكية منتشرين في القاعدة.وتتعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق لهجمات متكررة، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، في ظل الدعم العسكري والدبلوماسي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل.وتبنت ما يعرف بـ "المقاومة الإسلامية في العراق" معظم الهجمات ضد تلك القواعد، بالإضافة إلى هجمات مماثلة ضد القواعد الأمريكية في العراق.
https://sputnikarabic.ae/20240129/بلينكن-الرد-الأمريكي-على-الهجوم-ضد-قواتنا-في-الأردن-قد-يكون-متعدد-المستويات-وعلى-مراحل-1085556327.html
https://sputnikarabic.ae/20240129/الجيش-الأمريكي-يعلن-ارتفاع-الإصابات-بين-قواته-إثر-الهجوم-على-قاعدة-بالأردن-إلى-34-1085518301.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار العراق اليوم, العراق, أخبار الأردن
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار العراق اليوم, العراق, أخبار الأردن
الأردن والعراق يحذران من "التهديدات العسكرية"
بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره العراقي فؤاد حسين تطورات الأوضاع عقب القصف الأخير الذي طال الأراضي الأردنية وموقعا عسكريا أمريكيا.
جاء ذلك خلال محادثات هاتفية بينهما، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء العراقية "واع"، التي أشارت إلى أن الجانبين شددا على أهمية إبعاد المنطقة بصورة عامة والعراق والأردن بصورة خاصة، عن التهديدات العسكرية.
وأمس الإثنين، قالت وزارة الخارجية العراقية إن بغداد ترفض التصعيد الأمني
الذي حدث في شمال شرقي الأردن، على الحدود السورية، ودعت لإفساح المجال للمفاوضات التي تجري مع الأمريكيين للوصول إلى تفاهمات إيجابية.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أمس الإثنين، ارتفاع عدد الإصابات بين القوات الأمريكية إثر الهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة عسكرية شمال شرقي الأردن، إلى 34، مشيرةً إلى أن هناك ما يقرب من 350 من أفراد الجيش والقوات الجوية الأمريكية منتشرين في القاعدة.
وتتعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق لهجمات متكررة، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، في ظل الدعم العسكري والدبلوماسي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل.
وتبنت ما يعرف بـ "المقاومة الإسلامية في العراق" معظم الهجمات
ضد تلك القواعد، بالإضافة إلى هجمات مماثلة ضد القواعد الأمريكية في العراق.