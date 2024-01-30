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https://sputnikarabic.ae/20240130/الأردن-والعراق-يحذران-من-التهديدات-العسكرية-1085587139.html
الأردن والعراق يحذران من "التهديدات العسكرية"
الأردن والعراق يحذران من "التهديدات العسكرية"
بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره العراقي فؤاد حسين تطورات الأوضاع عقب القصف الأخير الذي طال الأراضي الأردنية وموقعا عسكريا أمريكيا. 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T18:33+0000
2024-01-30T18:33+0000
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جاء ذلك خلال محادثات هاتفية بينهما، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، التي أشارت إلى أن الجانبين شددا على أهمية إبعاد المنطقة بصورة عامة والعراق والأردن بصورة خاصة، عن التهديدات العسكرية.وأمس الإثنين، قالت وزارة الخارجية العراقية إن بغداد ترفض التصعيد الأمني الذي حدث في شمال شرقي الأردن، على الحدود السورية، ودعت لإفساح المجال للمفاوضات التي تجري مع الأمريكيين للوصول إلى تفاهمات إيجابية.وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أمس الإثنين، ارتفاع عدد الإصابات بين القوات الأمريكية إثر الهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة عسكرية شمال شرقي الأردن، إلى 34، مشيرةً إلى أن هناك ما يقرب من 350 من أفراد الجيش والقوات الجوية الأمريكية منتشرين في القاعدة.وتتعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق لهجمات متكررة، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، في ظل الدعم العسكري والدبلوماسي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل.وتبنت ما يعرف بـ "المقاومة الإسلامية في العراق" معظم الهجمات ضد تلك القواعد، بالإضافة إلى هجمات مماثلة ضد القواعد الأمريكية في العراق.
https://sputnikarabic.ae/20240129/بلينكن-الرد-الأمريكي-على-الهجوم-ضد-قواتنا-في-الأردن-قد-يكون-متعدد-المستويات-وعلى-مراحل-1085556327.html
https://sputnikarabic.ae/20240129/الجيش-الأمريكي-يعلن-ارتفاع-الإصابات-بين-قواته-إثر-الهجوم-على-قاعدة-بالأردن-إلى-34-1085518301.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار العراق اليوم, العراق, أخبار الأردن
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار العراق اليوم, العراق, أخبار الأردن

الأردن والعراق يحذران من "التهديدات العسكرية"

18:33 GMT 30.01.2024
© flickr.com / Isriya Paireepairitعلم الأردن
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2024
© flickr.com / Isriya Paireepairit
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بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره العراقي فؤاد حسين تطورات الأوضاع عقب القصف الأخير الذي طال الأراضي الأردنية وموقعا عسكريا أمريكيا.
جاء ذلك خلال محادثات هاتفية بينهما، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، التي أشارت إلى أن الجانبين شددا على أهمية إبعاد المنطقة بصورة عامة والعراق والأردن بصورة خاصة، عن التهديدات العسكرية.
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2024
بلينكن: الرد الأمريكي على الهجوم ضد قواتنا في الأردن قد يكون متعدد المستويات وعلى مراحل
أمس, 21:59 GMT
وأمس الإثنين، قالت وزارة الخارجية العراقية إن بغداد ترفض التصعيد الأمني الذي حدث في شمال شرقي الأردن، على الحدود السورية، ودعت لإفساح المجال للمفاوضات التي تجري مع الأمريكيين للوصول إلى تفاهمات إيجابية.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أمس الإثنين، ارتفاع عدد الإصابات بين القوات الأمريكية إثر الهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة عسكرية شمال شرقي الأردن، إلى 34، مشيرةً إلى أن هناك ما يقرب من 350 من أفراد الجيش والقوات الجوية الأمريكية منتشرين في القاعدة.
الجيش الأمريكي في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2024
الجيش الأمريكي يعلن ارتفاع الإصابات بين قواته إثر الهجوم على قاعدة شمال شرق الأردن إلى 34
أمس, 02:44 GMT
وتتعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق لهجمات متكررة، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، في ظل الدعم العسكري والدبلوماسي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل.
وتبنت ما يعرف بـ "المقاومة الإسلامية في العراق" معظم الهجمات ضد تلك القواعد، بالإضافة إلى هجمات مماثلة ضد القواعد الأمريكية في العراق.
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