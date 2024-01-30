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باكستان... السجن 10 أعوام على عمران خان بتهمة تسريب أسرار الدولة
باكستان... السجن 10 أعوام على عمران خان بتهمة تسريب أسرار الدولة
قضت محكمة باكستانية، اليوم الثلاثاء، بالسجن 10 سنوات على عمران خان، رئيس الوزراء السابق، ووزير الخارجية الباكستاني السابق، شاه محمود قريشي، بتهمة تسريب أسرار... 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T09:38+0000
2024-01-30T09:45+0000
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وأفادت صحيفة "دون" الباكستانية، بأن "القضية تتعلق بمزاعم بأن خان، شارك محتويات برقية سرية أرسلها سفير البلاد لدى واشنطن، إلى الحكومة في إسلام اباد".من جهته، قال حزب خان، "حركة الإنصاف"، إن "محكمة خاصة حكمت على خان، ووزير الخارجية السابق شاه محمود قرشي، بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهما"، مؤكدا أنه سيطعن في القرار.وشهدت باكستان، العام الماضي، أشهرا من الاحتجاجات العنيفة التي هزت البلاد، حيث غضب أنصار عمران خان، عقب اعتقاله في قضية فساد، وقاموا بأعمال شغب لأيام عدة، وهاجموا منشآت عامة وعسكرية.وأوقفت المحكمة العليا في إسلام أباد، في أغسطس/ آب الماضي، الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات على رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، في قضية فساد، وأمرت بالإفراج عنه بكفالة.وأُسقطت حكومة عمران خان، في شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي، من خلال تصويت بحجب الثقة في البرلمان، ليواجه خان، منذ ذلك الوقت، ملاحقات قانونية في عدد من القضايا المرفوعة ضده بتهم مختلفة، ما بين الفساد والتحريض على العنف.كما تصاعدت حدة التوترات في البلاد، إذ دأب عمران خان، وأنصاره على تنظيم مسيرات احتجاجية، للضغط على الحكومة لإجراء انتخابات مبكرة.
https://sputnikarabic.ae/20230711/مفوضية-الانتخابات-الباكستانية-تصدر-مذكرة-اعتقال-بحق-عمران-خان-1078941475.html
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عمران خان, باكستان, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
عمران خان, باكستان, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار

باكستان... السجن 10 أعوام على عمران خان بتهمة تسريب أسرار الدولة

09:38 GMT 30.01.2024 (تم التحديث: 09:45 GMT 30.01.2024)
© AFP 2023 / AAMIR QURESHIرئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان
رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2024
© AFP 2023 / AAMIR QURESHI
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قضت محكمة باكستانية، اليوم الثلاثاء، بالسجن 10 سنوات على عمران خان، رئيس الوزراء السابق، ووزير الخارجية الباكستاني السابق، شاه محمود قريشي، بتهمة تسريب أسرار الدولة.
وأفادت صحيفة "دون" الباكستانية، بأن "القضية تتعلق بمزاعم بأن خان، شارك محتويات برقية سرية أرسلها سفير البلاد لدى واشنطن، إلى الحكومة في إسلام اباد".
من جهته، قال حزب خان، "حركة الإنصاف"، إن "محكمة خاصة حكمت على خان، ووزير الخارجية السابق شاه محمود قرشي، بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهما"، مؤكدا أنه سيطعن في القرار.
عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
مفوضية الانتخابات الباكستانية تصدر مذكرة اعتقال بحق عمران خان
11 يوليو 2023, 09:52 GMT
وشهدت باكستان، العام الماضي، أشهرا من الاحتجاجات العنيفة التي هزت البلاد، حيث غضب أنصار عمران خان، عقب اعتقاله في قضية فساد، وقاموا بأعمال شغب لأيام عدة، وهاجموا منشآت عامة وعسكرية.
وأوقفت المحكمة العليا في إسلام أباد، في أغسطس/ آب الماضي، الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات على رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، في قضية فساد، وأمرت بالإفراج عنه بكفالة.
وأُسقطت حكومة عمران خان، في شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي، من خلال تصويت بحجب الثقة في البرلمان، ليواجه خان، منذ ذلك الوقت، ملاحقات قانونية في عدد من القضايا المرفوعة ضده بتهم مختلفة، ما بين الفساد والتحريض على العنف.
كما تصاعدت حدة التوترات في البلاد، إذ دأب عمران خان، وأنصاره على تنظيم مسيرات احتجاجية، للضغط على الحكومة لإجراء انتخابات مبكرة.
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