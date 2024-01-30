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بايدن: أمريكا لا تريد حربا أوسع نطاقا في الشرق الأوسط
بايدن: أمريكا لا تريد حربا أوسع نطاقا في الشرق الأوسط
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن لا تريد أن يتوسع الصراع في الشرق الأوسط. 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T16:43+0000
2024-01-30T16:43+0000
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وقال بايدن، في تصريحات للصحفيين: "لا أعتقد أننا بحاجة إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، ليس هذا ما أبحث عنه".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتاكوم)، ارتفاع عدد الإصابات بين القوات الأمريكية إثر الهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة عسكرية شمال شرقي الأردن إلى 34، مشيرةً إلى أن هناك ما يقرب من 350 من أفراد الجيش والقوات الجوية الأمريكية منتشرين في القاعدة.وقالت "سنتاكوم"، في بيان لها: "في 28 يناير (كانون الثاني الجاري)، قُتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية، وأصيب العديد منهم جراء هجوم أحادي الاتجاه بطائرات دون طيار على قاعدة في شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية، وارتفع عدد الأفراد الأمريكيين المصابين إلى 34 من أفراد الخدمة على الأقل، لكننا نتوقع أن يتغير هذا العدد مع استمرار أعضاء الخدمة في طلب الرعاية والمتابعة. وتطلب الأمر نقل 8 أفراد أصيبوا بجروح من الأردن إلى مستوى رعاية أعلى، لكنهم في حالة مستقرة".ومساء الأحد الماضي، أعلنت "سنتاكوم"، مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرات دون طيار على قاعدة عسكرية أمريكية شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا.وألقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اللوم على جماعات مسلحة غير محددة "مدعومة من إيران"، فيما قال أيضًا إن "الولايات المتحدة لا تزال تجمع الحقائق".هجوم صاروخي يستهدف الجيش الأمريكي في قاعدة حقل "العمر" النفطي شرقي سوريا
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن

بايدن: أمريكا لا تريد حربا أوسع نطاقا في الشرق الأوسط

16:43 GMT 30.01.2024
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن لا تريد أن يتوسع الصراع في الشرق الأوسط.
وقال بايدن، في تصريحات للصحفيين: "لا أعتقد أننا بحاجة إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، ليس هذا ما أبحث عنه".

وحمّل الرئيس الأمريكي، إيران المسؤولية عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين في الأردن، قائلا إن "طهران زودت منفذي الهجوم بالأسلحة".

الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2024
الكرملين يعلق على احتمالات الصراع المفرطة في الشرق الأوسط
10:33 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتاكوم)، ارتفاع عدد الإصابات بين القوات الأمريكية إثر الهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة عسكرية شمال شرقي الأردن إلى 34، مشيرةً إلى أن هناك ما يقرب من 350 من أفراد الجيش والقوات الجوية الأمريكية منتشرين في القاعدة.
وقالت "سنتاكوم"، في بيان لها: "في 28 يناير (كانون الثاني الجاري)، قُتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية، وأصيب العديد منهم جراء هجوم أحادي الاتجاه بطائرات دون طيار على قاعدة في شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية، وارتفع عدد الأفراد الأمريكيين المصابين إلى 34 من أفراد الخدمة على الأقل، لكننا نتوقع أن يتغير هذا العدد مع استمرار أعضاء الخدمة في طلب الرعاية والمتابعة. وتطلب الأمر نقل 8 أفراد أصيبوا بجروح من الأردن إلى مستوى رعاية أعلى، لكنهم في حالة مستقرة".
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أمس, 21:59 GMT
ومساء الأحد الماضي، أعلنت "سنتاكوم"، مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرات دون طيار على قاعدة عسكرية أمريكية شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا.
وألقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اللوم على جماعات مسلحة غير محددة "مدعومة من إيران"، فيما قال أيضًا إن "الولايات المتحدة لا تزال تجمع الحقائق".
هجوم صاروخي يستهدف الجيش الأمريكي في قاعدة حقل "العمر" النفطي شرقي سوريا
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