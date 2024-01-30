https://sputnikarabic.ae/20240130/بايدن-أمريكا-لا-تريد-حربا-أوسع-نطاقا-في-الشرق-الأوسط-1085584221.html

بايدن: أمريكا لا تريد حربا أوسع نطاقا في الشرق الأوسط

بايدن: أمريكا لا تريد حربا أوسع نطاقا في الشرق الأوسط

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن لا تريد أن يتوسع الصراع في الشرق الأوسط. 30.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-30T16:43+0000

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وقال بايدن، في تصريحات للصحفيين: "لا أعتقد أننا بحاجة إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، ليس هذا ما أبحث عنه".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتاكوم)، ارتفاع عدد الإصابات بين القوات الأمريكية إثر الهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة عسكرية شمال شرقي الأردن إلى 34، مشيرةً إلى أن هناك ما يقرب من 350 من أفراد الجيش والقوات الجوية الأمريكية منتشرين في القاعدة.وقالت "سنتاكوم"، في بيان لها: "في 28 يناير (كانون الثاني الجاري)، قُتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية، وأصيب العديد منهم جراء هجوم أحادي الاتجاه بطائرات دون طيار على قاعدة في شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية، وارتفع عدد الأفراد الأمريكيين المصابين إلى 34 من أفراد الخدمة على الأقل، لكننا نتوقع أن يتغير هذا العدد مع استمرار أعضاء الخدمة في طلب الرعاية والمتابعة. وتطلب الأمر نقل 8 أفراد أصيبوا بجروح من الأردن إلى مستوى رعاية أعلى، لكنهم في حالة مستقرة".ومساء الأحد الماضي، أعلنت "سنتاكوم"، مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرات دون طيار على قاعدة عسكرية أمريكية شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا.وألقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اللوم على جماعات مسلحة غير محددة "مدعومة من إيران"، فيما قال أيضًا إن "الولايات المتحدة لا تزال تجمع الحقائق".هجوم صاروخي يستهدف الجيش الأمريكي في قاعدة حقل "العمر" النفطي شرقي سوريا

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