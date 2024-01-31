https://sputnikarabic.ae/20240131/أمريكا-تدرس-خيارات-عديدة-تتعلق-بقيام-دولة-فلسطينية-1085623148.html
أمريكا تدرس خيارات عديدة تتعلق بقيام دولة فلسطينية
أمريكا تدرس خيارات عديدة تتعلق بقيام دولة فلسطينية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن أمريكا تدرس العديد من الخيارات المتعلقة بقيام دولة فلسطينية، وتتشاور بهذا الصدد مع شركائها في المنطقة. 31.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-31T18:29+0000
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، خلال إفادة صحافية وردًا على طلب للتعليق على تقارير إعلامية بشأن خطط أمريكا للاعتراف بدولة فلسطينية: "ننظر في طيف واسع من الخيارات ونناقشها مع شركاء في المنطقة، وشركاء آخرين داخل الحكومة الأمريكية".وأكد ميلر أن رد أمريكا على الهجوم على قاعدة عسكرية أمريكية في شمالي الأردن، الأحد الماضي، لن يكون تصعيديًا.وقال ميلر ردًا على سؤال بهذا الصدد، إن "رد أمريكا لن يكون تصعيديًا".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".نتنياهو يرد على أنباء صفقة محتملة... "لن ننسحب من غزة ولن نطلق السجناء"وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.أنباء عن توافق على تفاصيل المرحلة الأولى من صفقة تبادل بين "حماس" وإسرائيلوأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 65 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.
https://sputnikarabic.ae/20240131/الإعلام-الإسرائيلي-يكشف-عن-بنود-خطة-نتنياهو-السرية-حول-غزة-ودولة-فلسطين-1085601366.html
https://sputnikarabic.ae/20240131/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-ضابط-برتبة-رائد-في-الحرب-على-غزة-1085622072.html
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أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا تدرس خيارات عديدة تتعلق بقيام دولة فلسطينية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن أمريكا تدرس العديد من الخيارات المتعلقة بقيام دولة فلسطينية، وتتشاور بهذا الصدد مع شركائها في المنطقة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، خلال إفادة صحافية وردًا على طلب للتعليق على تقارير إعلامية بشأن خطط أمريكا للاعتراف بدولة فلسطينية: "ننظر في طيف واسع من الخيارات ونناقشها مع شركاء في المنطقة، وشركاء آخرين داخل الحكومة الأمريكية".
وأضاف ميلر أن أمريكا لديها "عمليات مستمرة لتخطيط السياسات" حول أفضل سبل الدفع باتجاه قيام دولة فلسطينية.
وأكد ميلر أن رد أمريكا على الهجوم على قاعدة عسكرية أمريكية في شمالي الأردن، الأحد الماضي، لن يكون تصعيديًا.
وقال ميلر ردًا على سؤال بهذا الصدد، إن "رد أمريكا لن يكون تصعيديًا".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى
".
حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 26 ألف قتيل
وأكثر من 65 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.