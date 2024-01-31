https://sputnikarabic.ae/20240131/الداخلية-المصرية-تكشف-حقيقة-وقوع-اشتباكات-بالأسلحة-النارية-بين-الشرطة-وتجار-ذهب-1085613430.html
الداخلية المصرية تكشف حقيقة وقوع اشتباكات بالأسلحة النارية بين الشرطة وتجار ذهب
الداخلية المصرية تكشف حقيقة وقوع اشتباكات بالأسلحة النارية بين الشرطة وتجار ذهب
كشف مصدر أمني مصري حقيقة الأنباء المتداولة، التي زعمت وفاة أحد ضباط الشرطة المصرية في اشتباكات خلال إحدى المداهمات الأمنية. 31.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-31T13:11+0000
2024-01-31T13:11+0000
2024-01-31T13:11+0000
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وقال المصدر الأمني إن "الزعم بقيام عدد من رجال الشرطة بتبادل إطلاق النيران مع مجموعة من تجار الذهب بطريق (القاهرة - الإسكندرية) الزراعى، ووفاة ضابط شرطة، غير صحيح جملة وتفصيلا"، حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم" المصرية، يوم الإثنين.وقال المصدر إن "هذه الأنباء تم بثها على إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية"، بينما قال بيان الداخلية المصرية إن "تلك الأنباء تأتى ضمن المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية والأبواق الإعلامية التابعة لها"، مشيرا إلى أن "الهدف من ذلك هو نشر الأكاذيب والشائعات لمحاولة إثارة البلبلة، بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام".يذكر أنه في الـ17 من يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، توقيع عقدين للتنقيب عن الذهب وغيره من المعادن في منطقة الصحراء الشرقية، مشيرة إلى أنه تم تحقيق كشف تجاري للذهب في منطقتي "حمامة غرب" و"رودرين" الواقعتين بامتياز "أبومروات" في مساحة نحو 58 كيلومترا مربعا.
https://sputnikarabic.ae/20240117/مصر-تعلن-توقيع-عقدين-للتنقيب-عن-الذهب-في-الصحراء-الشرقية-صور-1085114147.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, أسعار الذهب اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, أسعار الذهب اليوم
الداخلية المصرية تكشف حقيقة وقوع اشتباكات بالأسلحة النارية بين الشرطة وتجار ذهب
كشف مصدر أمني مصري حقيقة الأنباء المتداولة، التي زعمت وفاة أحد ضباط الشرطة المصرية في اشتباكات خلال إحدى المداهمات الأمنية.
وقال المصدر الأمني إن "الزعم بقيام عدد من رجال الشرطة بتبادل إطلاق النيران مع مجموعة من تجار الذهب
بطريق (القاهرة - الإسكندرية) الزراعى، ووفاة ضابط شرطة، غير صحيح جملة وتفصيلا"، حسبما ذكرت
صحيفة "المصري اليوم" المصرية، يوم الإثنين.
وقال المصدر إن "هذه الأنباء تم بثها على إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية"، بينما قال بيان الداخلية المصرية إن "تلك الأنباء تأتى ضمن المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية والأبواق الإعلامية التابعة لها"، مشيرا إلى أن "الهدف من ذلك هو نشر الأكاذيب والشائعات لمحاولة إثارة البلبلة، بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام".
يذكر أنه في الـ17 من يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية
، توقيع عقدين للتنقيب عن الذهب وغيره من المعادن في منطقة الصحراء الشرقية، مشيرة إلى أنه تم تحقيق كشف تجاري للذهب في منطقتي "حمامة غرب" و"رودرين" الواقعتين بامتياز "أبومروات" في مساحة نحو 58 كيلومترا مربعا.