عربي
https://sputnikarabic.ae/20240131/الداخلية-المصرية-تكشف-حقيقة-وقوع-اشتباكات-بالأسلحة-النارية-بين-الشرطة-وتجار-ذهب-1085613430.html
الداخلية المصرية تكشف حقيقة وقوع اشتباكات بالأسلحة النارية بين الشرطة وتجار ذهب
الداخلية المصرية تكشف حقيقة وقوع اشتباكات بالأسلحة النارية بين الشرطة وتجار ذهب
كشف مصدر أمني مصري حقيقة الأنباء المتداولة، التي زعمت وفاة أحد ضباط الشرطة المصرية في اشتباكات خلال إحدى المداهمات الأمنية. 31.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-31T13:11+0000
2024-01-31T13:11+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
مصر
أخبار مصر الآن
أسعار الذهب اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1b/1085470405_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_7ca47c29f89d6c286ad605b6fa329b44.jpg
وقال المصدر الأمني إن "الزعم بقيام عدد من رجال الشرطة بتبادل إطلاق النيران مع مجموعة من تجار الذهب بطريق (القاهرة - الإسكندرية) الزراعى، ووفاة ضابط شرطة، غير صحيح جملة وتفصيلا"، حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم" المصرية، يوم الإثنين.وقال المصدر إن "هذه الأنباء تم بثها على إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية"، بينما قال بيان الداخلية المصرية إن "تلك الأنباء تأتى ضمن المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية والأبواق الإعلامية التابعة لها"، مشيرا إلى أن "الهدف من ذلك هو نشر الأكاذيب والشائعات لمحاولة إثارة البلبلة، بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام".يذكر أنه في الـ17 من يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، توقيع عقدين للتنقيب عن الذهب وغيره من المعادن في منطقة الصحراء الشرقية، مشيرة إلى أنه تم تحقيق كشف تجاري للذهب في منطقتي "حمامة غرب" و"رودرين" الواقعتين بامتياز "أبومروات" في مساحة نحو 58 كيلومترا مربعا.
https://sputnikarabic.ae/20240117/مصر-تعلن-توقيع-عقدين-للتنقيب-عن-الذهب-في-الصحراء-الشرقية-صور-1085114147.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1b/1085470405_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_3a0d74a7cbc90bd5d094aceae3a252d9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, أسعار الذهب اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, أسعار الذهب اليوم

الداخلية المصرية تكشف حقيقة وقوع اشتباكات بالأسلحة النارية بين الشرطة وتجار ذهب

13:11 GMT 31.01.2024
© AFP 2023 / STRINGERأحد أفراد الشرطة المصرية يقف في ميدان التحرير وسط القاهرة- 25 يناير 2017
أحد أفراد الشرطة المصرية يقف في ميدان التحرير وسط القاهرة- 25 يناير 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2024
© AFP 2023 / STRINGER
تابعنا عبر
كشف مصدر أمني مصري حقيقة الأنباء المتداولة، التي زعمت وفاة أحد ضباط الشرطة المصرية في اشتباكات خلال إحدى المداهمات الأمنية.
وقال المصدر الأمني إن "الزعم بقيام عدد من رجال الشرطة بتبادل إطلاق النيران مع مجموعة من تجار الذهب بطريق (القاهرة - الإسكندرية) الزراعى، ووفاة ضابط شرطة، غير صحيح جملة وتفصيلا"، حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم" المصرية، يوم الإثنين.
صناعة الذهب في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2024
مصر تعلن توقيع عقدين للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية... صور
17 يناير, 15:36 GMT
وقال المصدر إن "هذه الأنباء تم بثها على إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية"، بينما قال بيان الداخلية المصرية إن "تلك الأنباء تأتى ضمن المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية والأبواق الإعلامية التابعة لها"، مشيرا إلى أن "الهدف من ذلك هو نشر الأكاذيب والشائعات لمحاولة إثارة البلبلة، بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام".
يذكر أنه في الـ17 من يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، توقيع عقدين للتنقيب عن الذهب وغيره من المعادن في منطقة الصحراء الشرقية، مشيرة إلى أنه تم تحقيق كشف تجاري للذهب في منطقتي "حمامة غرب" و"رودرين" الواقعتين بامتياز "أبومروات" في مساحة نحو 58 كيلومترا مربعا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Развёртывание полноразмерного пневмокаркасного макета зенитного ракетного комплекса Бук М3 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:52 GMTطلاب في القدس - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مع تواصل القصف على غزة... الجيش الإسرائيلي يقتحم عدة بلدات في القدس06:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала