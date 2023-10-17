https://sputnikarabic.ae/20231017/أغنى-رجل-في-مصر-ثروته-تفوق-7-مليار-دولار-ويحتل-المرتبة-305-بين-أثرياء-العالم-1082102762.html

أغنى رجل في مصر... ثروته تفوق 7 مليار دولار ويحتل المرتبة 305 بين أثرياء العالم

أغنى رجل في مصر... ثروته تفوق 7 مليار دولار ويحتل المرتبة 305 بين أثرياء العالم

مصر هي موطن لبعض أغنى الأشخاص في العالم العربي وأفريقيا والشرق الأوسط. ولقد بنى هؤلاء المليارديرات ثرواتهم من خلال أعمالهم واستثماراتهم المتنوعة. 17.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-17T14:11+0000

2023-10-17T14:11+0000

2023-10-17T14:11+0000

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أغنى أغنياء مصر لهم أسماء قوية ونفوذ يمتد عبر القارات وخارجها، وينحدر بعضهم من عائلات مشهورة تعود ثروتها إلى أجيال مضت، من أباطرة الأعمال والمستثمرين، الذين تركوا بصماتهم على اقتصاد البلاد ومجتمعها.في هذا التقرير، نلقي نظرة شاملة على أغنى الأثرياء في مصر بناءً على صافي ثرواتهم الحالية وفقا لقائمة فوربس 2023 وأصولهم المتنوعة وأعمالهم واستثماراتهم.قائمة أغنى 10 أشخاص في مصر1. ناصف ساويرسأغنى رجل في مصر ويحتل المرتبة 305 بين أثرياء العالم في 2023.الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات، إحدى أكبر شركات البناء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.ولد في يناير/كانون الثاني 1961 في مصر، وهو الابن الأصغر لأنسي ساويرس، مؤسس شركة أوراسكوم.حصل على البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة شيكاغو، عام 1982، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة زيوريخ.بدأ حياته المهنية في شركة أوراسكوم في عام 1982 وشق طريقه ليصبح الرئيس التنفيذي في عام 1998.وتحت قيادته، قامت شركة أوراسكوم للإنشاءات بتوسيع عملياتها خارج مصر إلى دول إقليمية أخرى، بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر.في يوليو/تموز 2018، استحوذ ناصف ساويرس على 55% من نادي أستون فيلا الإنجليزي، ويعد المصري الوحيد الذي يمتلك ناديا بالدوريات الأوربية الكبرى.2. محمد منصوررئيس مجموعة منصور، وهي مجموعة متنوعة مهتمة بالسيارات والسلع الاستهلاكية والعقارات والخدمات المالية.ولد في الإسكندرية، مصر، في 1 أغسطس/آب 1948، في إحدى أبرز العائلات التجارية في الإسكندرية.حصل منصور على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة ولاية كارولينا الشمالية عام 1968 ثم حصل بعد ذلك على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة أوبورن.وبعد أن أكمل تعليمه انضم إلى مجموعة منصور التي أسسها والده لطفي منصور عام 1952.ورث محمد منصور السيطرة على مجموعة منصور بعد وفاة والده في عام 1976. وعلى الرغم من تعرض الشركة العائلية للتأميم ومصادرة الأصول في عام 1965، إلا أنه أشرف على انتعاشها وتوسعها، مما أدى إلى سيطرة الشركة على 9 من أكبر 500 شركة في مصر.وتحت قيادة محمد منصور، قامت مجموعة منصور بتوسيع عملياتها خارج مصر وأصبحت واحدة من أكبر الشركات الخاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا.بالإضافة إلى مشاريعه التجارية، كان منصور نشطًا في السياسة والخدمة العامة. حيث شغل منصب وزير النقل والاتصالات في مصر في الفترة من 2006 إلى 2009.3. نجيب ساويرسولد في 17 يونيو/حزيران 1954 في القاهرة في مصر لعائلة من رواد الأعمال الناجحين. وهو ابن أنسي ساويرس، مؤسس مجموعة أوراسكوم، والأخ الأكبر لناصف وسميح ساويرس.حصل نجيب ساويرس على بكالوريوس الهندسة من جامعة برلين التقنية عام 1978.ثم عاد بعد ذلك إلى مصر وعمل في شركة العائلة، وأصبح في نهاية المطاف الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم تليكوم القابضة، التي أسسها عام 1998.تحت قيادة نجيب ساويرس، نمت شركة أوراسكوم تليكوم القابضة لتصبح واحدة من أكبر مشغلي الهاتف المحمول في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وتعمل في أكثر من 20 دولة.يمتلك نجيب ساويرس حصصا في مناجم الذهب في مناطق مختلفة.4. محمد الفايدولد في 27 يناير 1929 في الإسكندرية في مصر، وهو من أصل فلسطيني.أسس الفايد وشقيقه شركة شحن في مصر، ثم انتقلت فيما بعد إلى جنوة في إيطاليا.وفي الستينيات، انتقل إلى المملكة المتحدة وأثبت نفسه كرجل أعمال ناجح، في البداية في صناعة الملابس.وفي وقت لاحق، قام بالتنويع في مجالات أخرى، بما في ذلك العقارات والسياحة والتجارة.ويشتهر الفايد بامتلاكه متجر هارودز الفاخر المتعدد الأقسام في لندن، والذي استحوذ عليه في عام 1985.واحتفظ بالمتجر لأكثر من 30 عامًا قبل بيعه في عام 2010 للعائلة المالكة القطرية.كما امتلك الفايد فندق ريتز في باريس، الذي باعه عام 2012، ونادي فولهام لكرة القدم، الذي كان يملكه من عام 1997 إلى عام 2013.5. يوسف منصورأحد أفراد عائلة منصور، إحدى أغنى العائلات في مصر. ولد في 19 أكتوبر/تشرين الأول 1944 في الإسكندرية.هو مؤسس ورئيس مجموعة منصور، وهي مجموعة تعمل في مختلف الصناعات، بما في ذلك السيارات والعقارات والسلع الاستهلاكية.تعد مجموعة منصور إحدى أكبر الشركات في مصر ولها عمليات في أكثر من 100 دولة حول العالم.وبالإضافة إلى خلفيته المهنية الواسعة، فقد ساعد في إنشاء غرفة التجارة الأمريكية المصرية، وهو عضو في مجلس الأعمال المصري الأمريكي ومجلس رجال الأعمال المصريين.6. ياسين منصورأحد أفراد عائلة منصور الثرية والشهيرة في مصر. ولد في 22 أكتوبر 1961 في القاهرة.حصل على شهادته الجامعية من جامعة جورج واشنطن.7. سميح ساويرسولد عام 1957 في مصر وهو نجل أنسي ساويرس مؤسس شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة.وفي عام 1980، حصل على بكالوريوس الهندسية من جامعة برلين التقنية.سميح هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية القابضة، وهي شركة تقوم بتطوير وإدارة الفنادق الفاخرة والعقارات السكنية والمنتجعات في مصر وعمان وسويسرا والجبل الأسود.وتقوم الشركة أيضًا بتشغيل المراسي وملاعب الجولف والمرافق الترفيهية الأخرى.تنحى عن منصبه في ديسمبر/كانون الأول 2021، وتولى ابنه هذا المنصب.8. شفيق جبرولد في الإسكندرية بمصر عام 1954 ودرس الاقتصاد والعلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.هو مؤسس ورئيس مجموعة أرتوك للاستثمار والتنمية، وهي مجموعة متنوعة تهتم بعدة قطاعات، بما في ذلك العقارات والسياحة والصناعة.وأنشأ أيضا مؤسسة شفيق جبر، التي تعمل على تعزيز الحوار الثقافي والتفاهم بين العالم العربي والغرب.9. صادق السويديولد في الإسكندرية في مصر عام 1954 وحصل على شهادة في الهندسة الكهربائية من جامعة الإسكندرية.هو مؤسس ورئيس مجموعة السويدي، وهي مجموعة شركات متنوعة مهتمة بعدة قطاعات، بما في ذلك الطاقة والهندسة والبنية التحتية.تعمل المجموعة في مصر وعدة دول أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.وتحت قيادة السويدي، نمت الشركة لتصبح واحدة من أكبر شركات القطاع الخاص في مصر، مع التركيز على مشاريع البنية التحتية مثل نقل وتوزيع الطاقة، والطاقة المتجددة، والنقل.10. محمد أحمد السويديهو الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك.حاليًا، تقدر ثروته الصافية بنحو 240 مليون دولار.الشركة واحدة من أكبر مقدمي حلول الطاقة المتكاملة مع أكثر من 30 منشأة إنتاج في 16 دولة تبيع منتجاتها في أكثر من 110 أسواقكان له دور فعال في نمو الشركة، حيث قاد تحويل الشركة العائلية، شركة الكابلات العربية، إلى قوة تصدير عالمية.وفي مايو 2006، قاد عملية الاكتتاب العام والطرح الخاص لشركة السويدي للكابلات في بورصة القاهرة والإسكندرية بقيمة 1.29 مليار جنيه مصري.يرأس أحمد العديد من مجالس الأعمال، بما في ذلك مجلس الأعمال المصري اللبناني، ومصر زامبيا، ومصر إثيوبيا، ومجلس الأعمال المصري الصيني.وهو عضو في جمعية رجال الأعمال المصريين وغرفة التجارة الألمانية.

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