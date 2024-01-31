https://sputnikarabic.ae/20240131/العثور-على-عبوة-ناسفة-قرب-السفارة-الإسرائيلية-في-السويد-1085620512.html

العثور على عبوة ناسفة قرب السفارة الإسرائيلية في السويد

العثور على عبوة ناسفة قرب السفارة الإسرائيلية في السويد

عثرت الشرطة السويدية، اليوم الأربعاء، على عبوة ناسفة قرب السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم. 31.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-31T16:39+0000

2024-01-31T16:39+0000

2024-01-31T16:39+0000

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

السويد

العالم

الأخبار

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

حركة حماس

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102191/68/1021916855_0:75:2795:1647_1920x0_80_0_0_701253744a96a165badd523b4ecac22c.jpg

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن وسائل الإعلام السويدية عثرت على جسم خطير كان موجودا داخل مجمع السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن الشرطة السويدية قد أعلنت العثور على "جسم خطير" في السفارة الإسرائيلية وتم تدميره، وتبين لاحقا أنه عبارة عن عبوة ناسفة أو قنبلة يدوية.ونقلت القناة عن السفير الإسرائيلي في السويد، إحباط عملية تفجير ضد السفارة الإسرائيلية في العاصمة ستوكهولم.ويشار إلى أن جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد)، قد قال، في الثالث عشر من الشهر الجاري، إن حركة "حماس" الفلسطينية خططت لشن هجوم على السفارة الإسرائيلية في السويد.جاء ذلك في بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على حسابه بمنصة "إكس" كون "الموساد" غير مخول بإصدار بيانات إعلامية. وقال "الموساد" إن أوامر صدرت من قادة "حماس" لناشطيها بشراء طائرات بدون طيار و"استخدام عناصر إجرامية لشن هجمات ضد الأبرياء في جميع أنحاء العالم".وأضاف: "تعمل منظمة حماس الإرهابية على الترويج لهجمات ضد أهداف في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا تحت قيادة القيادة العليا للمنظمة". تابع "الموساد": "في 14 ديسمبر 2023، أعلنت سلطات الأمن والإنفاذ في الدنمارك وألمانيا عن اعتقال واسع النطاق للمشتبه بهم في أوروبا الذين يخضعون منذ ذلك الحين لإجراءات قانونية".وقال إنه "في جهد استخباراتي متواصل، تم الكشف عن الكثير من المعلومات التي تثبت كيف تعمل منظمة حماس على توسيع أنشطتها العنيفة في الخارج من أجل إلحاق الأذى بالأبرياء في جميع أنحاء العالم"، على حد قوله. وبحسب "الموساد" تم الكشف "عن نية حماس لمهاجمة السفارة الإسرائيلية في السويد، وشراء طائرات بدون طيار واستخدام عناصر من المنظمات الإجرامية في أوروبا".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 65 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.

https://sputnikarabic.ae/20240110/أردوغان-بعد-الكشف-عن-شبكة-الموساد-إسرائيل-ليس-لديها-فكرة-عما-تستطيع-تركيا-فعله-1084861050.html

https://sputnikarabic.ae/20240131/البيت-الأبيض-نسير-بشكل-صحيح-وإيجابي-بشأن-صفقة-تبادل-الرهائن-بين-إسرائيل-وحماس-1085616243.html

إسرائيل

السويد

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, السويد, العالم, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس