https://sputnikarabic.ae/20240131/بيان-سعودي-كويتي-مشترك-بشأن-التصعيد-في-البحر-الأحمر-1085603869.html

بيان سعودي كويتي مشترك بشأن التصعيد في البحر الأحمر

بيان سعودي كويتي مشترك بشأن التصعيد في البحر الأحمر

أكدت السعودية والكويت، اليوم الأربعاء، أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر واحترام حق الملاحة البحرية فيها "حفاظا على مصالح العالم أجمع". 31.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-31T10:06+0000

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ودعا الجانبان، في بيان مشترك، في ختام زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى السعودية، إلى "ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث"، بحسب وكالة الأنباء السعودية- واس.وأكد البيان، "حرص المملكة والكويت على تعزيز التعاون الدفاعي وتطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية لحماية أمن واستقرار البلدين والمنطقة".وذكر البيان أنه "جرى الاتفاق على تعزيز التعاون في قطاع البترول والغاز ومشتقاتهما والتقنيات النظيفة لموارد الهيدروكربون، وتطوير المشروعات ذات العلاقة بهذه القطاعات بما يسهم في استدامة الطلب على إمدادات الطاقة عالمياً".واستقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الثلاثاء، أمير الكويت في العاصمة السعودية الرياض، فيما عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جلسة مباحثات رسمية مع أمير الكويت، ومنحه قلادة الملك عبد العزيز، نيابة عن الملك سلمان.وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.ومنذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تبنت "أنصار الله" استهداف ما لا يقل عن 20 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المُسيرة، خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى مواني إسرائيل من المرور في البحرين الأحمر والعربي، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وبين الحين والآخر، تعلن "أنصار الله" أنها "جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية"، مؤكدة "استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية".

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