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"أنصار الله" تعلن استهداف المدمرة الأمريكية "يو إس إس غريفلي" في البحر الأحمر
"أنصار الله" تعلن استهداف المدمرة الأمريكية "يو إس إس غريفلي" في البحر الأحمر
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، أن "القوات البحرية التابعة لها، أطلقت صواريخ بحرية مناسبة على المدمرة الأمريكية "يو إس إس غريفلي" في البحر... 31.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-31T07:01+0000
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وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، في بيان له، إنه"سيتم استهداف السفن الحربية الأمريكية والبريطانية ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدنا وشعبنا وأمتنا وتأكيداً على استمرار الموقف اليمني المساند لفلسطين".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، صباح الاثنين الماضي، استهداف سفينة الدعم اللوجستي التابعة للبحرية الأمريكية "لويس بي بولر" في خليج عدن.وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان نشر على "تلغرام"، إن "استهداف السفينة الأمريكية يأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا"."أنصار الله" اليمنية تؤكد تلقيها رسالة تهديد من واشنطن عبر سلطنة عُمانوكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع."أنصار الله" توجه رسالة إلى الدول الأوروبية: أي تصعيد إضافي لن يشكل حلا لأزمة البحر الأحمر
https://sputnikarabic.ae/20240130/قطر-تنفي-القيام-بوساطة-مع-أنصار-الله-وتؤكد-انخراطها-في-نقاش-مع-إيران-1085570852.html
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أخبار العالم الآن, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, الأخبار, العالم العربي
أخبار العالم الآن, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, الأخبار, العالم العربي
"أنصار الله" تعلن استهداف المدمرة الأمريكية "يو إس إس غريفلي" في البحر الأحمر
07:01 GMT 31.01.2024 (تم التحديث: 07:11 GMT 31.01.2024)
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، أن "القوات البحرية التابعة لها، أطلقت صواريخ بحرية مناسبة على المدمرة الأمريكية "يو إس إس غريفلي" في البحر الأحمر".
وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، في بيان له، إنه"سيتم استهداف السفن الحربية الأمريكية والبريطانية ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدنا وشعبنا وأمتنا وتأكيداً على استمرار الموقف اليمني المساند لفلسطين".
وأكد سريع، "الاستمرار في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانىء فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان على غزة وكذلك رفع الحصار".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، صباح الاثنين الماضي، استهداف سفينة الدعم اللوجستي التابعة للبحرية الأمريكية
"لويس بي بولر" في خليج عدن.
وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان نشر على "تلغرام"، إن "استهداف السفينة الأمريكية يأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا".
وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.