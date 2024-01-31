https://sputnikarabic.ae/20240131/تصويت-برأيك-ما-هو-سبب-تعليق-كتائب-حزب-الله-العراقية-العمليات-ضد-القوات-الأمريكية--1085599204.html
تصويت... برأيك ما هو سبب تعليق كتائب "حزب الله" العراقية العمليات ضد القوات الأمريكية
تصويت... برأيك ما هو سبب تعليق كتائب "حزب الله" العراقية العمليات ضد القوات الأمريكية
تصدرت أنباء الإعلان الصادر عن كتائب "حزب الله" العراقية بتعليق العمليات العسكرية والأمنية ضد القوات الأمريكية وكالات الأنباء وأحدثت جدلا واسعا بسبب توقيتها في... 31.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-31T08:26+0000
2024-01-31T08:26+0000
2024-01-31T08:26+0000
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وقالت "الكتائب العراقية"، في بيان اليوم الثلاثاء، "نعلن تعليق العمليات العسكرية والأمنية على قوات الاحتلال -دفعا لإحراج الحكومة العراقية- سنبقى ندافع عن أهلنا في غزة بطرق أخرى"، مشيرة إلى اختيار "طرق أخرى" للدفاع عن غزة.برأيك، ما هو السبب الحقيقي لإعلان الكتائب العراقية توقيف عملياتها ضد القوات الأمريكية في هذا التوقيت؟تصويت...برأيك كيف سيكون رد "البيت الأبيض" على الضربة القاسية لقواته في الأردنتصويت... هل تعتبر قرار العدل الدولية منصفا لسكان غزة المدمرة؟تصويت... هل تعتبر قرار الحكم الإيراني بطرد نجم حركة "المنسف" العراقي صحيحا؟
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استطلاعات الرأي, العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العراق, إيران, أخبار إيران, опросы
استطلاعات الرأي, العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العراق, إيران, أخبار إيران, опросы
تصويت... برأيك ما هو سبب تعليق كتائب "حزب الله" العراقية العمليات ضد القوات الأمريكية
تصدرت أنباء الإعلان الصادر عن كتائب "حزب الله" العراقية بتعليق العمليات العسكرية والأمنية ضد القوات الأمريكية وكالات الأنباء وأحدثت جدلا واسعا بسبب توقيتها في ظل استمرار الحرب في غزة.
وقالت "الكتائب العراقية"، في بيان اليوم الثلاثاء، "نعلن تعليق العمليات العسكرية والأمنية على قوات الاحتلال -دفعا لإحراج الحكومة العراقية- سنبقى ندافع عن أهلنا في غزة بطرق أخرى"، مشيرة إلى اختيار "طرق أخرى" للدفاع عن غزة.
وعلى الرغم من هذا الإعلان، إلا أن الدفاع الأمريكية توعدت بتوجيه رد مناسب "في التوقيت والزمان المناسبين"، مشددة على أن "الأفعال أعلى صوتا من الكلمات".
برأيك، ما هو السبب الحقيقي لإعلان الكتائب العراقية توقيف عملياتها ضد القوات الأمريكية في هذا التوقيت؟