https://sputnikarabic.ae/20240131/واشنطن-تتهم-فصائل-عراقية-بالهجوم-على-قاعدة-أمريكية-في-الأردن-وتقول-إن-ردها-لن-يكون-تصعيديا--1085626503.html

واشنطن تتهم فصائل عراقية بالهجوم على قاعدة أمريكية في الأردن وتقول إن ردها لن يكون تصعيديا

واشنطن تتهم فصائل عراقية بالهجوم على قاعدة أمريكية في الأردن وتقول إن ردها لن يكون تصعيديا

صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة تعتبر تنظيم "المقاومة الإسلامية في العراق"، بما... 31.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-31T20:37+0000

2024-01-31T20:37+0000

2024-01-31T20:53+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي، في مؤتمر صحفي للبيت الأبيض: "نعتقد أن الهجوم في الأردن تم التخطيط له وتوفير الموارد له وتنفيذه من قبل مجموعة تسمى "المقاومة الإسلامية في العراق"، والتي تضم العديد من الجماعات، بما في ذلك "كتائب حزب الله"".من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن رد الولايات المتحدة على الهجوم على قاعدة عسكرية أميركية في شمالي الأردن، الأحد الماضي، لن يكون تصعيديًا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، خلال إفادة صحفية وردًا على سؤال بهذا الصدد، إن "رد الولايات المتحدة لن يكون تصعيديًا".وكانت كتائب حزب الله العراقية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، تعليق العمليات العسكرية والأمنية ضد القوات الأمريكية واختيار "طرق أخرى" للدفاع عن غزة. وقالت "الكتائب العراقية"، في بيان اليوم الثلاثاء، "نعلن تعليق العمليات العسكرية والأمنية على قوات الاحتلال -دفعا لإحراج الحكومة العراقية- سنبقى ندافع عن أهلنا في غزة بطرق أخرى".يذكر أن القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) أعلنت في 28 يناير/كانون الثاني عن تعرض قاعدة تستضيف عسكريين أمريكيين على الحدود بين الأردن وسوريا للهجوم بطائرات مسيرة، مما أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين وإصابة عشرات آخرين.واتهمت واشنطن الجماعات المتحالفة مع إيران بالوقوف وراء الهجوم، وأكدت أنها سترد على أعمالها، فيما نفت طهران مسؤوليتها عن استهداف القاعدة الأمريكية وقالت إن "المقاومة الإسلامية" تتخذ القرارات بهذا الشأن بشكل مستقل.وقد نفت الحكومة الأردنية حدوث الهجوم على أراضيها، وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مهند مبيضين، إن الهجوم وقع داخل الأراضي السورية قرب حدود المملكة. كما استنكرت العديد من الدول العربية هذا الاستهداف، مشيرةّ إلى دعمها للأردن.

https://sputnikarabic.ae/20240131/كتائب-حزب-الله-العراقية-المسلحة-تعلن-تعليق-العمليات-العسكرية-والأمنية-ضد-القوات-الأمريكية-1085592550.html

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