https://sputnikarabic.ae/20240201/أمام-كرم-أبوسالم-ليبرمان-يدعو-لإغلاق-المعابر-أمام-المساعدات-الإنسانية-ويصف-حماس-بـالوحوش-البشرية-1085645051.html

أمام كرم أبوسالم.. ليبرمان يدعو لإغلاق المعابر أمام المساعدات الإنسانية ويصف حماس بـ"الوحوش البشرية"

أمام كرم أبوسالم.. ليبرمان يدعو لإغلاق المعابر أمام المساعدات الإنسانية ويصف حماس بـ"الوحوش البشرية"

دعا رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، إلى إغلاق جميع المعابر الحدودية أمام تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة. 01.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-01T12:41+0000

2024-02-01T12:41+0000

2024-02-01T12:41+0000

حركة حماس

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العالم العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101364/22/1013642222_0:334:3505:2305_1920x0_80_0_0_025d655186236b4bc4a9aad53b0dcee6.jpg

ونشر ليبرمان تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الخميس، أكد من خلالها تواجده أمام معبر كرم أبو سالم للتعبير عن رفضه دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بزعم أن الفلسطينيين أو عناصر حركة حماس "وحوش بشرية".وأوضح ليبرمان الذي شغل منصب وزير الدفاع سابقا في بلاده، أنه من الضروري الاعتناء بالشعب الإسرائيلي أولا وليس بما أسماه بـ"الوحوش البشرية" من أتباع وعناصر حركة حماس، بحسب قوله.وأشار رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، إلى أنه وصل إلى المعبر برفقة عدد من أعضاء ونشطاء الحزب رفضا لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.ويوم الأحد الماضي، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بتوافد متظاهرين إسرائيليين إلى معبر "نيتسانا"(العوجة) الحدودي مع مصر، رفضا لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك في أعقاب الحصار المفروض على معبر كرم أبو سالم، وتحويل منطقته إلى منطقة عسكرية مغلقة، إذ بدأت شاحنات المساعدات الإنسانية بالوصول إلى معبر نيتسانا "العوجة".وكانت قيادة الجيش الإسرائيلي، قد أعلنت منطقة معبر كرم أبو سالم الحدودية مع قطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة، وأوضح الجيش الإسرائيلي بأن قراره جاء في محاولة منع تنظيم التظاهرات اليومية لذوي الرهائن المحتجزين في غزة، والتي تمنع دخول شاحنات المساعدات إلى القطاع.وأشارت القناة الـ13 الإسرائيلية، إلى أن التظاهرات التي قام بها مئات الإسرائيليين في الأيام الماضية، عند المعبر أدت إلى منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.وصوتت الحكومة الإسرائيلية في جلستها، شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على إعادة فتح المعبر أمام دخول المساعدات إلى القطاع الذي يشهد كارثة إنسانية وفق تعبير المنظمات الدولية.وأفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية، يوم السبت الماضي، أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قد أطلق تحذيراته المتكررة من انخفاض المساعدات الإنسانية المقدمة لغزة، بعدما تظاهر المئات من الإسرائيليين أمام معبر كرم أبو سالم رفضا لدخول تلك المساعدات إلى القطاع.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مقتل أكثر من 27 ألف قتيلا ونحو 65 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240201/وزير-إسرائيلي-الصفقة-الوحيدة-التي-نقبلها-هي-زحف-حماس-إلينا-وطلب-الطعام-1085644501.html

https://sputnikarabic.ae/20240201/إذاعة-الجيش-الإسرائيلي-نقترب-مع-مصر-من-اتفاق-محتمل-بشأن-معبر-رفح-ومحور-فلادلفيا-1085644031.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار