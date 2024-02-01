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https://sputnikarabic.ae/20240201/الخارجية-الروسية-الشكوك-حول-12-موظفا-في-الأونروا-لا-تبرر-معاقبة-وكالة-بأكملها-1085658865.html
الخارجية الروسية: الشكوك حول 12 موظفا في "الأونروا" لا تبرر معاقبة وكالة بأكملها
الخارجية الروسية: الشكوك حول 12 موظفا في "الأونروا" لا تبرر معاقبة وكالة بأكملها
صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، اليوم الخميس، في محادثة هاتفية مع المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، فيليب... 01.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-01T19:13+0000
2024-02-01T19:13+0000
روسيا
العالم
الأونروا
قطاع غزة
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وصرحت الخارجية الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني: "تم التأكيد على أن الشكوك ضد 12 من موظفي الوكالة لا يمكن ولا ينبغي استخدامها لمعاقبة جماعية لمنظمة أممية بأكملها، إذ يبلغ عدد موظفي الوكالة في غزة 13000 شخص ونحو 6 ملايين فلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي الدول العربية المجاورة".وأوضحت الخارجية أن المفوض العام للأونروا أكد لها أنه ستتم معاقبة الموظفين الضالعين بهجوم حماس حال ثبتت التهمة عليهم، وأشار لازاريني، أن الأونروا تخاطر بوقف أنشطتها إذا لم يعد المانحون الغربيون النظر في قرارهم.وأفاد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، صباح اليوم الخميس، لعدد من السفراء في الأمم المتحدة، أن "الوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فقدت شرعيتها بشكلها الحالي".وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن غالانت قد التقى بوفد من السفراء في الأمم المتحدة، زعم من خلاله أنه تم استثمار الأموال من دول العالم في وكالة الأونروا لتعزيز البنى التحتية ودفع الأموال لـ"الإرهابيين"، على حد وصفه.وأشارت إلى أن "المنظمات تشعر بقلق بالغ وغضب شديد بسبب تعليق التمويل للأونروا من بعض الجهات المانحة الرئيسية وسط تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة"، ورحبت المنظمات غير الحكومية أيضًا بالتحقيق في التورط المزعوم لبعض موظفي الأونروا في هجمات أكتوبر 2023.ومن بين الموقعين منظمات مثل منظمة "إنقاذ الطفولة الخيرية الدولية"، والمجلس النرويجي للاجئين (NRC)، والمنظمة الدولية لمكافحة عدم المساواة (أوكسفام) وغيرها.
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روسيا, العالم, الأونروا, قطاع غزة
روسيا, العالم, الأونروا, قطاع غزة

الخارجية الروسية: الشكوك حول 12 موظفا في "الأونروا" لا تبرر معاقبة وكالة بأكملها

19:13 GMT 01.02.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، اليوم الخميس، في محادثة هاتفية مع المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، فيليب لازاريني، بأن الشكوك ضد 12 موظفا في الأونروا لا يمكن ولا ينبغي استخدامها لمعاقبة الوكالة بأكملها.
وصرحت الخارجية الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني: "تم التأكيد على أن الشكوك ضد 12 من موظفي الوكالة لا يمكن ولا ينبغي استخدامها لمعاقبة جماعية لمنظمة أممية بأكملها، إذ يبلغ عدد موظفي الوكالة في غزة 13000 شخص ونحو 6 ملايين فلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي الدول العربية المجاورة".
وأوضحت الخارجية أن المفوض العام للأونروا أكد لها أنه ستتم معاقبة الموظفين الضالعين بهجوم حماس حال ثبتت التهمة عليهم، وأشار لازاريني، أن الأونروا تخاطر بوقف أنشطتها إذا لم يعد المانحون الغربيون النظر في قرارهم.
وأضافت الخارجية: "نثمن عالياً دور الأونروا ونؤكد دعمنا لعمل الوكالة وسط توقف التمويل من المانحين الغربيين".
البيت الأبيض في واشنطن العاصمة، في 16 يناير 2024. (تصوير SAUL LOEB / وكالة فرانس برس) - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2024
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18:10 GMT
وأفاد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، صباح اليوم الخميس، لعدد من السفراء في الأمم المتحدة، أن "الوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فقدت شرعيتها بشكلها الحالي".
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن غالانت قد التقى بوفد من السفراء في الأمم المتحدة، زعم من خلاله أنه تم استثمار الأموال من دول العالم في وكالة الأونروا لتعزيز البنى التحتية ودفع الأموال لـ"الإرهابيين"، على حد وصفه.
فيما دعت 20 منظمة إنسانية الدول المانحة إلى تجديد دعمها لوكالة الأونروا، التي اتُهم بعض موظفيها بالتورط في هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، على إسرائيل التي شنتها حركة حماس الفلسطينية.
وأشارت إلى أن "المنظمات تشعر بقلق بالغ وغضب شديد بسبب تعليق التمويل للأونروا من بعض الجهات المانحة الرئيسية وسط تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة"، ورحبت المنظمات غير الحكومية أيضًا بالتحقيق في التورط المزعوم لبعض موظفي الأونروا في هجمات أكتوبر 2023.
ومن بين الموقعين منظمات مثل منظمة "إنقاذ الطفولة الخيرية الدولية"، والمجلس النرويجي للاجئين (NRC)، والمنظمة الدولية لمكافحة عدم المساواة (أوكسفام) وغيرها.
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