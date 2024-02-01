https://sputnikarabic.ae/20240201/الخارجية-الروسية-الشكوك-حول-12-موظفا-في-الأونروا-لا-تبرر-معاقبة-وكالة-بأكملها-1085658865.html

الخارجية الروسية: الشكوك حول 12 موظفا في "الأونروا" لا تبرر معاقبة وكالة بأكملها

الخارجية الروسية: الشكوك حول 12 موظفا في "الأونروا" لا تبرر معاقبة وكالة بأكملها

صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، اليوم الخميس، في محادثة هاتفية مع المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، فيليب... 01.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-01T19:13+0000

2024-02-01T19:13+0000

2024-02-01T19:13+0000

روسيا

العالم

الأونروا

قطاع غزة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d6ec952017ea9712ea8b217b659c325.jpg

وصرحت الخارجية الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني: "تم التأكيد على أن الشكوك ضد 12 من موظفي الوكالة لا يمكن ولا ينبغي استخدامها لمعاقبة جماعية لمنظمة أممية بأكملها، إذ يبلغ عدد موظفي الوكالة في غزة 13000 شخص ونحو 6 ملايين فلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي الدول العربية المجاورة".وأوضحت الخارجية أن المفوض العام للأونروا أكد لها أنه ستتم معاقبة الموظفين الضالعين بهجوم حماس حال ثبتت التهمة عليهم، وأشار لازاريني، أن الأونروا تخاطر بوقف أنشطتها إذا لم يعد المانحون الغربيون النظر في قرارهم.وأفاد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، صباح اليوم الخميس، لعدد من السفراء في الأمم المتحدة، أن "الوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فقدت شرعيتها بشكلها الحالي".وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن غالانت قد التقى بوفد من السفراء في الأمم المتحدة، زعم من خلاله أنه تم استثمار الأموال من دول العالم في وكالة الأونروا لتعزيز البنى التحتية ودفع الأموال لـ"الإرهابيين"، على حد وصفه.وأشارت إلى أن "المنظمات تشعر بقلق بالغ وغضب شديد بسبب تعليق التمويل للأونروا من بعض الجهات المانحة الرئيسية وسط تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة"، ورحبت المنظمات غير الحكومية أيضًا بالتحقيق في التورط المزعوم لبعض موظفي الأونروا في هجمات أكتوبر 2023.ومن بين الموقعين منظمات مثل منظمة "إنقاذ الطفولة الخيرية الدولية"، والمجلس النرويجي للاجئين (NRC)، والمنظمة الدولية لمكافحة عدم المساواة (أوكسفام) وغيرها.

https://sputnikarabic.ae/20240201/البيت-الأبيض-بايدن-يوقع-أمرا-تنفيذيا-لمكافحة-الأنشطة-المقوضة-للسلام-بالضفة-الغربية-1085657393.html

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, الأونروا, قطاع غزة