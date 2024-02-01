https://sputnikarabic.ae/20240201/مختبر-صيني-عملاق-تحت-الأرض-يبحث-عن-مادة-في-الفضاء-1085635726.html

مختبر صيني عملاق تحت الأرض يبحث عن "مادة في الفضاء"... فيديو

مختبر صيني عملاق تحت الأرض يبحث عن "مادة في الفضاء"... فيديو

تم افتتاح أكبر مختبر تحت الأرض في العالم في الصين للبحث عن المادة المظلمة، وهي مادة مفترضة تمثل جزءًا كبيرًا من المادة الموجودة في الكون، حيث تم إجراء تجربتين... 01.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-01T09:04+0000

2024-02-01T09:04+0000

2024-02-01T09:18+0000

مجتمع

علوم

الصين

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وفقا للمفاهيم الحديثة، فإن معظم كتلة المجرات غير مرئية ولا يمكن الوصول إليها لتسجيلها بواسطة أي من أدواتنا، ويعتقد العلماء أن المادة المخفية عنا هي مادة من نوع خاص تسمى المادة المظلمة.وفقًا لمرصد بلانك الفضائي، فإن المادة المظلمة تشكّل 84.5% من مجمل الكتلة في الكون، بينما الطاقة المظلمة بالإضافة إلى المادة المظلمة تشكل 95.1% من المحتوى الكلي للكون.وهيكل هذه المادة لا يزال لغزا، إذ مر ما يقرب من مائة عام منذ أن طرح عالم الفيزياء الفلكية، فريتز زويكي، فرضيته حول المادة المظلمة، لكن لم يتم الكشف عنها تجريبيا.مختبر "CJPL-II" في الصينيبلغ عمق المختبر 2.4 كيلومتر، ما يعني أنه الأكثر حماية للبحث المباشر عن جزيئات المادة المظلمة يقع في سلسلة جبال جينبينغ في الصين، في أنفاق محطة للطاقة الكهرومائية.مركبة استطلاع قمرية تابعة لـ"ناسا" ترصد نظيرتها اليابانية التي وقعت على سطح القمر... فيديوصُمم كاشف أشباه الموصلات ذو الحالة الصلبة "CDEX" بشكل أساسي للبحث عن الجسيمات ضعيفة التفاعل الخفيفة، ويحتوي على عشرة كيلوغرامات من بلورات الجرمانيوم النقية.و"PandaX-4T" عبارة عن كاشف ثنائي الطور مزود بزينون سائل وغازي داخل خزان مياه سعة 900 كغ لتوفير حماية أفضل.مركبة الفضاء اليابانية تهبط على هدفها القمري لكن "رأسا على عقب"... صور وفيديو

https://sputnikarabic.ae/20240201/اكتشاف-مكان-سقوط-رائدة-الطيران-الشهيرة-إيميليا-التي-فقدت-قبل-قرن-بشكل-غامض-صور-وفيديو---1085635076.html

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علوم, الصين