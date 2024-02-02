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Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240202/الكرملين-لم-نتلق-أي-طلبات-من-كييف-بشأن-تسليم-جثث-قتلى-إيل-76-1085664817.html
الكرملين: لم نتلق أي طلبات من كييف بشأن تسليم جثث قتلى "إيل-76"
الكرملين: لم نتلق أي طلبات من كييف بشأن تسليم جثث قتلى "إيل-76"
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الكرملين لم يتلقّ أي طلبات من كييف لتسليم جثث السجناء الذين قُتلوا في تحطم طائرة "إيل-76"، في... 02.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-02T07:33+0000
2024-02-02T07:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأضاف بيسكوف أنه لم يكن هناك تأكيد رسمي حول طلب السلطات الأوكرانية (عن طريق ممثل مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية) من روسيا لتسليم جثث القتلى الأوكرانيين.وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أسقطت القوات المسلحة الأوكرانية طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" ​​فوق مقاطعة بيلغورود، وكانت تقل 65 أسيرا أوكرانيًا، قُتلوا جميعًا، بالإضافة إلى ثلاثة ضباط روس مرافقين لهم وستة من أفراد الطاقم.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحادث بأنه جريمة كييف ضد مواطنيها. ووفقا له، كان الجانب الأوكراني على علم بوجود أسرى حرب من القوات المسلحة الأوكرانية على متن الطائرة "إيل-76"، ومع ذلك فقد تم إسقاطها، إما عن طريق الإهمال أو عن قصد.وذكرت اللجنة أيضا في قناتها الرسمية على "تلغرام"، أنه "استنادًا إلى نتائج دراسة باستخدام قياس طيف التنقل الأيوني "آي إم أس"، فقد ثبت أنه تم العثور على آثار للهكسوجين مع شوائب تصل إلى 10% أوكتوجين، وهو أمر نموذجي بالنسبة للمتفجرات الأجنبية الصنع.كما أكد الرئيس بوتين أن الطائرة أُسقطت باستخدام نظام "باتريوت" الأمريكي، وهذا ما أكده الفحص، وشدد الرئيس الروسي على أن روسيا ستصر على إجراء تحقيق دولي.موسكو: قرار بايدن نقل "باتريوت" إلى كييف جعل من الأمريكيين شركاء في مأساة "إيل-76"لجنة التحقيق الروسية: طائرة "إيل-76" المنكوبة أسقطت بصاروخ "باتريوت"
https://sputnikarabic.ae/20240201/لجنة-التحقيق-الروسية-تكشف-عن-المواد-التي-عثر-عليها-في-مكان-تحطم-إيل-76--1085640121.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

الكرملين: لم نتلق أي طلبات من كييف بشأن تسليم جثث قتلى "إيل-76"

07:33 GMT 02.02.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الكرملين لم يتلقّ أي طلبات من كييف لتسليم جثث السجناء الذين قُتلوا في تحطم طائرة "إيل-76"، في مقاطعة بيلغورود.
وأضاف بيسكوف أنه لم يكن هناك تأكيد رسمي حول طلب السلطات الأوكرانية (عن طريق ممثل مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية) من روسيا لتسليم جثث القتلى الأوكرانيين.
وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أسقطت القوات المسلحة الأوكرانية طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" ​​فوق مقاطعة بيلغورود، وكانت تقل 65 أسيرا أوكرانيًا، قُتلوا جميعًا، بالإضافة إلى ثلاثة ضباط روس مرافقين لهم وستة من أفراد الطاقم.
لافتة طريق موجودة في قرية يابلونوفو بالقرب من موقع تحطم طائرة إيل-76 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لجنة التحقيق الروسية تكشف عن المواد التي عثر عليها في مكان تحطم "إيل-76"
أمس, 10:49 GMT
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحادث بأنه جريمة كييف ضد مواطنيها. ووفقا له، كان الجانب الأوكراني على علم بوجود أسرى حرب من القوات المسلحة الأوكرانية على متن الطائرة "إيل-76"، ومع ذلك فقد تم إسقاطها، إما عن طريق الإهمال أو عن قصد.

وذكرت لجنة التحقيق الروسية بشأن تحطم طائرة "إيل-76"، يوم أمس الخميس، أنه تم العثور على آثار مادة الهكسوجين مع شوائب تصل إلى 10% أوكتوجين، وهو أمر نموذجي بالنسبة للمتفجرات الأجنبية الصنع.

وذكرت اللجنة أيضا في قناتها الرسمية على "تلغرام"، أنه "استنادًا إلى نتائج دراسة باستخدام قياس طيف التنقل الأيوني "آي إم أس"، فقد ثبت أنه تم العثور على آثار للهكسوجين مع شوائب تصل إلى 10% أوكتوجين، وهو أمر نموذجي بالنسبة للمتفجرات الأجنبية الصنع.
كما أكد الرئيس بوتين أن الطائرة أُسقطت باستخدام نظام "باتريوت" الأمريكي، وهذا ما أكده الفحص، وشدد الرئيس الروسي على أن روسيا ستصر على إجراء تحقيق دولي.
موسكو: قرار بايدن نقل "باتريوت" إلى كييف جعل من الأمريكيين شركاء في مأساة "إيل-76"
لجنة التحقيق الروسية: طائرة "إيل-76" المنكوبة أسقطت بصاروخ "باتريوت"
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