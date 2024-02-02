https://sputnikarabic.ae/20240202/الكرملين-لم-نتلق-أي-طلبات-من-كييف-بشأن-تسليم-جثث-قتلى-إيل-76-1085664817.html

الكرملين: لم نتلق أي طلبات من كييف بشأن تسليم جثث قتلى "إيل-76"

الكرملين: لم نتلق أي طلبات من كييف بشأن تسليم جثث قتلى "إيل-76"

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الكرملين لم يتلقّ أي طلبات من كييف لتسليم جثث السجناء الذين قُتلوا في تحطم طائرة "إيل-76"، في... 02.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-02T07:33+0000

2024-02-02T07:33+0000

2024-02-02T07:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وأضاف بيسكوف أنه لم يكن هناك تأكيد رسمي حول طلب السلطات الأوكرانية (عن طريق ممثل مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية) من روسيا لتسليم جثث القتلى الأوكرانيين.وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أسقطت القوات المسلحة الأوكرانية طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" ​​فوق مقاطعة بيلغورود، وكانت تقل 65 أسيرا أوكرانيًا، قُتلوا جميعًا، بالإضافة إلى ثلاثة ضباط روس مرافقين لهم وستة من أفراد الطاقم.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحادث بأنه جريمة كييف ضد مواطنيها. ووفقا له، كان الجانب الأوكراني على علم بوجود أسرى حرب من القوات المسلحة الأوكرانية على متن الطائرة "إيل-76"، ومع ذلك فقد تم إسقاطها، إما عن طريق الإهمال أو عن قصد.وذكرت اللجنة أيضا في قناتها الرسمية على "تلغرام"، أنه "استنادًا إلى نتائج دراسة باستخدام قياس طيف التنقل الأيوني "آي إم أس"، فقد ثبت أنه تم العثور على آثار للهكسوجين مع شوائب تصل إلى 10% أوكتوجين، وهو أمر نموذجي بالنسبة للمتفجرات الأجنبية الصنع.كما أكد الرئيس بوتين أن الطائرة أُسقطت باستخدام نظام "باتريوت" الأمريكي، وهذا ما أكده الفحص، وشدد الرئيس الروسي على أن روسيا ستصر على إجراء تحقيق دولي.موسكو: قرار بايدن نقل "باتريوت" إلى كييف جعل من الأمريكيين شركاء في مأساة "إيل-76"لجنة التحقيق الروسية: طائرة "إيل-76" المنكوبة أسقطت بصاروخ "باتريوت"

https://sputnikarabic.ae/20240201/لجنة-التحقيق-الروسية-تكشف-عن-المواد-التي-عثر-عليها-في-مكان-تحطم-إيل-76--1085640121.html

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