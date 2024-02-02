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https://sputnikarabic.ae/20240202/النشامى-يلتهم-منسفا-تاريخيا-بـنيران-صديقة-فيديو--1085684512.html
"النشامى" يلتهم "منسفا" تاريخيا بـ"نيران صديقة"... فيديو
"النشامى" يلتهم "منسفا" تاريخيا بـ"نيران صديقة"... فيديو
ارتكب اللاعب الطاجيكي خطأ كارثيا في الدقيقة 66 من المباراة التي جمعت منتخبي الأردن وطاجكستان، اليوم الجمعة، في العاصمة القطرية الدوحة. 02.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-02T14:49+0000
2024-02-02T14:49+0000
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وتقدم المنتخب الأردني، الذي عرف أخيرا بحركة لاعبيه "بتناول المنسف"على أرض الملعب، في المباراة بهدف واحد بعد ليحقق إنجازا تاريخيا بوصوله للمرة الأولى إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة القدم.هذا الفوز يدخل منتخب الأردن إلى الدور قبل النهائي للنسخة الـ18 لبطولة كاس آسيا لكرة القدم 2023.وسيلعب "النشامى" مع الفائز من المواجهة التي ستجمع منتخبي أستراليا وكوريا الجنوبية، في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا، على استاد الجنوب في مدينة الوكرة.تصويت... هل تعتبر قرار الحكم الإيراني بطرد نجم حركة "المنسف" العراقي صحيحا؟ولعب العراق مع الأردن، مساء الاثنين الماضي، في مباراة التقى فيها الفريقان على ملعب خليفة الدولي، ضمن قمة نهائي كأس آسيا 2023.وتصدرت المنشورات التي تعلق على الحادثة وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي، حيث شارك الكثيرون صورا ومقاطع فيديو لتنفيذ اللاعبين حركة "المنسف" خلال المباراة التي ربح فيها الأردن.أزمة "منسف" بين العراق والأردن... صور وفيديو
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"النشامى" يلتهم "منسفا" تاريخيا بـ"نيران صديقة"... فيديو

14:49 GMT 02.02.2024
© AP Photo / Hussein Sayedلاعبو المنتخب الوطني الأردني يقفون خلال مباراة دور الـ16 لكأس آسيا لكرة القدم بين العراق والأردن في استاد خليفة الدولي في الدوحة، قطر، الاثنين، 29 يناير، 2024
لاعبو المنتخب الوطني الأردني يقفون خلال مباراة دور الـ16 لكأس آسيا لكرة القدم بين العراق والأردن في استاد خليفة الدولي في الدوحة، قطر، الاثنين، 29 يناير، 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2024
© AP Photo / Hussein Sayed
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ارتكب اللاعب الطاجيكي خطأ كارثيا في الدقيقة 66 من المباراة التي جمعت منتخبي الأردن وطاجكستان، اليوم الجمعة، في العاصمة القطرية الدوحة.
وتقدم المنتخب الأردني، الذي عرف أخيرا بحركة لاعبيه "بتناول المنسف"على أرض الملعب، في المباراة بهدف واحد بعد ليحقق إنجازا تاريخيا بوصوله للمرة الأولى إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة القدم.

وحقق "النشامى" الأردني هدفه التاريخي بـ"نيران صديقة" سجله اللاعب الطاجيكي فاهادات حانونوف عن طريق الخطأ في مرماه عند الدقيقة 66 من زمن اللقاء في استاد أحمد بن علي في الدوحة.

هذا الفوز يدخل منتخب الأردن إلى الدور قبل النهائي للنسخة الـ18 لبطولة كاس آسيا لكرة القدم 2023.
وسيلعب "النشامى" مع الفائز من المواجهة التي ستجمع منتخبي أستراليا وكوريا الجنوبية، في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا، على استاد الجنوب في مدينة الوكرة.

الجدير بالذكر، أن حركة "المنسف" التي نفذها اللاعب العراقي أيمن حسين، التي أدت إلى طرده، كانت قد تسببت بأزمة "منسف" بين مشجعي "النشامى" وأسود الرافدين" على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أكد الكثيرون أن قرار حكم المباراة كان خاطئا.

تصويت... هل تعتبر قرار الحكم الإيراني بطرد نجم حركة "المنسف" العراقي صحيحا؟
ولعب العراق مع الأردن، مساء الاثنين الماضي، في مباراة التقى فيها الفريقان على ملعب خليفة الدولي، ضمن قمة نهائي كأس آسيا 2023.
وتصدرت المنشورات التي تعلق على الحادثة وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي، حيث شارك الكثيرون صورا ومقاطع فيديو لتنفيذ اللاعبين حركة "المنسف" خلال المباراة التي ربح فيها الأردن.
أزمة "منسف" بين العراق والأردن... صور وفيديو
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