https://sputnikarabic.ae/20240202/بريطانيا-تدعو-حلفاء-الناتو-للنظر-في-إرسال-قوة-استكشافية-إلى-أوكرانيا--عاجل-1085696557.html

مصدر لـ"سبوتنيك": بريطانيا تدعو حلفاء الناتو للنظر في إرسال قوة استكشافية إلى أوكرانيا

مصدر لـ"سبوتنيك": بريطانيا تدعو حلفاء الناتو للنظر في إرسال قوة استكشافية إلى أوكرانيا

أفادت وكالة "سبوتنيك" نقلا عن مصدر، اليوم الجمعة، بأن بريطانيا دعت حلفاء الناتو للنظر في مسألة إرسال قوة استكشافية إلى أوكرانيا. 02.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-02T20:23+0000

2024-02-02T20:23+0000

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وأوضح المصدر لـ"سبوتنيك": "فيما يتعلق بالتطور غير المواتي للأحداث في مسرح العمليات في أوكرانيا، دعت بريطانيا حلفاء الناتو إلى التفكير في إرسال قوة استكشافية للتحالف إلى أوكرانيا، وكذلك إنشاء منطقة حظر طيران فوق الأراضي التي تسيطر عليها سلطات كييف، ومرة أخرى زيادة إمدادات الأسلحة والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف المصدر لـ"سبوتنيك": "تدرك لندن أنه من غير المرجح أن تدعم معظم الدول الأعضاء في الناتو مثل هذه الإجراءات في الوقت الحالي".وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "وفقا للخطط البريطانية، من المفترض أن تنقل سرا قوات تحالف كبيرة عالية القدرة على المناورة من المناطق الحدودية لرومانيا وبولندا إلى أوكرانيا لاحتلال خطوط دفاعية على طول الضفة اليمنى لنهر دنيبر".وقال مصدر مطلع: "من أجل "تفريق" قوات ووسائل الجيش الروسي، من المخطط نشر وحدة من قوات الناتو وجيوش على أراضي النرويج وفنلندا، وفي الوقت نفسه، يمكن مهاجمة مرافق البنية التحتية الاستراتيجية في المناطق الشمالية من روسيا".وأضاف المصدر: "بعد ذلك، ستقوم قوات الناتو بإنشاء "منطقة عازلة" داخل المواقع المحتلة، بما في ذلك الحدود مع بيلاروسيا والأراضي المحيطة بكييف، إذ يجب إرسال القوات المفرج عنها من الجيش الأوكراني إلى المنطقة الخاصة بهم".ووفقا للمصدر، "نتيجة لذلك، وفقا للخطة البريطانية، سيتم تقويض القدرات الهجومية لروسيا، وستضطر موسكو للتفاوض".وخلص المصدر إلى أن "إعداد مثل هذا السيناريو للتنفيذ في لندن من المتوقع أن يكتمل بحلول مايو 2024".بوتين: أسياد النازيين الجدد في أوكرانيا يدفعونهم لمواصلة الصراع مع روسياالمجر: أوكرانيا لا يمكنها طلب مساعدتنا العسكرية

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