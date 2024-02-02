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Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240202/روسيا-تتفوق-في-حرب-الطائرات-المسيرة-على-أوكرانيا-1085669354.html
روسيا تتفوق في حرب الطائرات المسيرة على أوكرانيا
روسيا تتفوق في حرب الطائرات المسيرة على أوكرانيا
ذكرت وسائل إعلام أن أوكرانيا تخسر أمام روسيا في حرب الطائرات المسيّرة، وأن الطائرات الأجنبية المسيّرة الموجودة في خدمة القوات المسلحة الأوكرانية أقل شأنًا من... 02.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-02T09:16+0000
2024-02-02T09:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأكدت التقارير أن إمدادات المعدات الجديدة من الخارج لن تساعد الجيش الأوكراني على تغيير الوضع على الجبهة.وأشار محللون من موقع "نيو إيج"، إلى أن روسيا تتفوق على أوكرانيا في إنتاج الطائرات المسيرة، بإنتاجها ما يقرب من 100 ألف طائرة مسيرة شهريًا.بالإضافة إلى ذلك، أثبتت أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية الروسية قدرتها على مكافحة أحدث الأسلحة العالية الدقة والطائرات التابعة لحلف الناتو بشكل فعال. ومن الأمثلة على ذلك الطائرات التركية المسيرة "بيرقدار"، التي عانت من فشل كامل في أوكرانيا.وقال المحللون: "على الرغم من أن هذه الطائرات المسيرة هي أسلحة قوية، إلا أنها ليست مناسبة للقتال في أوكرانيا، حيث تواجه شبكة الدفاع الجوي الروسية المتكاملة ومجموعة واسعة من قدرات الحرب الإلكترونية".ويلاحظ أيضًا أن روسيا تمتلك طائرات مسيرة ليس لها مثيل في أوكرانيا، وهذه هي طائرة الاستطلاع المسيرة "أورلان" و"لانتسيت".ويخلص المحللون أنه من أجل تحييد الميزة العسكرية الروسية، تحتاج أوكرانيا إلى إنشاء مجمع إنتاج صناعي عسكري قوي. ومع ذلك، ليس هناك إمكانية لهذا الآن.مسيرات روسية تحيد مجموعة مشاة أوكرانية على محور أرتيوموفسك... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240202/مشاهد-للحظة-تدمير-برادلي-أمريكية-بقذيفة-روسية-فيديو-1085666708.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

روسيا تتفوق في حرب الطائرات المسيرة على أوكرانيا

09:16 GMT 02.02.2024
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصور طائرة الاستطلاع دون طيار "أورلان 10" تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة.
طائرة الاستطلاع دون طيار أورلان 10 تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2024
© Sputnik . РИА Новости
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ذكرت وسائل إعلام أن أوكرانيا تخسر أمام روسيا في حرب الطائرات المسيّرة، وأن الطائرات الأجنبية المسيّرة الموجودة في خدمة القوات المسلحة الأوكرانية أقل شأنًا من حيث القدرات التكتيكية والفنية من الطائرات المسيّرة الروسية والطائرات الانتحارية.
وأكدت التقارير أن إمدادات المعدات الجديدة من الخارج لن تساعد الجيش الأوكراني على تغيير الوضع على الجبهة.
وأشار محللون من موقع "نيو إيج"، إلى أن روسيا تتفوق على أوكرانيا في إنتاج الطائرات المسيرة، بإنتاجها ما يقرب من 100 ألف طائرة مسيرة شهريًا.
قذيفة روسية تدمر عربة برادلي أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد للحظة تدمير "برادلي" أمريكية بقذيفة روسية... فيديو
08:24 GMT
بالإضافة إلى ذلك، أثبتت أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية الروسية قدرتها على مكافحة أحدث الأسلحة العالية الدقة والطائرات التابعة لحلف الناتو بشكل فعال. ومن الأمثلة على ذلك الطائرات التركية المسيرة "بيرقدار"، التي عانت من فشل كامل في أوكرانيا.
وقال المحللون: "على الرغم من أن هذه الطائرات المسيرة هي أسلحة قوية، إلا أنها ليست مناسبة للقتال في أوكرانيا، حيث تواجه شبكة الدفاع الجوي الروسية المتكاملة ومجموعة واسعة من قدرات الحرب الإلكترونية".
ويلاحظ أيضًا أن روسيا تمتلك طائرات مسيرة ليس لها مثيل في أوكرانيا، وهذه هي طائرة الاستطلاع المسيرة "أورلان" و"لانتسيت".
ويخلص المحللون أنه من أجل تحييد الميزة العسكرية الروسية، تحتاج أوكرانيا إلى إنشاء مجمع إنتاج صناعي عسكري قوي. ومع ذلك، ليس هناك إمكانية لهذا الآن.
مسيرات روسية تحيد مجموعة مشاة أوكرانية على محور أرتيوموفسك... فيديو
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