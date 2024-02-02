https://sputnikarabic.ae/20240202/سيئول-كوريا-الشمالية-أطلقت-عدة-صواريخ-كروز-باتجاه-البحر-قبالة-الساحل-الغربي-للبلاد-1085663479.html
سيئول: كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ "كروز" باتجاه البحر قبالة الساحل الغربي للبلاد
سيئول: كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ "كروز" باتجاه البحر قبالة الساحل الغربي للبلاد
أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الجمعة، أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ مجنحة قبالة الساحل الغربي يوم الجمعة، في أحدث سلسلة من إطلاقات الصواريخ المجنحة من... 02.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-02T04:46+0000
2024-02-02T04:46+0000
2024-02-02T04:46+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
الملف الباليستي (2)... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/16/1083369180_0:45:900:551_1920x0_80_0_0_a3a6c836291e03619d3340e404df748e.jpg
وقالت هيئة الأركان المشتركة في بيان: "اكتشف الجيش إطلاق عدة صواريخ مجهولة في حوالي الساعة 11 صباحًا (0200 توقيت غرينتش) إلى البحر قبالة الساحل الغربي".وقال البيان: "في حين نعزز رصدنا ويقظتنا، قامت قواتنا العسكرية بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة لرصد علامات إضافية على استفزازات كوريا الشمالية". وجاء ذلك كرابع إطلاق لصواريخ مجنحة من قبل كوريا الشمالية هذا العام.وتميل الصواريخ الكروز إلى أن تكون ذاتية الدفع وتطير على ارتفاع أقل من الصواريخ الباليستية الأكثر تطورًا، ما يجعلها أصعب كشفها أو اعتراضها.شهدت الأشهر الأخيرة تدهورًا حادًا في العلاقات بين الكوريتين، حيث تخلت كلا الجانبين عن اتفاقات تخفيف التوتر الرئيسية، وزيادة الإجراءات الأمنية على الحدود، وتنفيذ تدريبات نارية على طول الحدود.
https://sputnikarabic.ae/20240131/معلومات-عن-صاروخ-كوريا-الشمالية-الاستراتيجي-هواسال-2-1085598212.html
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/16/1083369180_53:0:848:596_1920x0_80_0_0_f43bd907ee9d61a8189291aaabbd2035.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, الملف الباليستي (2)... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, الملف الباليستي (2)... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
سيئول: كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ "كروز" باتجاه البحر قبالة الساحل الغربي للبلاد
أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الجمعة، أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ مجنحة قبالة الساحل الغربي يوم الجمعة، في أحدث سلسلة من إطلاقات الصواريخ المجنحة من قبل كوريا الشمالية هذا العام.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في بيان: "اكتشف الجيش إطلاق عدة صواريخ مجهولة في حوالي الساعة 11 صباحًا (0200 توقيت غرينتش) إلى البحر قبالة الساحل الغربي".
وقال البيان: "في حين نعزز رصدنا ويقظتنا، قامت قواتنا العسكرية بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة لرصد علامات إضافية على استفزازات كوريا الشمالية". وجاء ذلك كرابع إطلاق لصواريخ مجنحة
من قبل كوريا الشمالية هذا العام.
وتميل الصواريخ الكروز إلى أن تكون ذاتية الدفع وتطير على ارتفاع أقل من الصواريخ الباليستية
الأكثر تطورًا، ما يجعلها أصعب كشفها أو اعتراضها.
شهدت الأشهر الأخيرة تدهورًا حادًا في العلاقات بين الكوريتين، حيث تخلت كلا الجانبين عن اتفاقات تخفيف التوتر الرئيسية، وزيادة الإجراءات الأمنية على الحدود، وتنفيذ تدريبات نارية على طول الحدود.