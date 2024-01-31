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https://sputnikarabic.ae/20240131/معلومات-عن-صاروخ-كوريا-الشمالية-الاستراتيجي-هواسال-2-1085598212.html
معلومات عن صاروخ كوريا الشمالية الاستراتيجي "هواسال-2"
معلومات عن صاروخ كوريا الشمالية الاستراتيجي "هواسال-2"
تمتلك كوريا الشمالية ترسانة صاروخية ضخمة تجعلها ضمن عدد محدود من دول العالم التي تمتلك قدرات صاروخية متنوعة تضم صواريخ باليستية قصيرة ومتوسطة المدى وعابرة... 31.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-31T08:03+0000
2024-01-31T08:03+0000
رصد عسكري
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وإضافة إلى الصواريخ الموجودة في الخدمة تواصل بيونغ يانغ اختبار أنواع جديدة من الصواريخ منها الصاروخ الاستراتيجي المجنح "هواسال-2"، الذي أعلنت أمس الثلاثاء، إطلاقه ضمن تدريبات تهدف إلى تحسين قدرات القصف الاستراتيجي لجيش الشعب الكوري.وتشير المعلومات المتاحة عن صاروخ "هواسال - 2" إلى أنه صاروخ مجنح يمكن إطلاقه من المركبات بمدى يصل إلى ألفي كيلومترا، حسبما ذكر موقع "ميسيل ديفينس أدفوكاسي إليانس" الأمريكي، الذي أوضح أن بيونغ يانغ أطلقت 4 صواريخ من هذا النوع في فبراير/ شباط من العام الماضي.ولفت الموقع إلى أن الصواريخ الـ4 أصابت الأهداف التي تم تحديدها لها مسبقا في البحر الشرقي بعدما حلقت لمدة تصل إلى 170 دقيقة.وخلال الاختبارات التي تم رصدها للصاروخ، فإن طبيعة المسار الذي تسلكه صواريخ "هواسال-1/ 2" خاصة في منتصف الرحلة، تشير إلى أنه ربما تم تجهيزه بنظام رؤية إلكترونية في مقدمة الصاروخ، حسبما ذكر موقع "آي آي إس إس" الأمريكي، الذي أشار إلى أن في حالة تم تزويد الصاروخ برأس نووي، فإن دقته ربما تكون أقل.ولفت الموقع إلى أنه من غير المعروف ما إذا كان الصاروخ مزودا بنظام ملاحظة ذاتي يمكنه من تحديد مساره عن طريق التضاريس، أم لا، لكنه أوضح أن الصاروخ تمكن من إجراء مناورات تحليق على ارتفاعات منخفضة خلال تجاربه السابقة.وتكمن خطورة هذا النوع من الصواريخ المجنحة البعيدة المدى في أنه يمنح كوريا الشمالية ميزة استراتيجية في أي هجوم مستقبل ضد الأهداف التي تقع داخل نطاق تغطيته.وتتمثل هذه الميزة في قدرة الصاروخ على الانطلاق نحو الهدف على ارتفاعات منخفضة تمكنه من الإفلات من أنظمة الصواريخ الدفاعية التي لا ترصد الأهداف التي تحلق على ارتفاعات كبيرة مثل الصواريخ الباليستية.وقالت القوات المسلحة الكورية الجنوبية، أمس، إنها اكتشفت إطلاق كوريا الشمالية لعدة صواريخ مجنحة، في ثالث تجربة صاروخية لكوريا الشمالية خلال أسبوع، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين الكوريتين تدهورا كبيرا، حيث تخلى كلا الجانبين عن اتفاقات تخفيف التوتر الرئيسية، وعملا على زيادة الإجراءات الأمنية وتنفيذ تدريبات نارية على طول الحدود.
https://sputnikarabic.ae/20230712/كوريا-الشمالية-الزعيم-كيم-جونغ-أون-قاد-بنفسه-إطلاق-صاروخ-هواسونغ-18-الباليستي-العابر-للقارات-1079012415.html
https://sputnikarabic.ae/20240130/الجيش-الكوري-الجنوبي-كوريا-الشمالية-أطلقت-عدة-صواريخ-كروز-باتجاه-البحر-قبالة-الساحل-الغربي-للبلاد-1085557964.html
https://sputnikarabic.ae/20240128/كوريا-الشمالية-تطلق-عدة-صواريخ-كروز-من-ساحلها-الشرقي-1085491367.html
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رصد عسكري, كوريا الشمالية, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, كوريا الجنوبية, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, كوريا الشمالية, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, كوريا الجنوبية, أخبار العالم الآن

معلومات عن صاروخ كوريا الشمالية الاستراتيجي "هواسال-2"

08:03 GMT 31.01.2024
© AFP 2023صواريخ كوريا الشمالية
صواريخ كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2024
© AFP 2023
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تمتلك كوريا الشمالية ترسانة صاروخية ضخمة تجعلها ضمن عدد محدود من دول العالم التي تمتلك قدرات صاروخية متنوعة تضم صواريخ باليستية قصيرة ومتوسطة المدى وعابرة للقارات، إضافة إلى الصواريخ المجنحة.
وإضافة إلى الصواريخ الموجودة في الخدمة تواصل بيونغ يانغ اختبار أنواع جديدة من الصواريخ منها الصاروخ الاستراتيجي المجنح "هواسال-2"، الذي أعلنت أمس الثلاثاء، إطلاقه ضمن تدريبات تهدف إلى تحسين قدرات القصف الاستراتيجي لجيش الشعب الكوري.
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عند إطلاق ما سمته وسائل إعلامية أنه نوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، في هذه الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في 24 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
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12 يوليو 2023, 23:43 GMT
وتشير المعلومات المتاحة عن صاروخ "هواسال - 2" إلى أنه صاروخ مجنح يمكن إطلاقه من المركبات بمدى يصل إلى ألفي كيلومترا، حسبما ذكر موقع "ميسيل ديفينس أدفوكاسي إليانس" الأمريكي، الذي أوضح أن بيونغ يانغ أطلقت 4 صواريخ من هذا النوع في فبراير/ شباط من العام الماضي.
ولفت الموقع إلى أن الصواريخ الـ4 أصابت الأهداف التي تم تحديدها لها مسبقا في البحر الشرقي بعدما حلقت لمدة تصل إلى 170 دقيقة.
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أمس, 03:16 GMT
وخلال الاختبارات التي تم رصدها للصاروخ، فإن طبيعة المسار الذي تسلكه صواريخ "هواسال-1/ 2" خاصة في منتصف الرحلة، تشير إلى أنه ربما تم تجهيزه بنظام رؤية إلكترونية في مقدمة الصاروخ، حسبما ذكر موقع "آي آي إس إس" الأمريكي، الذي أشار إلى أن في حالة تم تزويد الصاروخ برأس نووي، فإن دقته ربما تكون أقل.
ولفت الموقع إلى أنه من غير المعروف ما إذا كان الصاروخ مزودا بنظام ملاحظة ذاتي يمكنه من تحديد مساره عن طريق التضاريس، أم لا، لكنه أوضح أن الصاروخ تمكن من إجراء مناورات تحليق على ارتفاعات منخفضة خلال تجاربه السابقة.
وتكمن خطورة هذا النوع من الصواريخ المجنحة البعيدة المدى في أنه يمنح كوريا الشمالية ميزة استراتيجية في أي هجوم مستقبل ضد الأهداف التي تقع داخل نطاق تغطيته.
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كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز من ساحلها الشرقي
28 يناير, 02:36 GMT
وتتمثل هذه الميزة في قدرة الصاروخ على الانطلاق نحو الهدف على ارتفاعات منخفضة تمكنه من الإفلات من أنظمة الصواريخ الدفاعية التي لا ترصد الأهداف التي تحلق على ارتفاعات كبيرة مثل الصواريخ الباليستية.
ويصنف "هواسال-2" ضمن صواريخ الهجوم الأرضي المجنحة، التي من المفترض أنها مصممة لحمل رؤوس نووية.
وقالت القوات المسلحة الكورية الجنوبية، أمس، إنها اكتشفت إطلاق كوريا الشمالية لعدة صواريخ مجنحة، في ثالث تجربة صاروخية لكوريا الشمالية خلال أسبوع، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين الكوريتين تدهورا كبيرا، حيث تخلى كلا الجانبين عن اتفاقات تخفيف التوتر الرئيسية، وعملا على زيادة الإجراءات الأمنية وتنفيذ تدريبات نارية على طول الحدود.
© Sputnikصاروخ كوريا الشمالية الباليستي "هواسونغ - 12"
صاروخ كوريا الشمالية الباليستي هواسونغ - 12 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2024
صاروخ كوريا الشمالية الباليستي "هواسونغ - 12"
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