https://sputnikarabic.ae/20240202/لانتسيت-الروسية-تحل-ضيفا-مرعبا-على-مخبأ-تابع-لقوات-كييف-فيديو-1085691764.html

"لانتسيت" الروسية تحل ضيفا مرعبا على مخبأ تابع لقوات كييف... فيديو

"لانتسيت" الروسية تحل ضيفا مرعبا على مخبأ تابع لقوات كييف... فيديو

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تسجيلا مصورا لطائرة من دون طيار "لانتسيت" الروسية، وهي تباغت وكرا تابعا لقوات كييف في منطقة فولنوفاخا التابعة لجمهورية... 02.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-02T16:10+0000

2024-02-02T16:10+0000

2024-02-02T16:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

العالم

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وتوضح المشاهد لحظة انقضاض المسيرة الروسية "لانتسيت" على موقع تابع للقوات الأوكرانية، وتحقق إصابة مباشرة فيه.أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية حسنت مواقع تموضعها في دونيتسك، وصدت هجومين شنتهما القوات المسلحة الأوكرانية، ودحرت 290 عسكريًا أوكرانيا.وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي حول العملية العسكرية الخاصة، أنه "في اتجاه دونيتسك، سيطرت وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وألحقت أضرارًا في القوة البشرية ومعدات اللواء الميكانيكي الـ22 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء "114" في مناطق كليشيفكا وكراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.شويغو يكشف عن خسائر ضخمة لنظام كييف في يناير

https://sputnikarabic.ae/20240202/القوات-الروسية-تدمر-دبابة-أوكرانية-بقذيفة-كراسنوبول-عالية-الدقة--1085690435.html

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روسيا, رصد عسكري, العالم