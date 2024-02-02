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https://sputnikarabic.ae/20240202/مراسل-سبوتنيك-جولة-رابعة-من-الغارات-الأمريكية-استهدفت-مواقعا-في-الميادين-والبوكمال-شرقي-سوريا-1085697951.html
مراسل "سبوتنيك": جولة رابعة من الغارات الأمريكية استهدفت مواقع في الميادين والبوكمال شرقي سوريا
مراسل "سبوتنيك": جولة رابعة من الغارات الأمريكية استهدفت مواقع في الميادين والبوكمال شرقي سوريا
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، منتصف ليل الجمعة، بانطلاق جولة رابعة من الغارات الجوية الأمريكية استهدفت مواقع في الميادين والبوكمال شرقي سوريا. 02.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-02T21:46+0000
2024-02-02T21:52+0000
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وقصف الطيران الأمريكي بعدة صواريخ قلعة "الرحبة" الأثرية التاريخية على نهر الفرات في منطقة "الميادين"، شرقي سوريا، دون القدرة على معرفة حجم الأضرار حتى الآن.وأضاف مراسل "سبوتنيك" بسماع دوي انفجارات عنيفة جدا قرب مطار دير الزور العسكري وفي منطقة "حويجة صكر" بمدينة دير الزور على الأطراف الشرقية للمدينة.يتبع...
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, حصري
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, حصري

مراسل "سبوتنيك": جولة رابعة من الغارات الأمريكية استهدفت مواقع في الميادين والبوكمال شرقي سوريا

21:46 GMT 02.02.2024 (تم التحديث: 21:52 GMT 02.02.2024)
© Photo / Farouk Madhiانفجارات في محيط مدينة دير الزور شرقي سوريا‎‎
انفجارات في محيط مدينة دير الزور شرقي سوريا‎‎ - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2024
© Photo / Farouk Madhi
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أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، منتصف ليل الجمعة، بانطلاق جولة رابعة من الغارات الجوية الأمريكية استهدفت مواقع في الميادين والبوكمال شرقي سوريا.
وقصف الطيران الأمريكي بعدة صواريخ قلعة "الرحبة" الأثرية التاريخية على نهر الفرات في منطقة "الميادين"، شرقي سوريا، دون القدرة على معرفة حجم الأضرار حتى الآن.
وأضاف مراسل "سبوتنيك" بسماع دوي انفجارات عنيفة جدا قرب مطار دير الزور العسكري وفي منطقة "حويجة صكر" بمدينة دير الزور على الأطراف الشرقية للمدينة.
يتبع...
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