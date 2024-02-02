https://sputnikarabic.ae/20240202/هل-يستعد-الناتو-لحرب-نووية-بإطلاقه-صاروخ-ترايدنت-2؟-خبير-يوضح-1085670143.html

هل يستعد "الناتو" لحرب نووية بإطلاقه صاروخ "ترايدنت 2"؟... خبير يوضح

هل يستعد "الناتو" لحرب نووية بإطلاقه صاروخ "ترايدنت 2"؟... خبير يوضح

صرّح المحلل العسكري ورئيس تحرير مجلة "ناتسيونالنايا أوبارونا" لوكالة "سبوتنيك"، إيغور كوروتشينكو، أنه من الواضح أن إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات... 02.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-02T10:11+0000

2024-02-02T10:11+0000

2024-02-02T10:11+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

الناتو

روسيا

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وأضاف كوروتشينكو، أن "هذا يحدث على خلفية مناورات واسعة النطاق لحلف شمال الأطلسي، تجري اليوم في أوروبا وتضع سيناريو الحرب مع روسيا، من الواضح أن هذا الإطلاق يتم تنفيذه في سياق هذه التدريبات".وأكد أن كل دولة تمتلك أسلحة نووية تقوم بشكل دوري بإطلاق الصواريخ للتأكد من الخصائص التكتيكية والفنية المحددة وجاهزيتها القتالية. ومن المؤكد أن المحللين قرروا هذه المرة الجمع بين هذا الإطلاق والتدريبات "حول الحرب مع روسيا".وأعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يوم 24 يناير/ كانون الثاني الفائت، بدء مناورته الأكبر في العصر الحديث "المدافع الصامد 2024"، والتي سوف تستمر أشهرًا عدة.عدو مماثل، وفقًا للمادة 5 من ميثاق حلف شمال الأطلسي، والتي تفترض أن الهجوم على أحد حلفاء الحلف يعتبر هجومًا ضد جميع الدول ويسمح بتقديم المساعدة المناسبة.وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، لوكالة "سبوتنيك"، إن حجم مناورات الناتو "المدافع الصامد 2024" يمثل العودة النهائية وغير القابلة للرجوع للحلف إلى مخططات الحرب الباردة. ووفقا له، فإن هذه التدريبات هي عنصر آخر من عناصر الحرب الهجينة التي أطلقها الغرب ضد روسيا.مسيرات روسية تحيد مجموعة مشاة أوكرانية على محور أرتيوموفسك... فيديو

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العالم, الناتو, روسيا