https://sputnikarabic.ae/20240202/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يكشف-شرط-توقف-العمليات-العسكرية-ضد-حزب-الله-اللبناني-1085694697.html
وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف شرط توقف العمليات العسكرية ضد "حزب الله" اللبناني
وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف شرط توقف العمليات العسكرية ضد "حزب الله" اللبناني
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن عودة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم هي شرط وقف العمليات العسكرية ضد "حزب الله" اللبناني. 02.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-02T18:42+0000
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال زيارة القوات الإسرائيلية على الحدود الشمالية مع لبنان، اليوم الجمعة، مشددا على أن العمليات لن تتوقف إلا بعد تحقيق هذا الشرط، حتى في حالة التوصل لاتفاق هدنة مع حركة "حماس" في غزة.وقال غالانت: "إذا اعتقد "حزب الله" أن وقف العمليات في الجنوب سيتبعه وقفها في الشمال، فإنه سيرتكب خطأ كبيرا"، مضيفا: "لا بد أن نتمكن من عودة سكان الشمال بأمان سواء من خلال السلام أو من خلال العمليات العسكرية".وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إنه سيتم نشر جنود جدد في شمال إسرائيل قريبا لتعزيز موقف القوات الموجودة في المنطقة حاليا.وتشهد الحدود بين إسرائيل ولبنان توترًا مستمرًا، فضلاً عن مواجهات شبه يومية بين القوات الإسرائيلية و"حزب الله" اللبناني، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إثر الهجوم الذي شنته "حماس" على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية محيطة بالقطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240130/حزب-الله-يقصف-5-أهداف-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1085592412.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله
وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف شرط توقف العمليات العسكرية ضد "حزب الله" اللبناني
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن عودة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم هي شرط وقف العمليات العسكرية ضد "حزب الله" اللبناني.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال زيارة القوات الإسرائيلية على الحدود الشمالية مع لبنان
، اليوم الجمعة، مشددا على أن العمليات لن تتوقف إلا بعد تحقيق هذا الشرط، حتى في حالة التوصل لاتفاق هدنة مع حركة "حماس" في غزة.
وقال غالانت: "إذا اعتقد "حزب الله" أن وقف العمليات
في الجنوب سيتبعه وقفها في الشمال، فإنه سيرتكب خطأ كبيرا"، مضيفا: "لا بد أن نتمكن من عودة سكان الشمال بأمان سواء من خلال السلام أو من خلال العمليات العسكرية".
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إنه سيتم نشر جنود جدد في شمال إسرائيل قريبا لتعزيز موقف القوات الموجودة في المنطقة حاليا.
وتشهد الحدود بين إسرائيل ولبنان توترًا مستمرًا، فضلاً عن مواجهات شبه يومية بين القوات الإسرائيلية و"حزب الله" اللبناني، منذ بدء الحرب الإسرائيلية
على قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إثر الهجوم الذي شنته "حماس" على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية محيطة بالقطاع.