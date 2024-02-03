https://sputnikarabic.ae/20240203/أهالي-دير-الزور-يصلحون-شبكات-الكهرباء-والأفران-التي-طالتها-الضربات-الأمريكية-1085704809.html
أهالي دير الزور يصلحون شبكات الكهرباء والأفران التي طالتها الضربات الأمريكية
أهالي دير الزور يصلحون شبكات الكهرباء والأفران التي طالتها الضربات الأمريكية
عاش أهالي محافظة دير الزور شرقي سوريا ليلة مليئة بالخوف والرعب، بسبب الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع عسكرية ومدنية في المحافظة، ليلة أمس وفجر اليوم. 03.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-03T11:57+0000
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أهالي المدينة الذين تحدث إليهم مراسل سبوتتيك"، وصفوا الغارات الأمريكية بأنها "الأعنف على المحافظة منذ العدوان الإسرائيلي في العام 2019، وذلك كون العدوان أدى إلى إلحاق أضرار بشرية ومادية كبيرة في ممتلكات العامة والخاصة".كما طالت الضربات الأمريكية أجزاء من الفرن الآلي في حي "هرابش" الذي يعد من أهم وأكبر الأفران التي تمد أهالي مدينة دير الزور وبعض ريفها القريب بمادة الخبز.كما استهدفت الغارات الأمريكية مواقع عسكرية متباعدة في ريف المحافظة وأطراف المدينة، بدءًا من الحدود العراقية السورية في مدينة البوكمال بالإضافة إلى مدينة الميادين جنوب شرقي دير الزور، بالإضافة إلى أطراف المدينة التي شهدت انفجارات ضخمة.وحسب مصادر المحافظة فإن العدوان أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن معظم أحياء المدينة لساعات، ليعود بعد أن نجح عمال الصيانة في شركة الكهرباء بإصلاح الأضرار.وقام محافظ دير الزور، فاضل نجار، صباح اليوم، بجولة اطلاعية على بعض المواقع التي طالها الاستهداف ومنها مديرية النقل والفرن الآلي في المحافظة، والذي استأنف عمله بشكل إسعافي على الرغم من الأضرار التي لحقت به.وأكدت وزارة الخارجية السورية، اليوم السبت، أن "الاعتداء الأمريكي" يوم أمس، على أراضي شرقي سوريا، دليل على عدم احترام الإدارة الأمريكية لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية تهدد الأمن والسلم الدوليين عبر اعتداءاتها.وقالت وزارة الخارجية في بيان: "الولايات المتحدة الأميركية قامت فجر اليوم باعتداء آخر على الأراضي السورية يضاف إلى سجل انتهاكاتها بحق سيادة سورية ووحدة أراضيها وسلامة شعبها، لتثبت مجددًا أنها المصدر الرئيسي لحالة عدم الاستقرار العالمي".وتابعت أنه "ليس غريبًا أن هذا الاعتداء استهدف المنطقة الشرقية من سورية، حيث تحارب قواتنا السورية ضد بقايا تنظيم داعش، فيما تعمل الولايات المتحدة لإحياء نشاطه الإرهابي".وذكرت أن "الاعتداء الأمريكي يوم أمس على مناطق عدة في محافظة دير الزور، في الوقت الذي تستمر فيه القوات الأمريكية باحتلال أجزاء من أراضي سورية، هو دليل واضح على أن السمة الصريحة للإدارة الأمريكية هي عدم احترام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وعلى أن هدفها دائمًا تقديمُ الدعم لأدواتها من التنظيمات الإرهابية".مصدر في "الكهرباء" السورية ينفي انقطاع التيار عن دير الزور في أعقاب الضربات الأمريكية
https://sputnikarabic.ae/20240203/برلماني-روسي-لـسبوتنيك-الضربات-الأمريكية-في-العراق-وسوريا-تثير-المزيد-من-المواجهة-1085703971.html
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العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري
العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري
أهالي دير الزور يصلحون شبكات الكهرباء والأفران التي طالتها الضربات الأمريكية
11:57 GMT 03.02.2024 (تم التحديث: 13:03 GMT 03.02.2024)
حصري
عاش أهالي محافظة دير الزور شرقي سوريا ليلة مليئة بالخوف والرعب، بسبب الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع عسكرية ومدنية في المحافظة، ليلة أمس وفجر اليوم.
أهالي المدينة الذين تحدث إليهم مراسل سبوتتيك"، وصفوا الغارات الأمريكية بأنها "الأعنف على المحافظة منذ العدوان الإسرائيلي في العام 2019، وذلك كون العدوان أدى إلى إلحاق أضرار بشرية ومادية كبيرة في ممتلكات العامة والخاصة".
كما طالت الضربات الأمريكية أجزاء من الفرن الآلي في حي "هرابش" الذي يعد من أهم وأكبر الأفران التي تمد أهالي مدينة دير الزور وبعض ريفها القريب بمادة الخبز.
كما استهدفت الغارات الأمريكية مواقع عسكرية متباعدة في ريف المحافظة وأطراف المدينة، بدءًا من الحدود العراقية السورية في مدينة البوكمال بالإضافة إلى مدينة الميادين جنوب شرقي دير الزور، بالإضافة إلى أطراف المدينة التي شهدت انفجارات ضخمة.
وأكد عدد من السكان أن الضربات التي تلقتها مدينتهم وريفها، تثير الشكوك حيال أهدافها الحقيقية، نظرا لتركزها على القوات الحليفة المتمركزة على تخوم البوادي الجنوبية والشرقية والغربية للمحافظة، وهي المحاور التي تستخدمها مجموعات "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول) لشن هجماتها على المواقع العسكرية والحافلات المدنية ورعاة الأغنام.
وحسب مصادر المحافظة فإن العدوان أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن معظم أحياء المدينة لساعات، ليعود بعد أن نجح عمال الصيانة في شركة الكهرباء بإصلاح الأضرار.
وقام محافظ دير الزور، فاضل نجار، صباح اليوم، بجولة اطلاعية على بعض المواقع التي طالها الاستهداف ومنها مديرية النقل والفرن الآلي في المحافظة، والذي استأنف عمله بشكل إسعافي على الرغم من الأضرار التي لحقت به.
وأكدت وزارة الخارجية السورية، اليوم السبت، أن "الاعتداء الأمريكي" يوم أمس، على أراضي شرقي سوريا، دليل على عدم احترام الإدارة الأمريكية لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية تهدد الأمن والسلم الدوليين عبر اعتداءاتها.
وقالت وزارة الخارجية في بيان: "الولايات المتحدة الأميركية قامت فجر اليوم باعتداء آخر على الأراضي السورية يضاف إلى سجل انتهاكاتها بحق سيادة سورية ووحدة أراضيها وسلامة شعبها، لتثبت مجددًا أنها المصدر الرئيسي لحالة عدم الاستقرار العالمي".
وأضافت أن القوات العسكرية الأمريكية "تهدد الأمن والسلم الدوليين عبر اعتداءاتها ضد الدول وشعوبها وسيادتها، وأن ما ارتكبته يصبّ في تأجيج الصراع في منطقة الشرق الأوسط على نحو خطير للغاية".
وتابعت أنه "ليس غريبًا أن هذا الاعتداء استهدف المنطقة الشرقية من سورية، حيث تحارب قواتنا السورية ضد بقايا تنظيم داعش، فيما تعمل الولايات المتحدة لإحياء نشاطه الإرهابي".
وذكرت أن "الاعتداء الأمريكي يوم أمس على مناطق عدة في محافظة دير الزور، في الوقت الذي تستمر فيه القوات الأمريكية باحتلال أجزاء من أراضي سورية، هو دليل واضح على أن السمة الصريحة للإدارة الأمريكية هي عدم احترام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وعلى أن هدفها دائمًا تقديمُ الدعم لأدواتها من التنظيمات الإرهابية".