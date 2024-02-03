عربي
https://sputnikarabic.ae/20240203/مصدر-في-الكهرباء-السورية-ينفي-انقطاع-التيار-عن-دير-الزور-في-أعقاب-الضربات-الأمريكية-1085699253.html
مصدر في "الكهرباء" السورية ينفي انقطاع التيار عن دير الزور في أعقاب الضربات الأمريكية
مصدر في "الكهرباء" السورية ينفي انقطاع التيار عن دير الزور في أعقاب الضربات الأمريكية
قال مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء السورية، اليوم السبت، إنه لا صحة للأخبار المتداولة عن انقطاع التيار الكهربائي بشكل عام عن محافظة ديرالزور السورية، وذلك بعدما... 03.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-03T00:07+0000
2024-02-03T00:10+0000
العالم العربي
حصري
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/14/1049015436_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2d5267888f3127a053a62ae91a47baaf.jpg
وأوضح المصدر لمراسل "سبوتنيك" أن هناك أضرار في محطة توليد كهرباء "الميادين" التي استهدفها القصف الأمريكي، واقتصرت الأضرار على الأضرار المادية دون وقوع أي خسائر بشرية.وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم السبت، بتصريحات حول تفاصيل الضربات الأمريكية الأخيرة على أهداف للحرس الثوري الإيراني في سوريا والعراق.وأوضح كيربي في تصريحات: "شاركت طائرات عديدة، بما في ذلك قاذفات بي-1 أرسلت من الولايات المتحدة، في هذه العملية، وأطلقت أكثر من 125 ذخيرة موجهة بدقة على مدار حوالي 30 دقيقة".وأضاف كيربي: "اختيار هذه الأهداف تم بعناية تجنبا لوقوع إصابات بين المدنيين، واستنادا إلى أدلة واضحة لا يمكن دحضها على أنها مرتبطة بهجمات على أفراد أمريكيين في المنطقة".وكان مراسل "سبوتنيك" في سوريا قد أفاد، منتصف ليل الجمعة، باستهداف القوات الأمريكية منطقة حدودية بين سوريا والعراق شرقي دير الزور.من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن "الضربات الأمريكية على أهداف للحرس الثوري الإيراني في العراق وسوريا مجرد بداية رد إدارة بايدن على هجوم على القوات الأمريكية في الأردن الشهر الماضي".وأضاف أوستن في بيان "هذه بداية ردنا، كما أن الرئيس وجه باتخاذ إجراءات إضافية لمحاسبة الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له على هجماتهم على القوات الأمريكية وقوات التحالف، حيث ستتكشف هذه الأمور في الأوقات والأماكن التي نختارها".
https://sputnikarabic.ae/20240202/وزير-الدفاع-الأمريكي-ضرباتنا-على-العراق-وسوريا-مجرد-بداية-الرد-على-هجوم-الأردن-1085698659.html
https://sputnikarabic.ae/20240202/مراسل-سبوتنيك-جولة-رابعة-من-الغارات-الأمريكية-استهدفت-مواقعا-في-الميادين-والبوكمال-شرقي-سوريا-1085697951.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/14/1049015436_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_0fb07d319e4b8a22cbe2186e85fd28f7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, حصري, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, حصري, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

مصدر في "الكهرباء" السورية ينفي انقطاع التيار عن دير الزور في أعقاب الضربات الأمريكية

00:07 GMT 03.02.2024 (تم التحديث: 00:10 GMT 03.02.2024)
© Sputnikقبائل دير الزور تعلن استمرار المقاونة ضد الجيش الأمريكي وتسمي مرشحها لرئاسة سوريا، 19 مايو 2021
قبائل دير الزور تعلن استمرار المقاونة ضد الجيش الأمريكي وتسمي مرشحها لرئاسة سوريا، 19 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
قال مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء السورية، اليوم السبت، إنه لا صحة للأخبار المتداولة عن انقطاع التيار الكهربائي بشكل عام عن محافظة ديرالزور السورية، وذلك بعدما شهدت المحافظة غارات جوية أمريكية منتصف ليل الجمعة.
وأوضح المصدر لمراسل "سبوتنيك" أن هناك أضرار في محطة توليد كهرباء "الميادين" التي استهدفها القصف الأمريكي، واقتصرت الأضرار على الأضرار المادية دون وقوع أي خسائر بشرية.
وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم السبت، بتصريحات حول تفاصيل الضربات الأمريكية الأخيرة على أهداف للحرس الثوري الإيراني في سوريا والعراق.
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2024
وزير الدفاع الأمريكي: ضرباتنا على العراق وسوريا مجرد بداية الرد على هجوم الأردن
أمس, 23:04 GMT
وأوضح كيربي في تصريحات: "شاركت طائرات عديدة، بما في ذلك قاذفات بي-1 أرسلت من الولايات المتحدة، في هذه العملية، وأطلقت أكثر من 125 ذخيرة موجهة بدقة على مدار حوالي 30 دقيقة".
وأضاف كيربي: "اختيار هذه الأهداف تم بعناية تجنبا لوقوع إصابات بين المدنيين، واستنادا إلى أدلة واضحة لا يمكن دحضها على أنها مرتبطة بهجمات على أفراد أمريكيين في المنطقة".
انفجارات في محيط مدينة دير الزور شرقي سوريا‎‎ - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2024
مراسل "سبوتنيك": جولة رابعة من الغارات الأمريكية استهدفت مواقع في الميادين والبوكمال شرقي سوريا
أمس, 21:46 GMT
وكان مراسل "سبوتنيك" في سوريا قد أفاد، منتصف ليل الجمعة، باستهداف القوات الأمريكية منطقة حدودية بين سوريا والعراق شرقي دير الزور.
من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن "الضربات الأمريكية على أهداف للحرس الثوري الإيراني في العراق وسوريا مجرد بداية رد إدارة بايدن على هجوم على القوات الأمريكية في الأردن الشهر الماضي".
وأضاف أوستن في بيان "هذه بداية ردنا، كما أن الرئيس وجه باتخاذ إجراءات إضافية لمحاسبة الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له على هجماتهم على القوات الأمريكية وقوات التحالف، حيث ستتكشف هذه الأمور في الأوقات والأماكن التي نختارها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. 120 يوم على اندلاع الحرب وأكثر من 27 ألف قتيل مدني.. فيديو وصورأمس, 23:49 GMTАмериканский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала