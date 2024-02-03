https://sputnikarabic.ae/20240203/مصدر-في-الكهرباء-السورية-ينفي-انقطاع-التيار-عن-دير-الزور-في-أعقاب-الضربات-الأمريكية-1085699253.html
مصدر في "الكهرباء" السورية ينفي انقطاع التيار عن دير الزور في أعقاب الضربات الأمريكية
مصدر في "الكهرباء" السورية ينفي انقطاع التيار عن دير الزور في أعقاب الضربات الأمريكية
قال مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء السورية، اليوم السبت، إنه لا صحة للأخبار المتداولة عن انقطاع التيار الكهربائي بشكل عام عن محافظة ديرالزور السورية، وذلك بعدما... 03.02.2024, سبوتنيك عربي
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وأوضح المصدر لمراسل "سبوتنيك" أن هناك أضرار في محطة توليد كهرباء "الميادين" التي استهدفها القصف الأمريكي، واقتصرت الأضرار على الأضرار المادية دون وقوع أي خسائر بشرية.وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم السبت، بتصريحات حول تفاصيل الضربات الأمريكية الأخيرة على أهداف للحرس الثوري الإيراني في سوريا والعراق.وأوضح كيربي في تصريحات: "شاركت طائرات عديدة، بما في ذلك قاذفات بي-1 أرسلت من الولايات المتحدة، في هذه العملية، وأطلقت أكثر من 125 ذخيرة موجهة بدقة على مدار حوالي 30 دقيقة".وأضاف كيربي: "اختيار هذه الأهداف تم بعناية تجنبا لوقوع إصابات بين المدنيين، واستنادا إلى أدلة واضحة لا يمكن دحضها على أنها مرتبطة بهجمات على أفراد أمريكيين في المنطقة".وكان مراسل "سبوتنيك" في سوريا قد أفاد، منتصف ليل الجمعة، باستهداف القوات الأمريكية منطقة حدودية بين سوريا والعراق شرقي دير الزور.من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن "الضربات الأمريكية على أهداف للحرس الثوري الإيراني في العراق وسوريا مجرد بداية رد إدارة بايدن على هجوم على القوات الأمريكية في الأردن الشهر الماضي".وأضاف أوستن في بيان "هذه بداية ردنا، كما أن الرئيس وجه باتخاذ إجراءات إضافية لمحاسبة الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له على هجماتهم على القوات الأمريكية وقوات التحالف، حيث ستتكشف هذه الأمور في الأوقات والأماكن التي نختارها".
https://sputnikarabic.ae/20240202/وزير-الدفاع-الأمريكي-ضرباتنا-على-العراق-وسوريا-مجرد-بداية-الرد-على-هجوم-الأردن-1085698659.html
https://sputnikarabic.ae/20240202/مراسل-سبوتنيك-جولة-رابعة-من-الغارات-الأمريكية-استهدفت-مواقعا-في-الميادين-والبوكمال-شرقي-سوريا-1085697951.html
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العالم العربي, حصري, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, حصري, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
مصدر في "الكهرباء" السورية ينفي انقطاع التيار عن دير الزور في أعقاب الضربات الأمريكية
00:07 GMT 03.02.2024 (تم التحديث: 00:10 GMT 03.02.2024)
حصري
قال مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء السورية، اليوم السبت، إنه لا صحة للأخبار المتداولة عن انقطاع التيار الكهربائي بشكل عام عن محافظة ديرالزور السورية، وذلك بعدما شهدت المحافظة غارات جوية أمريكية منتصف ليل الجمعة.
وأوضح المصدر لمراسل "سبوتنيك" أن هناك أضرار في محطة توليد كهرباء "الميادين" التي استهدفها القصف الأمريكي، واقتصرت الأضرار على الأضرار المادية دون وقوع أي خسائر بشرية.
وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض
، جون كيربي، اليوم السبت، بتصريحات حول تفاصيل الضربات الأمريكية الأخيرة على أهداف للحرس الثوري الإيراني في سوريا والعراق.
وأوضح كيربي في تصريحات: "شاركت طائرات عديدة، بما في ذلك قاذفات بي-1 أرسلت من الولايات المتحدة، في هذه العملية، وأطلقت أكثر من 125 ذخيرة موجهة بدقة على مدار حوالي 30 دقيقة".
وأضاف كيربي: "اختيار هذه الأهداف تم بعناية تجنبا لوقوع إصابات بين المدنيين، واستنادا إلى أدلة واضحة لا يمكن دحضها على أنها مرتبطة بهجمات على أفراد أمريكيين في المنطقة".
وكان مراسل "سبوتنيك" في سوريا قد أفاد، منتصف ليل الجمعة، باستهداف القوات الأمريكية منطقة حدودية
بين سوريا والعراق شرقي دير الزور.
من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن "الضربات الأمريكية على أهداف للحرس الثوري الإيراني في العراق وسوريا مجرد بداية رد إدارة بايدن على هجوم على القوات الأمريكية في الأردن الشهر الماضي".
وأضاف أوستن في بيان "هذه بداية ردنا، كما أن الرئيس وجه باتخاذ إجراءات إضافية
لمحاسبة الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له على هجماتهم على القوات الأمريكية وقوات التحالف، حيث ستتكشف هذه الأمور في الأوقات والأماكن التي نختارها".