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https://sputnikarabic.ae/20240203/الأردن-ينفي-مشاركته-بالغارات-الجوية-الأمريكية-في-العراق-1085712144.html
الأردن ينفي مشاركته بالغارات الجوية الأمريكية في العراق
الأردن ينفي مشاركته بالغارات الجوية الأمريكية في العراق
أكد الأردن أنه يحترم سيادة العراق ويؤكد على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن مع جميع الدول العربية، وذلك تعليقًا على تقارير متناقلة تزعم مشاركته في... 03.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-03T16:22+0000
2024-02-03T16:22+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مصدر عسكري، قوله، اليوم السبت، إنه لا صحة لما تم تداوله من أنباء عن مشاركة الجيش الأردني في الغارات.وقالت الوكالة إن تقارير صحفية زعمت مشاركة الجيش الأردني في الغارات الجوية التي نفذتها الطائرات الحربية الأمريكية في داخل العراق، وهو الأمر الذي نفته عمان. ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري لم تذكر اسمه ووصفته بأنه مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة، تأكيده أن سلاح الجو الملكي الأردني لم يشارك في الغارات.واستدعت الحكومة العراقية، اليوم السبت، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، وأبلغته احتجاجها على الهجوم الأمريكي الذي استهدف مواقع عسكرية ومدنية عراقية.قالت الحكومة العراقية إن القصف الذي نفذته الولايات المتحدة الأمريكية داخل الأراضي العراقية يضع أمن العراق والمنطقة على حافة الهاوية.وأكدت الحكومة العراقية أن التحالف الدولي تجاوز المهام والتفويض الممنوح له، وما قام به يقحم العراق في الصراعات الإقليمية والدولية.وأعلنت قيادة عمليات الأنبار لـ"الحشد الشعبي"، اليوم السبت، مقتل 16 شخصًا إثر ضربات أمريكية غربي العراق.كما أعلنت الحكومة العراقية إصابة 25 شخصًا آخرين، إضافة إلى خسائر وأضرار بالمباني السكنية وممتلكات المواطنين.وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، إن الضربات الأمريكية تشكل انتهاكًا لسيادة العراق، مشيرًا إلى أن مدن القائم والمناطق الحدودية العراقية تعرضت إلى ضربات جوية من قبل طائرات الولايات المتحدة الأمريكية في وقت يسعى فيه العراق جاهدًا لضمان استقرار المنطقة.من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن "الضربات الأمريكية على أهداف للحرس الثوري الإيراني في العراق وسوريا مجرد بداية رد إدارة بايدن على هجوم على القوات الأمريكية في الأردن الشهر الماضي"، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك "إجراءات إضافية لمحاسبة الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له على هجماتهم على القوات الأمريكية وقوات التحالف، حيث ستتكشف هذه الأمور في الأوقات والأماكن التي نختارها".
https://sputnikarabic.ae/20240203/الخارجية-العراقية-تستدعي-القائم-بأعمال-السفارة-الأمريكية-في-بغداد-احتجاجا-على-الهجوم-1085704448.html
https://sputnikarabic.ae/20240203/العراق-ينفي-وجود-تنسيق-مسبق-بشأن-العدوان-الأمريكي-ويصف-تصريحات-واشنطن-بـالتدليس-1085703511.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار العراق اليوم, العراق, أخبار الأردن
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار العراق اليوم, العراق, أخبار الأردن

الأردن ينفي مشاركته بالغارات الجوية الأمريكية في العراق

16:22 GMT 03.02.2024
© AFP 2023 / US AIR FORCEمقاتلات أمريكية برفقة القاذفة بي 1
مقاتلات أمريكية برفقة القاذفة بي 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2024
© AFP 2023 / US AIR FORCE
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أكد الأردن أنه يحترم سيادة العراق ويؤكد على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن مع جميع الدول العربية، وذلك تعليقًا على تقارير متناقلة تزعم مشاركته في الهجمات التي نفذتها طائرات أمريكية في العراق.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مصدر عسكري، قوله، اليوم السبت، إنه لا صحة لما تم تداوله من أنباء عن مشاركة الجيش الأردني في الغارات.
وقالت الوكالة إن تقارير صحفية زعمت مشاركة الجيش الأردني في الغارات الجوية التي نفذتها الطائرات الحربية الأمريكية في داخل العراق، وهو الأمر الذي نفته عمان.
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري لم تذكر اسمه ووصفته بأنه مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة، تأكيده أن سلاح الجو الملكي الأردني لم يشارك في الغارات.
الخارجية العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2024
الخارجية العراقية تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد احتجاجا على الهجوم
11:39 GMT
واستدعت الحكومة العراقية، اليوم السبت، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، وأبلغته احتجاجها على الهجوم الأمريكي الذي استهدف مواقع عسكرية ومدنية عراقية.
قالت الحكومة العراقية إن القصف الذي نفذته الولايات المتحدة الأمريكية داخل الأراضي العراقية يضع أمن العراق والمنطقة على حافة الهاوية.
وأكدت الحكومة العراقية أن التحالف الدولي تجاوز المهام والتفويض الممنوح له، وما قام به يقحم العراق في الصراعات الإقليمية والدولية.
وأعلنت قيادة عمليات الأنبار لـ"الحشد الشعبي"، اليوم السبت، مقتل 16 شخصًا إثر ضربات أمريكية غربي العراق.
مقاتلة إف - 15 أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2024
العراق ينفي وجود تنسيق مسبق بشأن "العدوان الأمريكي" ويصف تصريحات واشنطن بـ"التدليس"
10:46 GMT
كما أعلنت الحكومة العراقية إصابة 25 شخصًا آخرين، إضافة إلى خسائر وأضرار بالمباني السكنية وممتلكات المواطنين.
وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، إن الضربات الأمريكية تشكل انتهاكًا لسيادة العراق، مشيرًا إلى أن مدن القائم والمناطق الحدودية العراقية تعرضت إلى ضربات جوية من قبل طائرات الولايات المتحدة الأمريكية في وقت يسعى فيه العراق جاهدًا لضمان استقرار المنطقة.
من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن "الضربات الأمريكية على أهداف للحرس الثوري الإيراني في العراق وسوريا مجرد بداية رد إدارة بايدن على هجوم على القوات الأمريكية في الأردن الشهر الماضي"، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك "إجراءات إضافية لمحاسبة الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له على هجماتهم على القوات الأمريكية وقوات التحالف، حيث ستتكشف هذه الأمور في الأوقات والأماكن التي نختارها".
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