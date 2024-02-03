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https://sputnikarabic.ae/20240203/الخارجية-العراقية-تستدعي-القائم-بأعمال-السفارة-الأمريكية-في-بغداد-احتجاجا-على-الهجوم-1085704448.html
الخارجية العراقية تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد احتجاجا على الهجوم
الخارجية العراقية تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد احتجاجا على الهجوم
استدعت الحكومة العراقية، اليوم السبت، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، وأبلغته احتجاجها على الهجوم الأمريكي الذي استهدف مواقع عسكرية ومدنية عراقية. 03.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-03T11:39+0000
2024-02-03T11:39+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العراق
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وأوضحت الوزارة في بيان: "احتجاجًا على العدوان الأمريكي الذي استهدف مواقع عسكرية ومدنية عراقية، ستقوم وزارة الخارجية باستدعاء القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بغداد، ديفيد بيركر، بسبب عدم وجود السفيرة الأمريكية، وذلك بغية تسليمه مذكرة احتجاج رسمية ضد الاعتداء الأمريكي الذي استهدف مواقع عسكرية ومدنية في منطقتي عكاشات والقائم، مساء أمس الجمعة الموافق 2024/02/02".وأضافت الحكومة العراقية أن هذا الاعتداء الأمريكي الخطير وغير المتوقع لمواقع عسكرية ومدنية يعرض أمن المنطقة بكاملها لمخاطر وعواقب سلبية.وقالت الحكومة العراقية، في وقت سابق اليوم السبت، إن القصف الذي نفذته الولايات المتحدة الأمريكية داخل الأراضي العراقية يضع أمن العراق والمنطقة على حافة الهاوية.ونفت الحكومة العراقية وجود تنسيق مسبق مع الإدارة الأمريكية حول القصف، مشيرًا إلى أن الهدف من الحديث عن هذا التنسيق هو التنصل من المسؤولية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم السبت.وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، إن الضربات الأمريكية تشكل انتهاكًا لسيادة العراق، مشيرًا إلى أن مدن القائم والمناطق الحدودية العراقية تعرضت إلى ضربات جوية من قبل طائرات الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت يسعى فيه العراق جاهدًا لضمان استقرار المنطقة.من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن "الضربات الأمريكية على أهداف للحرس الثوري الإيراني في العراق وسوريا مجرد بداية رد إدارة بايدن على هجوم على القوات الأمريكية في الأردن الشهر الماضي"، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك "إجراءات إضافية لمحاسبة الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له على هجماتهم على القوات الأمريكية وقوات التحالف، حيث ستتكشف هذه الأمور في الأوقات والأماكن التي نختارها".
https://sputnikarabic.ae/20240203/الخارجية-الإيرانية-ندين-بشدة-الهجمات-الأمريكية-على-مناطق-في-العراق-وسوريا-1085703332.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العراق
الولايات المتحدة الأمريكية, العراق

الخارجية العراقية تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد احتجاجا على الهجوم

11:39 GMT 03.02.2024
© facebook/Basraالخارجية العراقية
الخارجية العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2024
© facebook/Basra
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استدعت الحكومة العراقية، اليوم السبت، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، وأبلغته احتجاجها على الهجوم الأمريكي الذي استهدف مواقع عسكرية ومدنية عراقية.
وأوضحت الوزارة في بيان: "احتجاجًا على العدوان الأمريكي الذي استهدف مواقع عسكرية ومدنية عراقية، ستقوم وزارة الخارجية باستدعاء القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بغداد، ديفيد بيركر، بسبب عدم وجود السفيرة الأمريكية، وذلك بغية تسليمه مذكرة احتجاج رسمية ضد الاعتداء الأمريكي الذي استهدف مواقع عسكرية ومدنية في منطقتي عكاشات والقائم، مساء أمس الجمعة الموافق 2024/02/02".
وأضافت الحكومة العراقية أن هذا الاعتداء الأمريكي الخطير وغير المتوقع لمواقع عسكرية ومدنية يعرض أمن المنطقة بكاملها لمخاطر وعواقب سلبية.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2024
الخارجية الإيرانية: ندين بشدة الهجمات الأمريكية على مناطق في العراق وسوريا
10:15 GMT
وقالت الحكومة العراقية، في وقت سابق اليوم السبت، إن القصف الذي نفذته الولايات المتحدة الأمريكية داخل الأراضي العراقية يضع أمن العراق والمنطقة على حافة الهاوية.
ونفت الحكومة العراقية وجود تنسيق مسبق مع الإدارة الأمريكية حول القصف، مشيرًا إلى أن الهدف من الحديث عن هذا التنسيق هو التنصل من المسؤولية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم السبت.
وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، إن الضربات الأمريكية تشكل انتهاكًا لسيادة العراق، مشيرًا إلى أن مدن القائم والمناطق الحدودية العراقية تعرضت إلى ضربات جوية من قبل طائرات الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت يسعى فيه العراق جاهدًا لضمان استقرار المنطقة.
من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن "الضربات الأمريكية على أهداف للحرس الثوري الإيراني في العراق وسوريا مجرد بداية رد إدارة بايدن على هجوم على القوات الأمريكية في الأردن الشهر الماضي"، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك "إجراءات إضافية لمحاسبة الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له على هجماتهم على القوات الأمريكية وقوات التحالف، حيث ستتكشف هذه الأمور في الأوقات والأماكن التي نختارها".
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