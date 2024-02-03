https://sputnikarabic.ae/20240203/الحكم-على-رئيس-الوزراء-الباكستاني-السابق-عمران-خان-وزوجته-بالسجن-7-سنوات-1085705375.html

الحكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وزوجته بالسجن 7 سنوات

الحكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وزوجته بالسجن 7 سنوات

قضت محكمة بالحكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، وزوجته، اليوم السبت، بالسجن 7 سنوات لكل منهما في قضية زواج غير قانوني. 03.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-03T12:28+0000

2024-02-03T12:28+0000

2024-02-03T12:28+0000

العالم

باكستان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/1d/1080515976_0:0:1443:812_1920x0_80_0_0_61750c699788319a2e9afe1ef16cc60e.jpg

وقالت صحيفة "دون" الباكستانية، اليوم السبت: "حكمت محكمة في روالبندي على رئيس الوزراء السابق عمران خان وبشرى بيبي بالسجن سبع سنوات لكل منهما في قضية تتعلق بزواجهما خلال فترة عدم سقوط العدّة عن الأخيرة".وبحسب الصحيفة، أن الحكم تم بناء على شكوى من زوج بشرى السابق خوار فريد مانيكا.كما قضت محكمة باكستانية، يوم الثلاثاء، بالسجن 10 سنوات على عمران خان، رئيس الوزراء السابق، ووزير الخارجية الباكستاني السابق، شاه محمود قريشي، يوم 30 يناير/ كانون الثاني الفائت، بتهمة تسريب أسرار الدولة.وأفادت صحيفة "دون" الباكستانية، بأن "القضية تتعلق بمزاعم بأن خان شارك محتويات برقية سرية أرسلها سفير البلاد لدى واشنطن، إلى الحكومة في إسلام اباد".وأوقفت المحكمة العليا في إسلام أباد، في أغسطس/ آب الماضي، الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات على رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، في قضية فساد، وأمرت بالإفراج عنه بكفالة.وأُسقطت حكومة عمران خان، في شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي، من خلال تصويت بحجب الثقة في البرلمان، ليواجه خان، منذ ذلك الوقت، ملاحقات قانونية في عدد من القضايا المرفوعة ضده بتهم مختلفة، ما بين الفساد والتحريض على العنف.كما تصاعدت حدة التوترات في البلاد، إذ دأب عمران خان، وأنصاره على تنظيم مسيرات احتجاجية، للضغط على الحكومة لإجراء انتخابات مبكرة.

https://sputnikarabic.ae/20240131/الداخلية-المصرية-تكشف-حقيقة-وقوع-اشتباكات-بالأسلحة-النارية-بين-الشرطة-وتجار-ذهب-1085613430.html

باكستان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, باكستان