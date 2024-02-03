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https://sputnikarabic.ae/20240203/الحكم-على-رئيس-الوزراء-الباكستاني-السابق-عمران-خان-وزوجته-بالسجن-7-سنوات-1085705375.html
الحكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وزوجته بالسجن 7 سنوات
الحكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وزوجته بالسجن 7 سنوات
قضت محكمة بالحكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، وزوجته، اليوم السبت، بالسجن 7 سنوات لكل منهما في قضية زواج غير قانوني. 03.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-03T12:28+0000
2024-02-03T12:28+0000
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وقالت صحيفة "دون" الباكستانية، اليوم السبت: "حكمت محكمة في روالبندي على رئيس الوزراء السابق عمران خان وبشرى بيبي بالسجن سبع سنوات لكل منهما في قضية تتعلق بزواجهما خلال فترة عدم سقوط العدّة عن الأخيرة".وبحسب الصحيفة، أن الحكم تم بناء على شكوى من زوج بشرى السابق خوار فريد مانيكا.كما قضت محكمة باكستانية، يوم الثلاثاء، بالسجن 10 سنوات على عمران خان، رئيس الوزراء السابق، ووزير الخارجية الباكستاني السابق، شاه محمود قريشي، يوم 30 يناير/ كانون الثاني الفائت، بتهمة تسريب أسرار الدولة.وأفادت صحيفة "دون" الباكستانية، بأن "القضية تتعلق بمزاعم بأن خان شارك محتويات برقية سرية أرسلها سفير البلاد لدى واشنطن، إلى الحكومة في إسلام اباد".وأوقفت المحكمة العليا في إسلام أباد، في أغسطس/ آب الماضي، الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات على رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، في قضية فساد، وأمرت بالإفراج عنه بكفالة.وأُسقطت حكومة عمران خان، في شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي، من خلال تصويت بحجب الثقة في البرلمان، ليواجه خان، منذ ذلك الوقت، ملاحقات قانونية في عدد من القضايا المرفوعة ضده بتهم مختلفة، ما بين الفساد والتحريض على العنف.كما تصاعدت حدة التوترات في البلاد، إذ دأب عمران خان، وأنصاره على تنظيم مسيرات احتجاجية، للضغط على الحكومة لإجراء انتخابات مبكرة.
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العالم, باكستان
العالم, باكستان

الحكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وزوجته بالسجن 7 سنوات

12:28 GMT 03.02.2024
© AFP 2023 / ARIF ALIرئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان
رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2024
© AFP 2023 / ARIF ALI
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قضت محكمة بالحكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، وزوجته، اليوم السبت، بالسجن 7 سنوات لكل منهما في قضية زواج غير قانوني.
وقالت صحيفة "دون" الباكستانية، اليوم السبت: "حكمت محكمة في روالبندي على رئيس الوزراء السابق عمران خان وبشرى بيبي بالسجن سبع سنوات لكل منهما في قضية تتعلق بزواجهما خلال فترة عدم سقوط العدّة عن الأخيرة".
وبحسب الصحيفة، أن الحكم تم بناء على شكوى من زوج بشرى السابق خوار فريد مانيكا.
كما قضت محكمة باكستانية، يوم الثلاثاء، بالسجن 10 سنوات على عمران خان، رئيس الوزراء السابق، ووزير الخارجية الباكستاني السابق، شاه محمود قريشي، يوم 30 يناير/ كانون الثاني الفائت، بتهمة تسريب أسرار الدولة.
وأفادت صحيفة "دون" الباكستانية، بأن "القضية تتعلق بمزاعم بأن خان شارك محتويات برقية سرية أرسلها سفير البلاد لدى واشنطن، إلى الحكومة في إسلام اباد".

من جهته، قال حزب خان، "حركة الإنصاف"، إن "محكمة خاصة حكمت على خان، ووزير الخارجية السابق شاه محمود قرشي، بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهما"، مؤكدا أنه سيطعن في القرار.

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وشهدت باكستان، العام الماضي، أشهرا من الاحتجاجات العنيفة التي هزت البلاد، حيث غضب أنصار عمران خان، عقب اعتقاله في قضية فساد، وقاموا بأعمال شغب لأيام عدة، وهاجموا منشآت عامة وعسكرية.
وأوقفت المحكمة العليا في إسلام أباد، في أغسطس/ آب الماضي، الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات على رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، في قضية فساد، وأمرت بالإفراج عنه بكفالة.
وأُسقطت حكومة عمران خان، في شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي، من خلال تصويت بحجب الثقة في البرلمان، ليواجه خان، منذ ذلك الوقت، ملاحقات قانونية في عدد من القضايا المرفوعة ضده بتهم مختلفة، ما بين الفساد والتحريض على العنف.
كما تصاعدت حدة التوترات في البلاد، إذ دأب عمران خان، وأنصاره على تنظيم مسيرات احتجاجية، للضغط على الحكومة لإجراء انتخابات مبكرة.
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