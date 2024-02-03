https://sputnikarabic.ae/20240203/الخارجية-الروسية-الغارات-الجوية-الأمريكية-على-العراق-وسوريا-تهدف-إلى-تأجيج-الصراع-1085706176.html

الخارجية الروسية: الغارات الجوية الأمريكية على العراق وسوريا تهدف إلى تأجيج الصراع

الخارجية الروسية: الغارات الجوية الأمريكية على العراق وسوريا تهدف إلى تأجيج الصراع

أدانت روسيا الضربات الجوية الأمريكية على أراضي العراق وسوريا، ودعت لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي. 03.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-03T12:56+0000

2024-02-03T12:56+0000

2024-02-03T12:58+0000

روسيا

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تعليق نُشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، اليوم السبت: "إننا ندين بشدة العمل الصارخ الجديد للعدوان الأمريكي البريطاني ضد دول ذات سيادة. ونعمل على دراسة الوضع الناشئ بشكل عاجل من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".وأضافت زاخاروفا أن الولايات المتحدة تحاول من خلال تصرفاتها جر دول الشرق الأوسط إلى الصراع.وتابعت: "من الواضح أن الضربات الجوية تهدف لزيادة تأجيج الصراع. فمن خلال مهاجمة أهداف "جماعات موالية لإيران"، كما يدعون، في العراق وسوريا دون توقف تقريبًا، تحاول الولايات المتحدة عمدًا إغراق أكبر الدول في المنطقة في الصراع".وأشارت زاخاروفا: "تؤكد الأحداث الأخيرة أن الولايات المتحدة لم تكن ولن تبحث أبدًا عن حلول للمشاكل في المنطقة".وكان مراسل "سبوتنيك" في سوريا قد أفاد، منتصف ليل الجمعة، باستهداف القوات الأمريكية منطقة حدودية بين سوريا والعراق شرقي دير الزور.من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن "الضربات الأمريكية على أهداف للحرس الثوري الإيراني في العراق وسوريا مجرد بداية رد إدارة بايدن على هجوم على القوات الأمريكية في الأردن الشهر الماضي".وأضاف أوستن في بيان: "هذه بداية ردنا، كما أن الرئيس وجّه باتخاذ إجراءات إضافية لمحاسبة الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له على هجماتهم على القوات الأمريكية وقوات التحالف، حيث ستتكشف هذه الأمور في الأوقات والأماكن التي نختارها".مصدر في "الكهرباء" السورية ينفي انقطاع التيار عن دير الزور في أعقاب الضربات الأمريكية

https://sputnikarabic.ae/20240203/الخارجية-الإيرانية-ندين-بشدة-الهجمات-الأمريكية-على-مناطق-في-العراق-وسوريا-1085703332.html

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