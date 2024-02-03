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الخارجية الروسية: القصف الأوكراني على ليسيتشانسك يعبر عن "امتنان" متطرفي كييف "لسخاء" الدعم الأوروبي
الخارجية الروسية: القصف الأوكراني على ليسيتشانسك يعبر عن "امتنان" متطرفي كييف "لسخاء" الدعم الأوروبي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان، اليوم السبت، أن الضربة التي نفذها القوات المسلحة الأوكرانية على مدينة ليسيتشانسك، والتي استهدفت المدنيين، تعبر عن "امتنان... 03.02.2024, سبوتنيك عربي
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وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن "الضربة الأوكرانية على مدينة ليسيتشانسك تمثل عملا إرهابيا آخر من قبل عصابة زيلينسكي"، مؤكدة أن موسكو ستبلغ المنظمات الدولية بضربة أوكرانيا على ليسيتشانسك.وقالت زاخاروفا في بيان على موقع الوزارة: "ستقوم روسيا بإبلاغ المنظمات الدولية عن عمل إرهابي آخر من قبل عصابة زيلينسكي، ونتوقع من المنظمات الدولية ذات الصلة أن تدين دون قيد أو شرط جرائم مقاتلي كييف في أقرب وقت ممكن".وأفادت وزارة الطوارئ الروسية عبر "تلغرام"، بأن القوات الأوكرانية قصفت مبنى يضم مخبزاً، مضيفة أنه تم انتشال جثث ضحايا منهم على قيد الحياة من تحت الأنقاض، وحذرت السلطات من أن العشرات قد يكونون عالقين تحت الأنقاض.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم أمس الجمعة، تعليقا على قرار الاتحاد الأوروبي دعم أوكرانيا، إن استخدام الاتحاد الأوروبي لدخل الأصول المالية الروسية المجمدة في دعم أوكرانيا يعد "سرقة مبتذلة".وأوضحت زاخاروفا: "سيتعين على الأجيال القادمة من الأوكرانيين إعادة الأموال الأوروبية، وسيتم تقديم 33 مليار يورو إلى كييف في شكل قروض، ما سيجعل أوكرانيا تغوص أكثر بـ"مستنقع الديون"، التي لا يهتم بها "الموظفون المؤقتون" النازيون".الاتحاد الأوروبي يتفق على تقديم مساعدات لنظام كييف وعاصمته "تلتهب"... صور وفيديو
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

الخارجية الروسية: القصف الأوكراني على ليسيتشانسك يعبر عن "امتنان" متطرفي كييف "لسخاء" الدعم الأوروبي

20:08 GMT 03.02.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان، اليوم السبت، أن الضربة التي نفذها القوات المسلحة الأوكرانية على مدينة ليسيتشانسك، والتي استهدفت المدنيين، تعبر عن "امتنان وشكر متطرفي كييف على الدعم المالي السخي من دول الاتحاد الأوروبي".
وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن "الضربة الأوكرانية على مدينة ليسيتشانسك تمثل عملا إرهابيا آخر من قبل عصابة زيلينسكي"، مؤكدة أن موسكو ستبلغ المنظمات الدولية بضربة أوكرانيا على ليسيتشانسك.
وقالت زاخاروفا في بيان على موقع الوزارة: "ستقوم روسيا بإبلاغ المنظمات الدولية عن عمل إرهابي آخر من قبل عصابة زيلينسكي، ونتوقع من المنظمات الدولية ذات الصلة أن تدين دون قيد أو شرط جرائم مقاتلي كييف في أقرب وقت ممكن".
وأشارت زاخاروفا إلى أن الضربة التي ألحقتها الأسلحة الغربية، وفقا للبيانات الأولية، هي "امتنان" كييف للدعم المالي "السخي" لدول الاتحاد الأوروبي".
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وأفادت وزارة الطوارئ الروسية عبر "تلغرام"، بأن القوات الأوكرانية قصفت مبنى يضم مخبزاً، مضيفة أنه تم انتشال جثث ضحايا منهم على قيد الحياة من تحت الأنقاض، وحذرت السلطات من أن العشرات قد يكونون عالقين تحت الأنقاض.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم أمس الجمعة، تعليقا على قرار الاتحاد الأوروبي دعم أوكرانيا، إن استخدام الاتحاد الأوروبي لدخل الأصول المالية الروسية المجمدة في دعم أوكرانيا يعد "سرقة مبتذلة".
وأوضحت زاخاروفا: "سيتعين على الأجيال القادمة من الأوكرانيين إعادة الأموال الأوروبية، وسيتم تقديم 33 مليار يورو إلى كييف في شكل قروض، ما سيجعل أوكرانيا تغوص أكثر بـ"مستنقع الديون"، التي لا يهتم بها "الموظفون المؤقتون" النازيون".
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