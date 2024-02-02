https://sputnikarabic.ae/20240202/وزير-الدفاع-الأمريكي-ضرباتنا-على-العراق-وسوريا-مجرد-بداية-الرد-على-هجوم-الأردن-1085698659.html

وزير الدفاع الأمريكي: ضرباتنا على العراق وسوريا مجرد بداية الرد على هجوم الأردن

وزير الدفاع الأمريكي: ضرباتنا على العراق وسوريا مجرد بداية الرد على هجوم الأردن

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم السبت، إن "الضربات الأمريكية على أهداف للحرس الثوري الإيراني في العراق وسوريا مجرد بداية رد إدارة بايدن على هجوم على... 02.02.2024, سبوتنيك عربي

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سبوتنيك. وأضاف أوستن في بيان "هذه بداية ردنا، كما أن الرئيس وجه باتخاذ إجراءات إضافية لمحاسبة الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له على هجماتهم على القوات الأمريكية وقوات التحالف، حيث ستتكشف هذه الأمور في الأوقات والأماكن التي نختارها".وأعلنت الولايات المتحدة ضرب 85 هدفًا مرتبطًا بالحرس الثوري الإيراني في العراق وسوريا، بعد أن اتهمت إدارة بايدن مجموعات مسلحة مدعومة من إيران بشن هجمات على قواتها في الأردن ما أدى إلى مقتل 3 عسكريين أمريكيين.وكان بيان أمريكي قد أشار إلى أن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع في الشرق الأوسط. ومع ذلك، فإن إدارة بايدن لن تتسامح مع الهجمات على القوات الأمريكية وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن قواتها ومصالحها".وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد قال اليوم السبت، إنه وجه بضرب أهداف في العراق وسوريا مرتبطة بالجماعات المسلحة التي يدعمها الحرس الثوري الإسلامي الإيراني ردا على دورهم المزعوم في الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن.وأوضح بايدن “بناءً على توجيهاتي، ضربت القوات العسكرية الأمريكية أهدافا في منشآت في العراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له لمهاجمة القوات الأمريكية"، وتابع "ردنا بدأ اليوم، سيستمر في الأوقات والأماكن التي نختارها".وفي وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، منتصف ليل الجمعة، باستهداف القوات الأمريكية منطقة حدودية بين سوريا والعراق شرقي دير الزور.وأوضح المراسل أنه تم رصد تحليق كثيف للطيران الحربي الأمريكي في سماء مدينة "الميادين" بريف دير الزور شرقي سوريا.وأكّد المراسل سماع دوي سلسلة انفجارات داخل قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي شرقي سوريا، مشيرا إلى أن "النقاط المستهدفة (من قبل القصف الأمريكي) تقع في منطقة "الحيدرية" بالريف الجنوبي الشرقي لمدينة "الميادين".وأضاف المراسل: "شنت طائرات مسيرة سلسلة غارات استهدفت نقاط تمركز قوات حليفة للجيش السوري على الحدود السورية العراقية، في أقصى البادية الشرقية لمدينة "الميادين"، بريف محافظة دير الزور، شرقي سوريا".

https://sputnikarabic.ae/20240202/مراسل-سبوتنيك-عدوان-أمريكي-يستهدف-منطقة-حدودية-سورية-عراقية-شرقي-دير-الزور--عاجل-1085695746.html

https://sputnikarabic.ae/20240202/مراسل-سبوتنيك-جولة-رابعة-من-الغارات-الأمريكية-استهدفت-مواقعا-في-الميادين-والبوكمال-شرقي-سوريا-1085697951.html

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