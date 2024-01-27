https://sputnikarabic.ae/20240127/قناة-إسرائيلية-12-من-العاملين-في-الأونروا-شاركوا-في-طوفان-الأقصى-1085486358.html

قناة إسرائيلية: 12 من العاملين في "الأونروا" شاركوا في "طوفان الأقصى"

قناة إسرائيلية: 12 من العاملين في "الأونروا" شاركوا في "طوفان الأقصى"

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن 12 من العاملين في وكالة المم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" قد شاركوا في اليوم الأول لعملية... 27.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-27T19:50+0000

2024-01-27T19:50+0000

2024-01-27T19:50+0000

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي قدم للجانب الأمريكي وثائق تثبت أن هناك حوالي 12 من العاملين في وكالة الأونروا في قطاع غزة قد شاركوا في اليوم الأول لطوفان الأقصى، التي أعلنت عنها حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن الجيش الإسرائيلي قد تمكن من القضاء على بعض الـ 12 عاملا من وكالة الأونروا في هذا اليوم داخل مستوطنات غلاف غزة.وكان يسرائيل كاتس، وزير الخارجية الإسرائيلي، قد طالب، في وقت سابق اليوم السبت، بإقالة مسؤولي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن كاتس مطالبته الأمم المتحدة بإقالة مسؤولي وقادة وكالة الأونروا، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في كل ما يحدث بالوكالة الأممية في قطاع غزة، على حد وصفه.وفي سياق متصل، قالت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، إن "قرار بعض الدول لوقف دعمها للأونروا، ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية".وطالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، هذه الدول بالعودة فوراً عن قرارها، مشيرا إلى أن "فلسطين أحوج ما تكون إلى دعم هذه المنظمة الدولية وليس وقف الدعم والمساعدة عنها، في ظل العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني".وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أنها طردت عددا من الموظفين لديها، وفتحت تحقيقات في ادعاءات إسرائيلية عن ضلوع عدد من العاملين لديها في هجمات 7 أكتوبر الماضي.وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، وكندا، أعلنتا التعليق المؤقت تمويل وكالة "الأونروا" في انتظار مراجعة هذه الإدعاءات. وتقدم "أونروا" خدمات إغاثية لسكان قطاع غزة الذين يواجهون قصفا إسرائيليا مدمرا منذ 7 أكتوبر.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 26 ألف قتيل ونحو 66 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20240127/الأمم-المتحدة-تحذر-من-نقص-المساعدات-الإنسانية-لغزة-في-أعقاب-حصار-معبر-كرم-أبو-سالم-1085477732.html

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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس