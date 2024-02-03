https://sputnikarabic.ae/20240203/خبير-الضربات-العسكرية-الأمريكية-على-سوريا-والعراق-فقدت-أهميتها-ولم-تحقق-أي-هدف-1085707088.html
خبير: الضربات العسكرية الأمريكية على سوريا والعراق فقدت أهميتها ولم تحقق أي هدف
خبير: الضربات العسكرية الأمريكية على سوريا والعراق فقدت أهميتها ولم تحقق أي هدف
اعتبر الخبير العسكري العراقي، العميد أعياد الطوفان، أن العملية العسكرية الأمريكية في سوريا والعراق فقدت أهميتها، نظرا لفقدانها عنصر المباغتة، بعد سبعة أيام مضت... 03.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-03T13:27+0000
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وقال إن تصريحات المسؤولين في البيت الأبيض تعني أنها عملية متفق عليها، بضرب أهداف فارغة في سوريا والعراق، ما عدا أحد مخازن العتاد، وهذا متفق عليه، لأن التفجيرات التي حدثت لم تكن على المستوى.وذكر الخبير في تصريح لـ"سبوتنيك" أنها "تصفية حسابات بين أمريكا وإيران على الساحة السورية العراقية واتفاق بين الطرفين".وعن توقف هجمات الفصائل العراقية ضد القواعد الأمريكية في المنطقة بعد الضربات الأمريكية، أوضح أنهم "سيقوموا بعدة ضربات لن تحقق أي هدف"، مبينا أن "الضربة التي استهدفت ثلاثة جنود أمريكيين كان المقصود منها القوات الأردنية".وأكد أن الجيش الأمريكي "قد يجري عملية أو اثنتين على مدار أشهر طويلة قادمة"، مبينا أن "كل ما جرى هو لامتصاص نقمة الشارع الأمريكي الذي يعتبر ما جرى إضرارا بالأمن القومي، ولأن الحكومة والشعب استشعرا إهانة لهيبة الولايات المتحدة"، على حد قوله.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال اليوم السبت، إنه وجه بضرب أهداف في العراق وسوريا مرتبطة بالجماعات المسلحة التي يدعمها الحرس الثوري الإسلامي الإيراني ردا على دورهم المزعوم في الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن.وأوضح بايدن أنه تم توجيه "ضربات لأهداف في منشآت في العراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له لمهاجمة القوات الأمريكية"، لافتا إلى أن "الرد الأمريكي بدأ اليوم، و سيستمر في الأوقات والأماكن التي تختارها بلاده".
https://sputnikarabic.ae/20230812/سوريا-تدين-أمريكا-بحادثة-مقتل-عناصر-من-الجيش-السوري-شرقي-البلاد-1080012098.html
https://sputnikarabic.ae/20240124/مقتل-شخصين-وإصابة-3-آخرين-من-الحشد-الشعبي-إثر-قصف-أمريكي-على-العراق-1085346652.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري
خبير: الضربات العسكرية الأمريكية على سوريا والعراق فقدت أهميتها ولم تحقق أي هدف
حصري
اعتبر الخبير العسكري العراقي، العميد أعياد الطوفان، أن العملية العسكرية الأمريكية في سوريا والعراق فقدت أهميتها، نظرا لفقدانها عنصر المباغتة، بعد سبعة أيام مضت على مقتل الجنود الأمريكيين.
وقال إن تصريحات المسؤولين في البيت الأبيض تعني أنها عملية متفق عليها، بضرب أهداف
فارغة في سوريا والعراق، ما عدا أحد مخازن العتاد، وهذا متفق عليه، لأن التفجيرات التي حدثت لم تكن على المستوى.
وذكر الخبير في تصريح لـ"سبوتنيك
" أنها "تصفية حسابات بين أمريكا وإيران على الساحة السورية العراقية واتفاق بين الطرفين".
وعن توقف هجمات الفصائل العراقية ضد القواعد الأمريكية في المنطقة بعد الضربات الأمريكية، أوضح أنهم "سيقوموا بعدة ضربات لن تحقق أي هدف"، مبينا أن "الضربة التي استهدفت ثلاثة جنود أمريكيين كان المقصود منها القوات الأردنية".
وأكد أن الجيش الأمريكي "قد يجري عملية أو اثنتين على مدار أشهر طويلة قادمة"، مبينا أن "كل ما جرى هو لامتصاص نقمة الشارع الأمريكي الذي يعتبر ما جرى إضرارا بالأمن القومي، ولأن الحكومة والشعب استشعرا إهانة لهيبة الولايات المتحدة"، على حد قوله.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال اليوم السبت، إنه وجه بضرب أهداف في العراق وسوريا مرتبطة بالجماعات المسلحة التي يدعمها الحرس الثوري الإسلامي الإيراني ردا على دورهم المزعوم في الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن.
وأوضح بايدن أنه تم توجيه "ضربات لأهداف في منشآت في العراق وسوريا
يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له لمهاجمة القوات الأمريكية"، لافتا إلى أن "الرد الأمريكي بدأ اليوم، و سيستمر في الأوقات والأماكن التي تختارها بلاده".