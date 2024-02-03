عربي
https://sputnikarabic.ae/20240203/خبير-الضربات-العسكرية-الأمريكية-على-سوريا-والعراق-فقدت-أهميتها-ولم-تحقق-أي-هدف-1085707088.html
خبير: الضربات العسكرية الأمريكية على سوريا والعراق فقدت أهميتها ولم تحقق أي هدف
خبير: الضربات العسكرية الأمريكية على سوريا والعراق فقدت أهميتها ولم تحقق أي هدف
اعتبر الخبير العسكري العراقي، العميد أعياد الطوفان، أن العملية العسكرية الأمريكية في سوريا والعراق فقدت أهميتها، نظرا لفقدانها عنصر المباغتة، بعد سبعة أيام مضت... 03.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-03T13:27+0000
2024-02-03T13:27+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم
العراق
أخبار العراق اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
حصري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101426/01/1014260146_0:87:1001:650_1920x0_80_0_0_0ee7eab26377e4575a9299427fab4d56.jpg
وقال إن تصريحات المسؤولين في البيت الأبيض تعني أنها عملية متفق عليها، بضرب أهداف فارغة في سوريا والعراق، ما عدا أحد مخازن العتاد، وهذا متفق عليه، لأن التفجيرات التي حدثت لم تكن على المستوى.وذكر الخبير في تصريح لـ"سبوتنيك" أنها "تصفية حسابات بين أمريكا وإيران على الساحة السورية العراقية واتفاق بين الطرفين".وعن توقف هجمات الفصائل العراقية ضد القواعد الأمريكية في المنطقة بعد الضربات الأمريكية، أوضح أنهم "سيقوموا بعدة ضربات لن تحقق أي هدف"، مبينا أن "الضربة التي استهدفت ثلاثة جنود أمريكيين كان المقصود منها القوات الأردنية".وأكد أن الجيش الأمريكي "قد يجري عملية أو اثنتين على مدار أشهر طويلة قادمة"، مبينا أن "كل ما جرى هو لامتصاص نقمة الشارع الأمريكي الذي يعتبر ما جرى إضرارا بالأمن القومي، ولأن الحكومة والشعب استشعرا إهانة لهيبة الولايات المتحدة"، على حد قوله.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال اليوم السبت، إنه وجه بضرب أهداف في العراق وسوريا مرتبطة بالجماعات المسلحة التي يدعمها الحرس الثوري الإسلامي الإيراني ردا على دورهم المزعوم في الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن.وأوضح بايدن أنه تم توجيه "ضربات لأهداف في منشآت في العراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له لمهاجمة القوات الأمريكية"، لافتا إلى أن "الرد الأمريكي بدأ اليوم، و سيستمر في الأوقات والأماكن التي تختارها بلاده".
https://sputnikarabic.ae/20230812/سوريا-تدين-أمريكا-بحادثة-مقتل-عناصر-من-الجيش-السوري-شرقي-البلاد-1080012098.html
https://sputnikarabic.ae/20240124/مقتل-شخصين-وإصابة-3-آخرين-من-الحشد-الشعبي-إثر-قصف-أمريكي-على-العراق-1085346652.html
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101426/01/1014260146_0:0:955:716_1920x0_80_0_0_1408b206587f165892f2bf6a1387b243.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري

خبير: الضربات العسكرية الأمريكية على سوريا والعراق فقدت أهميتها ولم تحقق أي هدف

13:27 GMT 03.02.2024
© Sputnikإف أيه-18إف سوبر هورنت"
إف أيه-18إف سوبر هورنت - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
اعتبر الخبير العسكري العراقي، العميد أعياد الطوفان، أن العملية العسكرية الأمريكية في سوريا والعراق فقدت أهميتها، نظرا لفقدانها عنصر المباغتة، بعد سبعة أيام مضت على مقتل الجنود الأمريكيين.
وقال إن تصريحات المسؤولين في البيت الأبيض تعني أنها عملية متفق عليها، بضرب أهداف فارغة في سوريا والعراق، ما عدا أحد مخازن العتاد، وهذا متفق عليه، لأن التفجيرات التي حدثت لم تكن على المستوى.
وزارة الخارجية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2023
سوريا تدين أمريكا بحادثة مقتل عناصر من الجيش السوري شرقي البلاد
12 أغسطس 2023, 17:48 GMT
وذكر الخبير في تصريح لـ"سبوتنيك" أنها "تصفية حسابات بين أمريكا وإيران على الساحة السورية العراقية واتفاق بين الطرفين".
وعن توقف هجمات الفصائل العراقية ضد القواعد الأمريكية في المنطقة بعد الضربات الأمريكية، أوضح أنهم "سيقوموا بعدة ضربات لن تحقق أي هدف"، مبينا أن "الضربة التي استهدفت ثلاثة جنود أمريكيين كان المقصود منها القوات الأردنية".
وأكد أن الجيش الأمريكي "قد يجري عملية أو اثنتين على مدار أشهر طويلة قادمة"، مبينا أن "كل ما جرى هو لامتصاص نقمة الشارع الأمريكي الذي يعتبر ما جرى إضرارا بالأمن القومي، ولأن الحكومة والشعب استشعرا إهانة لهيبة الولايات المتحدة"، على حد قوله.
صورة أرشيفية للحشد الشعبي، العراق 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2024
مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين من "الحشد الشعبي" إثر قصف أمريكي على العراق
24 يناير, 00:25 GMT
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال اليوم السبت، إنه وجه بضرب أهداف في العراق وسوريا مرتبطة بالجماعات المسلحة التي يدعمها الحرس الثوري الإسلامي الإيراني ردا على دورهم المزعوم في الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن.
وأوضح بايدن أنه تم توجيه "ضربات لأهداف في منشآت في العراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له لمهاجمة القوات الأمريكية"، لافتا إلى أن "الرد الأمريكي بدأ اليوم، و سيستمر في الأوقات والأماكن التي تختارها بلاده".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая подготовка добровольческого отряда специального назначения ВЕГА в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:51 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الفشل يدفع قادة أمنيين في إسرئيل للاستقالةأمس, 23:49 GMTАмериканский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала