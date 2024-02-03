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https://sputnikarabic.ae/20240203/مراسل-سبوتنيك-رشقة-صاروخية-تدك-القاعدة-الأمريكية-في-حقل-غاز-كونيكو-شرقي-سوريا-1085714225.html
مراسل "سبوتنيك": رشقة صاروخية تدك القاعدة الأمريكية في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
مراسل "سبوتنيك": رشقة صاروخية تدك القاعدة الأمريكية في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم السبت، بأن سلسلة انفجارات عنيفة هزت القاعدة الأمريكية اللاشرعية في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا. 03.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-03T18:27+0000
2024-02-03T18:27+0000
القواعد الأمريكية في سوريا
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وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة دير الزور شرقي سوريا، إن رشقة صاروخية استهدفت بشكل مباشر القاعدة التي يتخذها الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" في ريف المحافظة الشمالي.وأضاف المراسل أن الهجوم الذي ضرب القاعدة، مساء اليوم، أصاب عمق القاعدة مما جعل القوات الأمريكية تستنفر طيرانها المروحي والحربي الذي حلق بكثافة في أجواء البلدات والقرى المحيطة بالقاعدة.والاستهداف الجديد للقاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو" هو الثاني من نوعه بعد العدوان الذي شنه الجيش الأمريكي على محافظة دير الزور فجر اليوم.وكانت قد أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق، اليوم السبت، استهداف قاعدة "خراب الجير" في ريف الحسكة، شمال شرقي سوريا بطائرات مسيرة.وفي بيان أصدرته "المقاومة الإسلامية" في العراق، جاء فيه: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة "خراب الجير" المحتلة بالعمق السوري بواسطة طائرات مسيرة، ونؤكد استمرارنا في دك معاقل الأعداء".أعلنت وسائل إعلام عراقية، نقلاً عن قيادة عمليات الأنبار لـ"الحشد الشعبي"، اليوم السبت، مقتل 16 شخصًا إثر ضربات أمريكية غربي العراق.وذكرت وكالة "شفق نيوز"، نقلاً عن قيادة عمليات الأنبار لـ"الحشد الشعبي"، أن 16 شخصًا قُتلوا، وأصيب 25 آخرين، في القصف الأمريكي لمحافظة الأنبار غربي العراق.مصدر في "الكهرباء" السورية ينفي انقطاع التيار عن دير الزور في أعقاب الضربات الأمريكية
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القواعد الأمريكية في سوريا, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
القواعد الأمريكية في سوريا, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية

مراسل "سبوتنيك": رشقة صاروخية تدك القاعدة الأمريكية في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا

18:27 GMT 03.02.2024
© Sputnik . Ali Hashemهجومان عنيفان على قاعدتي الجيش الأمريكي في "التنف" وحقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
هجومان عنيفان على قاعدتي الجيش الأمريكي في التنف وحقل غاز كونيكو شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2024
© Sputnik . Ali Hashem
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أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم السبت، بأن سلسلة انفجارات عنيفة هزت القاعدة الأمريكية اللاشرعية في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة دير الزور شرقي سوريا، إن رشقة صاروخية استهدفت بشكل مباشر القاعدة التي يتخذها الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" في ريف المحافظة الشمالي.
وأضاف المراسل أن الهجوم الذي ضرب القاعدة، مساء اليوم، أصاب عمق القاعدة مما جعل القوات الأمريكية تستنفر طيرانها المروحي والحربي الذي حلق بكثافة في أجواء البلدات والقرى المحيطة بالقاعدة.
وأوضح المراسل أن أصوات المضادات الجوية المكلفة بحماية القاعدة سُمعت في أرجاء المنطقة، إلا أنها فشلت في التصدي للصواريخ المهاجمة.
والاستهداف الجديد للقاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو" هو الثاني من نوعه بعد العدوان الذي شنه الجيش الأمريكي على محافظة دير الزور فجر اليوم.
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18:03 GMT
وكانت قد أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق، اليوم السبت، استهداف قاعدة "خراب الجير" في ريف الحسكة، شمال شرقي سوريا بطائرات مسيرة.
وفي بيان أصدرته "المقاومة الإسلامية" في العراق، جاء فيه: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة "خراب الجير" المحتلة بالعمق السوري بواسطة طائرات مسيرة، ونؤكد استمرارنا في دك معاقل الأعداء".
أعلنت وسائل إعلام عراقية، نقلاً عن قيادة عمليات الأنبار لـ"الحشد الشعبي"، اليوم السبت، مقتل 16 شخصًا إثر ضربات أمريكية غربي العراق.
وذكرت وكالة "شفق نيوز"، نقلاً عن قيادة عمليات الأنبار لـ"الحشد الشعبي"، أن 16 شخصًا قُتلوا، وأصيب 25 آخرين، في القصف الأمريكي لمحافظة الأنبار غربي العراق.
مصدر في "الكهرباء" السورية ينفي انقطاع التيار عن دير الزور في أعقاب الضربات الأمريكية
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