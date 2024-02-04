https://sputnikarabic.ae/20240204/الإدارة-الأمريكية-تعارض-مشروع-قانون-للجمهوريين-لدعم-إسرائيل-دون-أوكرانيا-1085719155.html

الإدارة الأمريكية تعارض مشروع قانون للجمهوريين لدعم إسرائيل دون أوكرانيا

الإدارة الأمريكية تعارض مشروع قانون للجمهوريين لدعم إسرائيل دون أوكرانيا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن أدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعارض مشروع قانون للجمهوريين في مجلس النواب بشأن تقديم مساعدات إضافية لإسرائيل دون تخصيص... 04.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-04T02:34+0000

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واشنطن- سبوتنيك. وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان، معارضة الإدارة الأمريكية بشدة لما وصفته بـ"هذا الخداع الذي لا يفعل شيئا لحماية الحدود، ولا يساعد شعب أوكرانيا بأي شكل من الأشكال، فضلا عن رفضه تقديم المساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين".وأضافت المتحدثة بأن البيت الأبيض "يعمل منذ أشهر مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين للتوصل إلى اتفاق حول مشروع قانون بشأن التمويل الإضافي للأمن الداخلي وأمن الحدود، والذي من شأنه أن يسمح بتخصيص أموال جديدة لأوكرانيا و إسرائيل".وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، قد أفاد في رسالة وجهها لأعضاء الجمعية التشريعية في البلاد، أمس السبت، بأن مجلس النواب الأمريكي سينظر الأسبوع المقبل ويصوت على مشروع قانون بشأن مساعدات بقيمة 17.6 مليار دولار لإسرائيل دون مساعدات جديدة لأوكرانيا.وأوضح جونسون في رسالته إلى أعضاء مجلس النواب: "نظرا لعدم قدرة مجلس الشيوخ على تمرير التشريعات المناسبة في الوقت المناسب، فضلا عن الظروف الخطيرة التي تواجهها إسرائيل حاليا، سيستمر مجلس النواب في لعب دور قيادي".وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنه على الرغم من أن مجلس الشيوخ الأمريكي مستعد لنشر مشروع قانونه بشأن التمويل الإضافي للأمن القومي، بما في ذلك مساعدة إسرائيل وأوكرانيا، ولكن من خلال عدم تضمين مجلس النواب في مفاوضاتهما، حرم أعضاء مجلس الشيوخ أنفسهم من فرصة النظر فيه بسرعة.ويقترح مشروع القانون، الذي يعتزم مجلس النواب النظر فيه الأسبوع المقبل، تخصيص دعم إضافي لإسرائيل بمبلغ 17.6 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2024.

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