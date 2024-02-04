https://sputnikarabic.ae/20240204/تدمير-4-مسيرات-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بريانسك-الروسية-1085741268.html

تدمير 4 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك الروسية

تدمير 4 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية أسقطت، خلال ليل الأحد، طائرة مسيرة أوكرانية رابعة فوق مقاطعة بريانسك الروسية. 04.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-04T23:14+0000

2024-02-04T23:14+0000

2024-02-04T23:14+0000

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موسكو- سبوتنيك. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط ثلاث طائرات بدون طيار أوكرانية فوق المقاطعة، الساعة 22:30 و23:00 و23:50 من مساء يوم أمس، 4 شباط / فبراير.وجاء في بيان صدر عن الوزارة: انه " في 5 فبراير في حوالي الساعة 00:30 ، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية"، وأضاف البيان، أن "نظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت المسيرة الأوكرانية فوق مقاطعة بريانسك".وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، بيانا مفصلا بشأن آخر نتائج العملية العسكرية الخاصة خلال الساعات الـ 24 الماضية.وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، أنه قتل نحو 720 عسكريًا أوكرانيًا بعمليات للقوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأضاف البيان أنه على محور جنوب دونيتسك تم قصف تجمعات للقوات الأوكرانية وقتل نحو 115 عسكريًا أوكرانيًا وتم تدمير مدرعتين و3 سيارات وقطع مدفعية.وتابع البيان أنه على محور زابوروجيه، تم قصف تجمعات للقوات الأوكرانية وقتل نحو 45 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين ومدفع وراجمة صواريخ، وعلى محور خيرسون قصفت القوات الروسية تجمعات للقوات الأوكرانية وأدى ذلك إلى مقتل نحو 30 عسكريًا أوكرانيًا وتم تدمير 3 مركبات وقطع مدفعية.كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 97 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق متفرقة في جمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعتي خاركوف وزابوروجيه.

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